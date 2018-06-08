Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится • 215 • Аналитика



ТЕЛЬ-АВИВ И ВАШИНГТОН НАЧИНАЮТ ИГРУ БЕЗ ЕВРОПЫ



За первый месяц с момента аннулирования «ядерной сделки» с Исламской Республикой Иран, анонсированного Дональдом Трампом 9 мая 2018 года во время брифинга в Белом доме, состоялись две крайне важные встречи между израильским лидером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также главами оборонных ведомств государств Авигдором Либерманом и Сергеем Шойгу. Как известно, в ходе переговоров, последние из которых состоялись при участии начальника Генштаба АОИ Гади Айзенкота, была детально рассмотрена оперативная обстановка на сирийском театре военных действий. Также были достигнуты негласные договорённости, в соответствии с которыми израильская армия отказывается от регулярных ударов по подразделениям Сирийской арабской армии и прекращает поддержку боевиков «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западном «оппозиционном плацдарме» вокруг Даръы, в обмен на это Тель-Авив получил бонус в виде прекращения процедуры передачи войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит», а также российского давления на Дамаск и Тегеран о необходимости выведения иранских подразделений Корпуса стражей Исламской революции с территорий провинции Эль-Кунейтра, прилегающей к Голанским высотам.





По факту имеем взаимовыгодные точки соприкосновения, благодаря которым контингент Воздушно-космических сил России в Сирии и командование САА получают заметно заметно меньшую интенсивность огневого противодействия со стороны боевиков в ходе предстоящей зачистки окрестностей Даръа (американская поддержка через территорию Иордании также присутствует, но без поддержки Израиля её степень значительно уменьшится), а ЦАХАЛ получает дивиденды, заключающиеся в ликвидации с ближних подступов объектов своих главных страхов — подразделений КСИР, за исключением небольших отрядов добровольцев и иранских военных советников. Но, к большому сожалению, все эти «подковёрные игры» и негласные сделки с израильскими чиновниками не приводят к главной цели — снятию предэскалационной напряжённости во всём переднеазиатском регионе, где наиболее заинтересованной стороной разжигания регионального конфликта с Ираном как раз и является еврейское государство, задействующее своё лобби в американских Конгрессе и Сенате для скорейшего склонения Вашингтона к военному сценарию. Именно по этой причине, после апрельского визита Либермана в Вашингтон для консультаций с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, мы пронаблюдали необычайно быструю денонсацию ядерного соглашения.



Тем не менее, сумев хитростью, с помощью заключения 110-многомиллиардного оружейного контракта в мае 2017 года и предоставления возможности участия в разделе сирийских территорий на восточном берегу Евфрата, «сколотить» антииранскую военно-политическую коалицию с привлечением Саудовской Аравии, Вашингтон и Тель-Авив попытались пренебречь позицией европейских игроков, для которых совершенно невыгодна потеря Тегерана на энергетическом рынке. Ведь ежесуточно страны Европейского союза получают по 0,45 млн. баррелей нефти из иранских месторождений. А ведь есть ещё и иные области экономического сотрудничества с ИРИ, приносящие европейской «копилке» многомиллиардный доход. К примеру, один только контракт «Airbus» на поставку иранскому перевозчику «Iran Air» пассажирских авиалайнеров A320, A330 и A350/WXB оценивается в 18 млрд. долларов. По этой причине вполне логично наблюдать скорейшее создание Еврокомиссией специального пакета защиты европейских компаний от санкционного давления со стороны Минфина США, о котором стало известно 17 мая. Напомним, что около трёх месяцев назад действующий министр финансов США Стивен Мнучин выступал с заявлением о блокировании активов европейских компаний, которые взаимодействуют с иранской стороной.



