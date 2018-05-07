Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление • 356 • Аналитика



Как стало известно к вечеру 3 мая, «усиленная» авианосная ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN-75 USS «Harry Truman», а также в составе 1 крейсера и 6 эсминцев управления ракетным оружием с системами «Aegis» на борту, благополучно прибыла в восточную часть Средиземного моря под предлогом всеобъемлющей поддержки военной операции западной коалиции во главе с США «Operation Inherent Resolve» («Непоколебимая решимость») по борьбе с террористическими формированиями группировки ИГИЛ (запрещено в России). Такая версия высказывается репортёром CNN Раяном Брауном на его «Твиттер»-страничке со ссылкой на твит «@USSHARRYSTRUMAN». Эта новость отлично вписывается в анонсированную Госдепартаментом 1 мая заключительную фазу зачистки крупнейшего «левобережного котла» ИГИЛ, простирающегося на 175 км от южной деревни Мугхайлат до населённого пункта Махфар-Джарбиях (вдоль иракско-сирийской границы), а также небольшого котла у левобережной части русла Евфрата.



Тем не менее, эта же новость является и временной «ширмой» для сокрытия реальных задач, которые поставлены перед ордером данной смешанной АУГ. Речь о нанесении очередного массированного ракетно-бомбового удара по стратегически важным узлам правительственных войск Сирии (включая средства ПВО, ДРЛО, РЭР, связи и т.д.), а также о дальнейшей воздушной поддержке прорыва оппозиционных формирований FSA и террористов «ан-Нусры» из южных плацдармов в направлении Дамаска, Хомса и Хамы. Первым ударным эшелоном, естественно, станут 200—400 стратегических крылатых ракет «Томагавк» в модификация RGM-109E/TLAM-C (количество варьируется в зависимости от конфигурации боекомплекта под конкретные задачи ПРО/ударные); вторая фаза операции будет предусматривать воздушную непосредственную поддержку наземных антиправительственных сил (FSA, SDF) посредством ВВС Саудовской Аравии и тактических истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» 1-го авиакрыла палубной авиации ВМС США, размещённого на борту «Гарри Трумэна». Именно по этой причине авианосная группировка ОВМС коалиции бросила якорь всего в 500 км от Ат-Танфа (южнее Кипра): такая дистанция полностью соответствует боевому радиусу действия «Супер Хорнетов» с подвесными топливными баками и полным боекомплектом (с учётом возможности ведения воздушных боёв).





В качестве прямых предпосылок к новым ракетным ударам, а затем и дальнейшей эскалации можно рассматривать две недавние новости. В первую очередь, это начало подготовки курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», а также их американскими кураторами новых провокаций с использованием химического оружия. Так, согласно информации сирийских спецслужб, новым регионом для очередной инсценировки химатаки станет нефтяное поле «Аль-Джафра», находящееся в глуби территории «Хушамского кармана» (более чем в 25 км от Дейр-эз-Зора). Ключевым лицом в разработке сценария провокации является бывший джихадист из ИГИЛ Мишан Идриз Аль Хамаш, который, очевидно, был благополучно принят в ряды «Syrian Democratic Forces».



Усердная работа игиловца на СДС и силы западной коалиции абсолютно не вызывает удивления, поскольку достоверно известно, что уже на протяжении нескольких лет тактические «котлы» джихадистов (особенно на восточном берегу Евфрата) используются Вашингтоном в качестве своеобразных резервов «пушечного мяса», задействуемого в создании военизированных подразделений «Новой сирийской армии» / «Армии Севера Сирии». Штатовские учебно-тренировочные лагеря для бывших полевых командиров ИГ, а также наиболее «смышлёных и отличившихся» боевиков по сей день активно обучают «новобранцев» в провинции Хасеке, в то время как в городах Эс-Сувар и Эш-Шадад расположены фильтрационные пункты SDF и ВС США, отбирающие более-менее думающих и сговорчивых боевиков, способных адекватно оценить ситуацию и уйти от радикальной исламистской суннитской идеологии в пользу интересов западной коалиции. Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Итоги дискуссии



