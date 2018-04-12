«Знаковое событие в истории Сирии»: правительственные силы установили контроль над Восточной Гутой

Сирийский город Дума и вся Восточная Гута полностью перешли под контроль правительственных сил арабской республики. Об этом сообщили в Минобороны России. Вывод сложивших оружие боевиков и членов их семей из города продолжается. Российские специалисты побывали на месте предполагаемой химической атаки в Думе и не нашли свидетельств применения отравляющих веществ. Их версию RT подтвердили местные жители, которые считают заявления о химатаке сфабрикованными.

Сирийские правительственные силы взяли под полный контроль город Дума и всю территорию Восточной Гуты. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Обстановка в городе Дума нормализуется, город перешёл под контроль правительства Сирийской Арабской Республики», — заявили в ведомстве.

Правительственные войска Сирии водрузили государственный флаг в Думе, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водружённый государственный флаг над зданием города Дума ознаменовал контроль над этим населённым пунктом, а следовательно над Восточной Гутой в целом», — цитирует Евтушенко РИА Новости.

За сутки из анклава были выведены более 1500 боевиков и членов их семей, на 40 автобусах их перевезли на север провинции Алеппо.

«На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца», — отмечается в сообщении Минобороны.

Всего с начала апреля из Думы вывезли более 13 тыс. боевиков и их родственников.

С 12 апреля в Думе приступила к работе российская военная полиция.

«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации​​​. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе», — проинформировали в Минобороны РФ.

«Никакого химического оружия не видели»

Мировое сообщество обсуждает события в Думе в контексте сообщений о химической атаке, которую якобы осуществили сирийские правительственные силы. Страны Запада опираются на сведения неправительственных организаций, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду, и «данные разведки», которые не разглашаются.

При этом российские специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики уже 9 апреля побывали на месте предполагаемого инцидента и не обнаружили следов отравляющих веществ.

По словам заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Виктора Познихира, специалисты взяли пробы грунта и собрали осколки «с так называемого места якобы применения химоружия».

«Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ. В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съёмках «Белых касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города», — сказал он.

Об отсутствии химического оружия говорят и местные жители. В беседе с RT Arabic один из них заявил, что не верит сообщениям о химатаках.

«Я давно живу в Думе, а именно — в районе Деррийя. Всё это время у нас здесь хозяйничал «Джейш аль-Ислам»… Мы никакого химического оружия не видели здесь. Всё это сфабриковано», — рассказал он.

«Я лично не видела, чтобы кто-то пострадал от применения химического оружия. Не видела, и даже не слышала об этом ничего. Вообще ничего», — сообщила местная жительница.

Вывод боевиков из Восточной Гуты

Reuters

© Omar Sanadiki

«Привыкли к войне, но не к смерти»

Несмотря на то, что миссия Организации по запрещению химического оружия ещё не прибыла в Думу, Запад уже рассматривает различные варианты ответа на «химатаку», в том числе и силовые методы.

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась нанести удар по Сирии, отметив, что необходимо получить «больше доказательств» вины Дамаска. Вопрос о военном вмешательстве Великобритании будет обсуждаться 12 апреля на заседании кабмина.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал огласить решение о возможном военном ответе в ближайшие дни.

«Эта линия существует и она находится в активном состоянии. Линия задействуется с обеих сторон», — подчеркнул Песков.

В Белом доме утверждают, что американский лидер Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ударе, хотя сам президент уже пригрозил выпустить по Сирии «умные» ракеты.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — написал он в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

В разговоре с RT Arabic жители Дамаска выразили своё отношение к угрозе применения силы. Один из них сравнил происходящее с событиями в Ираке, когда в качестве повода для нападения США использовались ложные утверждения о наличии у Багдада оружия массового поражения.

«Перед вторжением в Ирак тоже были сфабрикованы постановки, чтобы напасть на Ирак, завладеть его нефтью и разграбить богатства страны. Мы все знаем, что произошло после свержения иракского правительства. Страна превратилась в убежище для террористических группировок, экстремистов, накачанных преступной идеологией, чтобы разобщить весь иракский народ», — отметил он.

Другой житель сирийской столицы предположил, что таким образом Вашингтон стремится к усилению позиций Израиля, прикрываясь заботой о сирийском народе. По данным Минобороны России, в ночь на 9 апреля два истребителя израильских ВВС нанесли удар по сирийскому аэродрому T4. Тель-Авив эти сведения не комментировал.

«Их цель — разрушить нас, а не сделать для нас что-то хорошее. Они хотят отбросить нас назад, чтобы мы не развивались. Мы ведь — соседи Израиля. Поэтому их цель — ослабить нас, чтобы Израиль окреп. Они стараются не ради сирийского народа. Они даже ничего не знают о сирийском народе. Просто у них есть свои политические интересы», — заявил RT один из жителей САР.

За годы войны в Сирии уже привыкли к бомбардировкам, однако страх перед ними по-прежнему есть.

«Потому что могут погибнуть люди, если будут нанесены ракетные удары. Сирийцы уже семь лет подвергаются бомбардировкам. В заговоре против нас участвуют более ста государств. В течение этих семи лет народ привык к войне, хотя и не привык к смерти», — прокомментировала угрозы Трампа жительница Дамаска.