В данный момент израильская сторона в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху, завершающего турне по трём ведущим государствам Европы (Германии, Франции и Великобритании), так и не нашла ни толики поддержки американо-израильской инициативы выхода из «ядерной сделки». Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй указали на полную безальтернативность действующего соглашения с точки зрения ЕС. Именно этого и следовало ожидать. Озадаченный провальной поездкой в Европу Биби тотчас же попытался отвлечь внимание мировой прессы неожиданной агрессивной риторикой в сторону сирийского руководства, обвиняя его в поддержке ракетных ударов иранских подразделений по опорным пунктам ЦАХАЛа на Голанских высотах. Бунт «шестерок» в «Большой семерке»



Также он пригрозил вновь нанести удары по позициям САА, близ которых находятся подразделения КСИР. Но все прекрасно знают, кто первым регулярно наносил удары по окрестностям аэропорта Дамаска, а также атаковал склады противокорабельных ракет П-800 «Яхонт», принадлежащих Сирийской арабской армии. А поэтому и сетовать на контрмеры, предпринимаемые иранскими войсковыми подразделениями, Израиль не имеет никакого права. Более, того по итогам российско-израильских консультаций активность подразделений КСИР на юге Сирии с подачи Москвы реально снизилась, о чём свидетельствует тактическая онлайн-карта syria.liveuamap.com.



Вывод здесь исключительно один: Тель-Авив пытается замылить глаза общественности фейковыми заявлениями о продолжающихся антиизраильских действиях КСИР с южных провинций Сирии, в то время как Москва выполняет взятые на себя обязательства, а Европа полностью отказывается идти на поводу у Вашингтона в его деструктивной деятельности в Передней Азии. Главной же целью Тель-Авива на этом фоне является поддержание высокого уровня напряжённости в регионе, а поэтому мы сегодня и видим подобного рода высосанные из пальца заявления Нетаньяху.



Тегеран в данной непростой ситуации повёл себя достаточно достойно и предсказуемо: 5 июня 2018 года, ещё в начале турне израильского премьер-министра по странам Европы, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар уведомил МАГАТЭ о начале процесса наращивания темпов обогащения урана, а также о запуске мощностей по производству новых центрифуг в Натанзе. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео не нашел ничего более оригинального, как заявить о том, что Вашингтон «не позволит Тегерану разрабатывать ядерное оружие». В реальности же ситуация обстоит так, что осуществление официального массированного ракетного удара по иранским ядерным объектам, а также прикрывающим их зенитно-ракетным батареям посредством стратегических крылатых ракет «Tomahawk» и тактических дальнобойных AGM-158B JASSM-ER сулит Пентагону огромный вал проблем, заключающийся в ответном ударе по авиабазам ВВС США в ОАЭ и Катаре (Аль-Дафра и Эль-Удейд) иранскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами «Fateh-313» с дальностью 500 км, а также баллистическими ракетами средней дальности семейства «Саджил-2» и «Qadr». От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов



«ПРОКОЛ» БЛИЗ ЛИВАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА



В результате такой «ответки» Вашингтон может в течение всего нескольких минут лишиться своего стратегического плацдарма (аэродромов подскока и т.д.) на западном побережье Персидского залива. Нетрудно предположить, что подобный сценарий даже командование ВВС США вряд ли одобряет. Другое дело — внезапная, молниеносная и максимально скрытная операция, по уровню внезапности схожая с превентивным ударом Хель Хаавир по авиабазам ВВС Египта, Сирии и Иордании в Шестидневной войне под названием «Мокед» («Фокус»), а также аналогичная операции «Озирак» в плане быстрого и незаметного преодоления средств ПВО в режиме низковысотного полёта. Не является секретом тот факт, что наибольшие ставки в такой дерзкой воздушной миссии могут делаться исключительного на один инструмент — израильские ВВС, чей лётный состав уже на протяжении 51 года имеет высокий опыт обмана вражеских средств противовоздушной обороны. Главным же средством в такой операции будут не столько тактические истребители F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa», обладающие огромной ЭПР в 2 и 10—12 кв. м соответственно, сколько передовые малозаметные истребители 5-го поколения F-35I «Adir», оснащённые двумя подвесными топливными баками и снаряжённые малозаметными «узкими бомбами» типа GBU-39/B «SDB», успешно применёнными против объектов правительственных сил Сирии около месяца назад. Плохие бояре при хорошем царе



В данный момент командование Хель Хаавир в лице генерал-майора Амикама Норкина, а также лётный состав 140-й истребительной эскадрильи, получающей «Адиры», в один голос поют оду данной машине, подчёркивая её малозаметность во вражеском воздушном пространстве, насквозь просматриваемом радиолокационными обнаружителями, приданными ЗРК «Бук-М2Э» («Купол») и С-300В/С-400 (9С15М2 «Обзор-3» и 96Л6). Так, около трёх недель назад в сети появились фото F-35I «Adir», летящего над водами Восточного Средиземноморья, примерно в 15 км от Бейрута (на фото виден аэропорт столицы Ливана). Но что ещё мы видим на данной фотографии?





