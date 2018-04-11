«Знал, кого подставлять»: в Костромской области наркополицейского судят за фабрикацию дела местного жителя

28 апреля в суде Костромской области рассмотрят уголовное дело против бывшего майора полиции, который два года назад сфабриковал уголовное дело в отношении местного жителя Сергея Шалахова. Мужчину осудили за сбыт наркотиков и приговорили к 3,5 года колонии строго режима. Теперь, если полицейского признают виновным в превышении полномочий, Шалахова должны выпустить на свободу и реабилитировать. RT выяснил, как удалось поймать наркополицейского, желавшего продвинуться по службе, повышая показатели раскрываемости преступлений.

В начале апреля 2017 года СК России по Костромской области направил в суд уголовное дело в отношении Дениса Германа, бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Шарьинского межрайонного отдела МВД, который «искусственно создал условия» для задержания 53-летнего жителя Шарьи Сергея Шалахова, а потом склонил мужчину признаться, что тот хотел сбыть более полутора килограммов маковой соломы. Полицейского обвиняют по п. «в» ч. 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

В СК Костромской области RT рассказали, что на должностные преступления майора полиции сподвигли сокращения на работе.

«В декабре 2015 года часть сотрудников, включая Дениса Германа, из-за сокращений вывели за штат, — отмечает следователь Павел Евшов. — Начальство сказало, что вернуться им помогут хорошие показатели работы. Уже в январе 2016 года оперативник решил инсценировать поимку наркоторговца.

Оперативник привлёк к делу своего знакомого — ранее судимого молодого человека, употребляющего наркотики.

«Сказал ему, что занимается оперативной работой, что всё законно, дал 500 рублей. Молодой человек должен был предложить Шалахову заработать — перенести мешок через дорогу, грубо говоря. Шалахов согласился, потому что не подозревал, что там. Внутри было полтора килограмма маковой соломки. Задерживал его сам Герман, а понятыми были два других оперативника, которые не знали, что всё подстроено. Потом полицейские его запугали. Сказали, что если хочет остаться на свободе, то должен сознаться. Тот и согласился, хотя на суде вину уже не признавал. Но суд ему не поверил», — отметил Евшов.

В итоге мужчину признали виновным по ст. 228.1 УК («Незаконный сбыт наркотических средств»). В июне 2016 года его осудили и на три с половиной года отправили в колонию строгого режима.

Герман добился своего — закрепился на службе и даже вскоре пошёл на повышение, став после расформирования ФСКН, где он был оперативником, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Примечательно, что заподозрили наркополицейского в превышении полномочий в отношении Шалахова только спустя полтора года.

«Мы вели расследование по другим совершённым полицейским преступлениям, когда к нам обратилась родственница Шалахова, — говорит Евшов. — Город небольшой — она услышала о задержании полицейского, который довёл до суда дело её брата. Женщина и раньше приходила, уверяла, что брата подставили, но на тот момент уже был приговор суда, а никаких доказательств невиновности мужчины не было, поэтому в возбуждении дела ей было отказано».

«А теперь её слова уже не казались мне вымыслом. Но найти доказательства того, что Шалахов стал жертвой провокации, всё равно оказалось очень проблематично. Долго пришлось искать подговоренного майором парня, который попросил перетащить мешок. Но удалось. А потом нашлись и другие свидетели, которые всё подтвердили, хотя с момента событий прошло уже много времени», — продолжил он.

Сотрудники наркополиции

РИА Новости

© Сергей Венявский

«Судимый беззащитный человек»

По словам сестры Шалахова Галины Павловой, Герман мог сознательно выбрать в качестве жертвы её родственника. «Незадолго до этой истории Сергей что-то украл, — рассказывает RT Павлова. — Его поймали, дали условный срок и отправили на работы — убирать парк. То есть полицейский мог знать, кого подставляет, — что это судимый, беззащитный человек. В этом же парке работал знакомый Германа, который и дал ему мешок с маком».

По словам собеседницы, у Шаламова ранее было диагностировано психическое заболевание. «Какое точно — не знаю, но он лежал в больнице, а после выписки стал выпивать. Когда же Герман его повёз в больницу, то там его признали совершенно здоровым», — говорит она.

Судьба мужчины в последние годы складывалась неудачно. «Раньше он работал в тарном цехе — изготавливал ящики. Потом производство закрылось. В последние годы работу он найти не мог — кому он такой нужен. Я ему деньгами помогала. Больше помощи ждать ему не от кого — никаких родственников, кроме меня», — сетует сестра осуждённого.

Бывший полицейский вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение. Как поясняют в СК Костромской области, если суд признает его виновным, прокуратура должна потребовать пересмотра приговора Шалахову.

В итоге мужчина сможет выйти на свободу, отсидев более половины срока, и получить компенсацию на незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Спектакль с притоном

Помимо дела Шалахова, в отдельное производство было выделено ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 230 УК («Склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору»), обвиняемым по которому также проходит Герман.

Так, по версии СК, он вместе с коллегой-оперативником для повышения показателей заставил местных жителей создать наркопритон и употреблять там наркотики. Полицейские привлекли к этому нескольких жителей Шарьи, которые инсценировали наркопритон в квартире. Сотрудники МВД активно им помогали: в частности, передавали необходимые компоненты для изготовления наркотиков.

Майор был уволен из правоохранительных органов, а его начальники понесли дисциплинарную ответственность. За фальсифицированное уголовное дело в отношении Шалахова и инсценированный наркопритон ему грозит до десяти лет лишения свободы.