Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
Главная / Политика

Знаковые вопросы Сергея Лаврова и легендарные афоризмы. "Девочки, вы больные?"

21 марта 2020, 19:35  •  27 • Политика
21 марта 2020 года исполняется 70 лет министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина. 
Энциклопедия крылатых фраз, легендарных афоризмов и знаковых вопросов Сергея Лаврова в этом году пополнилась забавным вопросом грузинским журналисткам, бежавшим за министром в надежде вывести его из себя. "Девочки, вы больные?" - искренне спросил Лавров. Впрочем, это лишь секундная ремарка. Вспоминаем куда более важные реплики министра иностранных дел России в день его юбилея.
О каверзных вопросах и "пинг-понге" с коллегами
Обладатель потрясающего чувства юмора, острого языка - всё это тоже о нём, о профессионале высокого уровня, за которого никогда не бывает стыдно. Достаточно вспомнить его лёгкий пас в сторону американского коллеги Джона Керри, пожелавшего всем мудрости во время переговоров.
Если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.
Главное оружие Лаврова - слово. Им он владеет в совершенстве даже тогда, когда приходится говорить не на родном языке. И это тоже талант, который министр продемонстрировал во время интервью CNN.
Тогда журналистка упомянула о скандале вокруг группы Pussy Riot, осквернившей Храм Христа Спасителя, и поинтересовалась, что Сергей Лавров думает об "инциденте с Pussy Riot" Дональда Трампа, намекая на его вульгарные высказывания о женщинах".
"Английский - не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию "пуссей", в ваши президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я предпочту это не комментировать", - сказал Лавров.
И это вообще особая тема - его общение с журналистами, которые очень любят задавать Лаврову свои "каверзные" вопросы. Как-то раз на пресс-конференции его спросили о желании Запада изолировать Россию, на что он ответил:
Сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить.
19 января 2020 года, Берлин. Министр Сергей Лавров и президент России Владимир Путин принимают участие в конференции по Ливии в Федеральной канцелярии. Фото: © Kay Nietfeld dpa/Globallookpress.

О личном и работе

Русская дипломатия сегодня плотно ассоциируется с именем Сергея Лаврова. Ироничная, умная... Вот и объясняя суть работы своей команды в 2017 году - в интервью "Интерфаксу", - Сергей Лавров подчеркнул:
Наши дипломаты привыкли видеть в трудностях стимул к творческой деятельности.
В 2019 году, беседуя с корреспондентом "Известий", министр Лавров отмечал:
Договариваться надо. По большому счёту это и есть дипломатия - умение договориться.
Но неполным собственное видение профессии Лаврова было бы без этой цитаты, прозвучавшей в июне 2017 года, в ходе беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.
Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей, потому что древнейшая профессия - всё-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться.
Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу с официальным визитом в рамках поездки по Латинской Америке, которая также привела его на Кубу и в Мексику. Фото: MFA Russia/Globallookpress.
В сентябре 2014 года, говоря о своём характере в беседе с ТАСС, Сергей Лавров отмечал: "Меня трудно вывести из себя, но проверять не стоит". А в октябре 2019 года министр говорил о своём ощущении работы и, скажем даже, отношении к службе.
Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился. Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остаётся только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить.

Цитаты нон-стоп. Россия и мир в высказываниях Лаврова

  • Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнёры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
  • Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать (комментируя шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что с российским министром нельзя "танцевать танго").
  • Хунта - это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума…
  • Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к микрофону (в адрес генсека НАТО Столтенберга).
  • Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить.
  • Привычка не воспринимать русских как своих присутствует в Западной Европе столетиями.
  • Можно "залезть на забор", с которого будет очень тяжело спуститься (о действиях Порошенко в отношении радикальной оппозиции).
  • Глядя на него (и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу - ред.), вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь - не пей.
  • Наше влияние, например, в Сирии мы хотим использовать для того, чтобы там был мир, безопасность, чтобы этот регион с уникальной этноконфессиональной мозаикой не разрушился, не стал очередным прибежищем террористов...
  • Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнёрству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники - армия, флот и воздушно-космические силы.
Продолжение, мы уверены, последует...
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве, Россия, 19 февраля 2020 года. © MFA Russia/Globallookpress.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
21 марта 2020, 00:35
Забрали весь запас себе: Военные США оставили Италию без тестов на коронавирус
21 марта 2020, 15:35
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
21 марта 2020, 02:35
"Халява портит": Вассерман об оккупации русских земель Польшей и попытках нового захвата
21 марта 2020, 00:35
Откуда деньги брать? Делягин задал серию неудобных вопросов Набиуллиной
21 марта 2020, 00:35
Своих не бросаем: 600 граждан России, застрявших из-за эпидемии на Украине, вернут на родину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
19 марта 2020, 01:00
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.