F-35I "Adir" (близ Бейрута) с видимой линзой Люнеберга



Перед левой стойкой хвостового вертикального оперения (стабилизатора) можно заметить небольшой трапециевидный модуль, являющийся не чем иным, как линзой Люнеберга, — устройством, предназначенным для увеличения видимой радарами противника эффективной поверхности рассеяния до показателей, в сотни раз превышающих реальные. Но какова цель размещения комплекта из 4-х линз Люнеберга на сверхмалозаметном истребителе 5-го поколения, пролетающем на удалении примерно 140—150 км от Тартуса, где расположен дивизион С-300В4 с приданным радаром «Обзор-3» и С-400 с ВВО 96Л6, способными обнаруживать цель с ЭПР 0,005 кв. м (так заявляют штатовские специалисты) с дистанции всего 30—50 км? Ответить на этот вопрос достаточно легко: реальная ЭПР разрекламированной «игрушки» стоимостью в 90 млн. долларов очень далека от предоставляемых американцами цифр и составляет те самые 0,1—0,2 кв. м, о которых уже на протяжении десятка лет рассказывают российские специалисты и блогеры. Как улучшить отношения с дикарями: западный подход



Объекты именно с такой отражающей поверхностью способны пеленговать вышеуказанные российские радиолокационные станции на удалении 140 км. Вот мы и оказались свидетелями первого серьёзного прокола, поставившего под сомнение параметры скрытности «Лайтнингов» в целом и «Адиров» в частности. Вполне естественно, что прибавление к этому «радиолокационному портрету» ещё и подвесных топливных баков, которые для низковысотного маневрирования в условиях иранских горных хребтов Загрос обязательно потребуются, увеличит эффективную отражающую поверхность до ещё более высоких отметок; а все мы хорошо помним, что свои «трёхсотые» в версии ПМУ-2 и с «дальнозоркими» радарами обнаружения 64Н6Е иранская сторона уже получила, а значит, делаем соответствующие выводы.



Источники информации:

https://theaviationist.com/2018/05/24/image-of-israeli-f-35-flying-off-beirut-with-radar-reflectors-as-well-as-more-details-about-the-adirs-first-strikes-emerge/