Во-вторых, в пользу грядущей инсценировки химической атаки на мирные курдские поселения в районе «Аль-Джафра» сыграет и резкое обострение оперативной обстановки на северных подступах к городу Дейр-эз-Зор. В частности, в 20-х числах апреля, в ответ на развёртывание в наступательный порядок отрядов «Сирийских демократических сил» в районе города Хувейджат аль-Маиишия, инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии приступили к наведению на самом узком участке Евфрата 165 — 180-метрового понтонного моста для переброски техники и личного состава. И уже во второй половине дня, 29 апреля, с целью пресечения наступательных действий со стороны SDF, форсировать Евфрат начали и подразделения сирийских ополченцев, а также иранских добровольцев. Руководствуясь данными из новостного раздела регулярно обновляемой тактической карты syria.liveuamap.com, делаем вывод, что второй главной задачей сирийских ополченцев был быстрый выход на восточный берег Евфрата, затем молниеносное оттеснение курдских бойцов «Syrian Defence Forces» с передовых позиций в деревнях Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Джанина и Аль-Джиа и, наконец, удержание занятых позиций на восточном берегу до подхода основного механизированного кулака САА через наведённый мост.



Данную наступательную операцию САА можно считать тактически продуманной военной акцией, так как помимо основной группировки, форсирующей Евфрат, в штурме участвовали ещё и отряды сирийского ополчения, заранее контролирующие территорию «хушамского кармана» на восточном берегу Евфрата. Штурм вышеуказанных деревень начался 29 апреля, примерно в 15:30. Воспользовавшись эффектом оперативной внезапности, проправительственные силы буквально за 3—4 часа смяли курдские оборонительные рубежи и смогли продвинуться примерно на 4—4,5 км в глубь территории Сирийского Курдистана. Помимо вышеперечисленных деревень, сирийским ополченцам удалось занят и такие стратегически важные участки, как городок Шакрах (через него проходит крупнейшая автомагистраль из Ракки), а также северные окраины Эль-Хусейнии. Двумя часами позднее тактическая ситуация стала меняться. Из Ракки и Эс-Сувара подтянулось подкрепление из нескольких сотен боевиков SDF, воздушную поддержку которых оказывали американские F-15E. «Невоенная война» России и Запада



Проправительственные отряды были вытеснены из 5 населённых, в то время как наведённая переправа подверглась точечному ракетно-бомбовому удару, купировав передвижение техники САА на восточный берег. Противостояние продолжалось ещё около суток, включая ночное время суток с использованием осветительных снарядов, что в наших СМИ так и не освещалось. Итогом стало полное взятие под контроль Эль-Хусейнии с 2-километровым расширением «Хушамского кармана» в северном направлении. В распоряжении Дамаска оказалась также железнодорожная ветка, приходящая из Ракки и Хасеке, главных оплотов американского присутствия на Сирийском ТВД.





В данном коллаже проиллюстрированы: момент форсирования Евфрата сирийскими ополченцами, а также результаты их наступательной операции на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор (левая карта — тактическая ситуация за 28 апреля, правая — за 29 апреля, после первых же столкновений)



Наиболее неоднозначный момент всей этой истории для ненамётанного глаза заключается в том, что командование ВС Сирии так и не решилось применить войсковые зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1/М2» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» для противодействия тактической авиации ВВС США, а также уничтожения элементов высокоточного оружия, которыми была уничтожена переправа через реку Евфрат. Возможно, если бы эти средства присутствовали в окрестностях Дейр-эз-Зора хотя бы в количестве 4—6 комплексов, прикрываемых парой Су-35С и парой Су-30СМ, той прыти и смелости в действия лётного состава ВВС США мы бы не пронаблюдали в очередной раз, а все 6 освобождённых от SDF деревень остались бы под контролем сирийской армии. Но причина, по которой эти комплексы так и не были применены, может иметь очень веские военно-политические и тактические обоснования. Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!



