Знаковый объект: В Швеции возле сирийского храма взорвали бомбу

Инцидент в коммуне Сёдертелье произошел в ночь на 14 июня. Сиро-яковитский храм построен в честь преподобного Ефрема Сирина. После взрыва в здании выбило стекла и повредило двери. Звук был довольно громким - его слышали жители соседних кварталов.

В сентябре прошлого года здесь уже взрывали самодельную бомбу. Но ответственных так и не установили. Приходская община хотела установить систему видеонаблюдения, но необходимую сумму - 10 тысяч евро - пока собрать не удалось.

Как отмечает "Комсомольская правда", район Сёдертелье является одним из тех, где в основном проживают мигранты: из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока. Среди них есть как христиане, так и мусульмане. Но конфликты происходят не на религиозной почве в большинстве случаев, а из-за дележа сфер влияния местными полулегальными предпринимателями. И для запугивания конкурентов зачастую выбираются такие знаковые объекты как храмы - при этом СВУ взрывают, как правило, ночью, чтобы обошлось без жертв. Как отмечают местные наблюдатели - в целях профилактики.

Это предположение подтверждается и криминальной статистикой. По данным шведского портала SummitNews, до начала миграционной волны ежегодно в Швеции отмечалось лишь 1-2 взрыва с использованием СВУ, тогда как к 2016 году количество таких случаев выросло до 39.