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20819

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20699

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml За первый месяц с момента аннулирования «ядерной сделки» с Исламской Республикой Иран, анонсированного Дональдом Трампом 9 мая 2018 года во время брифинга в Белом доме, состоялись две крайне важные встречи между израильским лидером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также главами оборонных ведомств государств Авигдором Либерманом и Сергеем Шойгу. Как известно, в ходе переговоров, последние из которых состоялись при участии начальника Генштаба АОИ Гади Айзенкота, была детально рассмотрена оперативная обстановка на сирийском театре военных действий. Также были достигнуты негласные договорённости, в соответствии с которыми израильская армия отказывается от регулярных ударов по подразделениям Сирийской арабской армии и прекращает поддержку боевиков «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западном «оппозиционном плацдарме» вокруг Даръы, в обмен на это Тель-Авив получил бонус в виде прекращения процедуры передачи войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит», а также российского давления на Дамаск и Тегеран о необходимости выведения иранских подразделений Корпуса стражей Исламской революции с территорий провинции Эль-Кунейтра, прилегающей к Голанским высотам.По факту имеем взаимовыгодные точки соприкосновения, благодаря которым контингент Воздушно-космических сил России в Сирии и командование САА получают заметно заметно меньшую интенсивность огневого противодействия со стороны боевиков в ходе предстоящей зачистки окрестностей Даръа (американская поддержка через территорию Иордании также присутствует, но без поддержки Израиля её степень значительно уменьшится), а ЦАХАЛ получает дивиденды, заключающиеся в ликвидации с ближних подступов объектов своих главных страхов — подразделений КСИР, за исключением небольших отрядов добровольцев и иранских военных советников. Но, к большому сожалению, все эти «подковёрные игры» и негласные сделки с израильскими чиновниками не приводят к главной цели — снятию предэскалационной напряжённости во всём переднеазиатском регионе, где наиболее заинтересованной стороной разжигания регионального конфликта с Ираном как раз и является еврейское государство, задействующее своё лобби в американских Конгрессе и Сенате для скорейшего склонения Вашингтона к военному сценарию. Именно по этой причине, после апрельского визита Либермана в Вашингтон для консультаций с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, мы пронаблюдали необычайно быструю денонсацию ядерного соглашения.Тем не менее, сумев хитростью, с помощью заключения 110-многомиллиардного оружейного контракта в мае 2017 года и предоставления возможности участия в разделе сирийских территорий на восточном берегу Евфрата, «сколотить» антииранскую военно-политическую коалицию с привлечением Саудовской Аравии, Вашингтон и Тель-Авив попытались пренебречь позицией европейских игроков, для которых совершенно невыгодна потеря Тегерана на энергетическом рынке. Ведь ежесуточно страны Европейского союза получают по 0,45 млн. баррелей нефти из иранских месторождений. А ведь есть ещё и иные области экономического сотрудничества с ИРИ, приносящие европейской «копилке» многомиллиардный доход. К примеру, один только контракт «Airbus» на поставку иранскому перевозчику «Iran Air» пассажирских авиалайнеров A320, A330 и A350/WXB оценивается в 18 млрд. долларов. По этой причине вполне логично наблюдать скорейшее создание Еврокомиссией специального пакета защиты европейских компаний от санкционного давления со стороны Минфина США, о котором стало известно 17 мая. Напомним, что около трёх месяцев назад действующий министр финансов США Стивен Мнучин выступал с заявлением о блокировании активов европейских компаний, которые взаимодействуют с иранской стороной.В данный момент израильская сторона в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху, завершающего турне по трём ведущим государствам Европы (Германии, Франции и Великобритании), так и не нашла ни толики поддержки американо-израильской инициативы выхода из «ядерной сделки». Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй указали на полную безальтернативность действующего соглашения с точки зрения ЕС. Именно этого и следовало ожидать. Озадаченный провальной поездкой в Европу Биби тотчас же попытался отвлечь внимание мировой прессы неожиданной агрессивной риторикой в сторону сирийского руководства, обвиняя его в поддержке ракетных ударов иранских подразделений по опорным пунктам ЦАХАЛа на Голанских высотах.Также он пригрозил вновь нанести удары по позициям САА, близ которых находятся подразделения КСИР. Но все прекрасно знают, кто первым регулярно наносил удары по окрестностям аэропорта Дамаска, а также атаковал склады противокорабельных ракет П-800 «Яхонт», принадлежащих Сирийской арабской армии. А поэтому и сетовать на контрмеры, предпринимаемые иранскими войсковыми подразделениями, Израиль не имеет никакого права. Более, того по итогам российско-израильских консультаций активность подразделений КСИР на юге Сирии с подачи Москвы реально снизилась, о чём свидетельствует тактическая онлайн-карта syria.liveuamap.com.