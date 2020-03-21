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Знаковые вопросы Сергея Лаврова и легендарные афоризмы. "Девочки, вы больные?"
21 марта 2020, 19:35 • 27 • Политика
21 марта 2020 года исполняется 70 лет министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина.
Энциклопедия крылатых фраз, легендарных афоризмов и знаковых вопросов Сергея Лаврова в этом году пополнилась забавным вопросом грузинским журналисткам, бежавшим за министром в надежде вывести его из себя. "Девочки, вы больные?" - искренне спросил Лавров. Впрочем, это лишь секундная ремарка. Вспоминаем куда более важные реплики министра иностранных дел России в день его юбилея.
О каверзных вопросах и "пинг-понге" с коллегами
Обладатель потрясающего чувства юмора, острого языка - всё это тоже о нём, о профессионале высокого уровня, за которого никогда не бывает стыдно. Достаточно вспомнить его лёгкий пас в сторону американского коллеги Джона Керри, пожелавшего всем мудрости во время переговоров.
Главное оружие Лаврова - слово. Им он владеет в совершенстве даже тогда, когда приходится говорить не на родном языке. И это тоже талант, который министр продемонстрировал во время интервью CNN.
Тогда журналистка упомянула о скандале вокруг группы Pussy Riot, осквернившей Храм Христа Спасителя, и поинтересовалась, что Сергей Лавров думает об "инциденте с Pussy Riot" Дональда Трампа, намекая на его вульгарные высказывания о женщинах".
"Английский - не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию "пуссей", в ваши президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я предпочту это не комментировать", - сказал Лавров.
И это вообще особая тема - его общение с журналистами, которые очень любят задавать Лаврову свои "каверзные" вопросы. Как-то раз на пресс-конференции его спросили о желании Запада изолировать Россию, на что он ответил:
19 января 2020 года, Берлин. Министр Сергей Лавров и президент России Владимир Путин принимают участие в конференции по Ливии в Федеральной канцелярии. Фото: © Kay Nietfeld dpa/Globallookpress.
О личном и работе
Русская дипломатия сегодня плотно ассоциируется с именем Сергея Лаврова. Ироничная, умная... Вот и объясняя суть работы своей команды в 2017 году - в интервью "Интерфаксу", - Сергей Лавров подчеркнул:
В 2019 году, беседуя с корреспондентом "Известий", министр Лавров отмечал:
Но неполным собственное видение профессии Лаврова было бы без этой цитаты, прозвучавшей в июне 2017 года, в ходе беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.
Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу с официальным визитом в рамках поездки по Латинской Америке, которая также привела его на Кубу и в Мексику. Фото: MFA Russia/Globallookpress.
В сентябре 2014 года, говоря о своём характере в беседе с ТАСС, Сергей Лавров отмечал: "Меня трудно вывести из себя, но проверять не стоит". А в октябре 2019 года министр говорил о своём ощущении работы и, скажем даже, отношении к службе.
Цитаты нон-стоп. Россия и мир в высказываниях Лаврова
Продолжение, мы уверены, последует...
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве, Россия, 19 февраля 2020 года. © MFA Russia/Globallookpress.
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