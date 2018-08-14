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«Знаменательное достижение»: Гутерреш назвал Каспийскую конвенцию историческим документом
14 августа 2018, 03:09 • 52 • Политика
Генеральный секретарь ООН заявил, что подписанная Ираном, Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном и Россией Конвенция о правовом статусе Каспийского моря способствует снижению напряженности в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Напомним, что данный документ был принят странами так называемой «каспийской пятерки» в казахском городе Актау 12 августа 2018 года.
Под Конвенцией свои подписи поставили президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. По мнению Гутерреша, ее принятие является важным историческим моментом.
Глава ООН выразил надежду, что конвенция способствует снижению международного напряжения по всем каспийском регионе.
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