Вывод здесь исключительно один: Тель-Авив пытается замылить глаза общественности фейковыми заявлениями о продолжающихся антиизраильских действиях КСИР с южных провинций Сирии, в то время как Москва выполняет взятые на себя обязательства, а Европа полностью отказывается идти на поводу у Вашингтона в его деструктивной деятельности в Передней Азии. Главной же целью Тель-Авива на этом фоне является поддержание высокого уровня напряжённости в регионе, а поэтому мы сегодня и видим подобного рода высосанные из пальца заявления Нетаньяху.Тегеран в данной непростой ситуации повёл себя достаточно достойно и предсказуемо: 5 июня 2018 года, ещё в начале турне израильского премьер-министра по странам Европы, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар уведомил МАГАТЭ о начале процесса наращивания темпов обогащения урана, а также о запуске мощностей по производству новых центрифуг в Натанзе. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео не нашел ничего более оригинального, как заявить о том, что Вашингтон «не позволит Тегерану разрабатывать ядерное оружие». В реальности же ситуация обстоит так, что осуществление официального массированного ракетного удара по иранским ядерным объектам, а также прикрывающим их зенитно-ракетным батареям посредством стратегических крылатых ракет «Tomahawk» и тактических дальнобойных AGM-158B JASSM-ER сулит Пентагону огромный вал проблем, заключающийся в ответном ударе по авиабазам ВВС США в ОАЭ и Катаре (Аль-Дафра и Эль-Удейд) иранскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами «Fateh-313» с дальностью 500 км, а также баллистическими ракетами средней дальности семейства «Саджил-2» и «Qadr».В результате такой «ответки» Вашингтон может в течение всего нескольких минут лишиться своего стратегического плацдарма (аэродромов подскока и т.д.) на западном побережье Персидского залива. Нетрудно предположить, что подобный сценарий даже командование ВВС США вряд ли одобряет. Другое дело — внезапная, молниеносная и максимально скрытная операция, по уровню внезапности схожая с превентивным ударом Хель Хаавир по авиабазам ВВС Египта, Сирии и Иордании в Шестидневной войне под названием «Мокед» («Фокус»), а также аналогичная операции «Озирак» в плане быстрого и незаметного преодоления средств ПВО в режиме низковысотного полёта. Не является секретом тот факт, что наибольшие ставки в такой дерзкой воздушной миссии могут делаться исключительного на один инструмент — израильские ВВС, чей лётный состав уже на протяжении 51 года имеет высокий опыт обмана вражеских средств противовоздушной обороны. Главным же средством в такой операции будут не столько тактические истребители F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa», обладающие огромной ЭПР в 2 и 10—12 кв. м соответственно, сколько передовые малозаметные истребители 5-го поколения F-35I «Adir», оснащённые двумя подвесными топливными баками и снаряжённые малозаметными «узкими бомбами» типа GBU-39/B «SDB», успешно применёнными против объектов правительственных сил Сирии около месяца назад.В данный момент командование Хель Хаавир в лице генерал-майора Амикама Норкина, а также лётный состав 140-й истребительной эскадрильи, получающей «Адиры», в один голос поют оду данной машине, подчёркивая её малозаметность во вражеском воздушном пространстве, насквозь просматриваемом радиолокационными обнаружителями, приданными ЗРК «Бук-М2Э» («Купол») и С-300В/С-400 (9С15М2 «Обзор-3» и 96Л6). Так, около трёх недель назад в сети появились фото F-35I «Adir», летящего над водами Восточного Средиземноморья, примерно в 15 км от Бейрута (на фото виден аэропорт столицы Ливана). Но что ещё мы видим на данной фотографии?Перед левой стойкой хвостового вертикального оперения (стабилизатора) можно заметить небольшой трапециевидный модуль, являющийся не чем иным, как линзой Люнеберга, — устройством, предназначенным для увеличения видимой радарами противника эффективной поверхности рассеяния до показателей, в сотни раз превышающих реальные. Но какова цель размещения комплекта из 4-х линз Люнеберга на сверхмалозаметном истребителе 5-го поколения, пролетающем на удалении примерно 140—150 км от Тартуса, где расположен дивизион С-300В4 с приданным радаром «Обзор-3» и С-400 с ВВО 96Л6, способными обнаруживать цель с ЭПР 0,005 кв. м (так заявляют штатовские специалисты) с дистанции всего 30—50 км? Ответить на этот вопрос достаточно легко: реальная ЭПР разрекламированной «игрушки» стоимостью в 90 млн. долларов очень далека от предоставляемых американцами цифр и составляет те самые 0,1—0,2 кв. м, о которых уже на протяжении десятка лет рассказывают российские специалисты и блогеры.Объекты именно с такой отражающей поверхностью способны пеленговать вышеуказанные российские радиолокационные станции на удалении 140 км. Вот мы и оказались свидетелями первого серьёзного прокола, поставившего под сомнение параметры скрытности «Лайтнингов» в целом и «Адиров» в частности. Вполне естественно, что прибавление к этому «радиолокационному портрету» ещё и подвесных топливных баков, которые для низковысотного маневрирования в условиях иранских горных хребтов Загрос обязательно потребуются, увеличит эффективную отражающую поверхность до ещё более высоких отметок; а все мы хорошо помним, что свои «трёхсотые» в версии ПМУ-2 и с «дальнозоркими» радарами обнаружения 64Н6Е иранская сторона уже получила, а значит, делаем соответствующие выводы. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 215 Источник Похожие новости Началась глобальная экономическая война. Два фронта и ноль победителей Тектонический геополитический сдвиг Президент даёт одному — министры отнимают у всех

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