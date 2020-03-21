Знаковые вопросы Сергея Лаврова и легендарные афоризмы. "Девочки, вы больные?"

Энциклопедия крылатых фраз, легендарных афоризмов и знаковых вопросов Сергея Лаврова в этом году пополнилась забавным вопросом грузинским журналисткам, бежавшим за министром в надежде вывести его из себя. "Девочки, вы больные?" - искренне спросил Лавров. Впрочем, это лишь секундная ремарка. Вспоминаем куда более важные реплики министра иностранных дел России в день его юбилея.

О каверзных вопросах и "пинг-понге" с коллегами

Обладатель потрясающего чувства юмора, острого языка - всё это тоже о нём, о профессионале высокого уровня, за которого никогда не бывает стыдно. Достаточно вспомнить его лёгкий пас в сторону американского коллеги Джона Керри, пожелавшего всем мудрости во время переговоров.

Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.

Главное оружие Лаврова - слово. Им он владеет в совершенстве даже тогда, когда приходится говорить не на родном языке. И это тоже талант, который министр продемонстрировал во время интервью CNN.

Тогда журналистка упомянула о скандале вокруг группы Pussy Riot, осквернившей Храм Христа Спасителя, и поинтересовалась, что Сергей Лавров думает об "инциденте с Pussy Riot" Дональда Трампа, намекая на его вульгарные высказывания о женщинах".

"Английский - не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию "пуссей", в ваши президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я предпочту это не комментировать", - сказал Лавров.

И это вообще особая тема - его общение с журналистами, которые очень любят задавать Лаврову свои "каверзные" вопросы. Как-то раз на пресс-конференции его спросили о желании Запада изолировать Россию, на что он ответил:

Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить.

19 января 2020 года, Берлин. Министр Сергей Лавров и президент России Владимир Путин принимают участие в конференции по Ливии в Федеральной канцелярии. Фото: © Kay Nietfeld dpa/Globallookpress.

О личном и работе

Русская дипломатия сегодня плотно ассоциируется с именем Сергея Лаврова. Ироничная, умная... Вот и объясняя суть работы своей команды в 2017 году - в интервью "Интерфаксу", - Сергей Лавров подчеркнул:

Наши дипломаты привыкли видеть в трудностях стимул к творческой деятельности.

В 2019 году, беседуя с корреспондентом "Известий", министр Лавров отмечал:

Договариваться надо. По большому счёту это и есть дипломатия - умение договориться.

Но неполным собственное видение профессии Лаврова было бы без этой цитаты, прозвучавшей в июне 2017 года, в ходе беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия - всё-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться.

Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу с официальным визитом в рамках поездки по Латинской Америке, которая также привела его на Кубу и в Мексику. Фото: MFA Russia/Globallookpress.

В сентябре 2014 года, говоря о своём характере в беседе с ТАСС, Сергей Лавров отмечал: "Меня трудно вывести из себя, но проверять не стоит". А в октябре 2019 года министр говорил о своём ощущении работы и, скажем даже, отношении к службе.

Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился. Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остаётся только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить.

Цитаты нон-стоп. Россия и мир в высказываниях Лаврова

Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнёры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.

Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать (комментируя шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что с российским министром нельзя "танцевать танго").

Хунта - это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума…

Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к микрофону (в адрес генсека НАТО Столтенберга).

Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить.

Привычка не воспринимать русских как своих присутствует в Западной Европе столетиями.

Можно "залезть на забор", с которого будет очень тяжело спуститься (о действиях Порошенко в отношении радикальной оппозиции).

Глядя на него (и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу - ред. ), вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь - не пей.

), вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь - не пей. Наше влияние, например, в Сирии мы хотим использовать для того, чтобы там был мир, безопасность, чтобы этот регион с уникальной этноконфессиональной мозаикой не разрушился, не стал очередным прибежищем террористов...

Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнёрству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники - армия, флот и воздушно-космические силы.

Продолжение, мы уверены, последует...