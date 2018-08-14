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«Знаменательное достижение»: Гутерреш назвал Каспийскую конвенцию историческим документом

14 августа 2018, 03:09  •  52 • Политика
Генеральный секретарь ООН заявил, что подписанная Ираном, Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном и Россией Конвенция о правовом статусе Каспийского моря способствует снижению напряженности в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Напомним, что данный документ был принят странами так называемой «каспийской пятерки» в казахском городе Актау 12 августа 2018 года.
Под Конвенцией свои подписи поставили президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. По мнению Гутерреша, ее принятие является важным историческим моментом.
Глава ООН выразил надежду, что конвенция способствует снижению международного напряжения по всем каспийском регионе.
«Генеральный секретарь пользуется случаем, чтобы поздравить пять стран, подписавших Конвенцию, с этим знаменательным достижением регионального сотрудничества и многосторонности», — передает послание Гутерреша его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

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