В принятии важнейших решений Дамаск всегда отталкивается от мнения Москвы в целом и от рекомендаций Генштаба ВС России в частности. Что же касается ГШ ВС России, то он вряд ли бы дал командованию войск ПВО Сирии отмашку на использование «Панцирей» и «Буков» против американской ударной авиации над Евфратом при наблюдающейся в этом регионе расстановке сил и тактической ситуации. К примеру, уничтожение одного F-15E могло бы привести к тому, что по ограниченному количеству сирийских «Панцирей» или «Буков» отработали бы несколько боевых машин РСЗО M270 MLRS или M142 HIMARS, а также транспортируемые гаубицы M777, развёрнутые в непосредственной близости от нефтяного поля Аль-Джафра, а это чревато потерей техники. Для формирования эшелонированной ПВО в районе Дейр-эз-Зора необходима переброска соответствующих средств радиоэлектронного противодействия, препятствующих возможностям бортовых РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1 и AN/APG-79 эффективно обнаруживать и сопровождать «Панцири» и другие самоходные ЗРК в режимах GMTI/SAR с последующей выдачей целеуказания для тех же HIMARсов.



Такую роль могут выполнять станции мощных шумовых/ответных импульсных помех СНП-4 и СНП-2, работающих в Х/Ku-диапазонах сантиметровых волн. Параллельно с этим, в районе русла Евфрата необходимо развёртывание современных контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки типа «Зоопарк-1М», которые способны заблаговременно вычислить позиции штатовских артиллерийских батарей по восходящему участку траектории управляемых артиллерийских снарядов XM982 «Excalibur» и УРСов типа XM30 GUMLRS, а затем нанести по ним удар посредством неуправляемых реактивных снарядов 9М55К системы залпового огня «Смерч» или сразу несколькими оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М79 «Точка». Учитывая тот факт, что «Зоопарк-1М» уже около трёх лет оперируют на Сирийском театре военных действий под управлением операторов из нашего контингента, Москва и Дамаск могли бы в течении всего нескольких дней сформировать как эшелонированную систему ПРО над Евфратом, так и подготовить достойный военно-технический задел для мощной контрбатарейной ответки по ВС США и поддерживаемым ими отрядам SDF.



Искусство держать государственную паузу

Контрабатарейная РЛС артиллерийской разведки / разведки позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также тактических ракетных комплексов 1Л260 «Зоопарк-1М»



Но и наша сторона не торопится прибегать к столь серьёзным мерам. Очевидно, что за промедлениями в плане прямого военного ответа Пентагону кроется необходимость усиления обороноспособности Сирийской Арабской Армии ещё большим количеством средств РЭБ, ПВО и т.д., поскольку в нынешнем виде САА неспособна отразить одновременно массированный ракетный удар 400 «Томагавками» и купировать гибридные наступательные операции FSA, ВС Саудовской Аравии и боевиков ИГИЛ сразу на нескольких направлениях в южной части страны. А в том, что США перейдут к более масштабным действиям после первого же уничтоженного «Страйк Игла», нет абсолютно никаких сомнений.



Как бы там ни было, потеря проамериканскими «Сирийскими демократическими силами» северных окрестностей населённого пункта Эль-Хусейния на восточном берегу Евфрата нанесла внушительный удар по рейтингам сил западной коалиции, действующей в Сирийском Курдистане и в районе 55-километровой зоны безопасности. В тактическом же плане она создала дополнительные трудности курдским подразделениям SDF в переброске военных грузов и личного состава в направлении линии фронта, проходящей вдоль русла реки. Эту операцию САА можно рассматривать в качестве первого достойного ответа Дамаска на февральский инцидент с массированным воздушным ударом ВВС США по колонне сирийских ополченцев юго-восточнее города Эт-Табиях, когда под ударами воздушной артиллерийской батареи непосредственной поддержки войск AC-130 «Spectre» и ударных вертолётов AH-64D погибло несколько сотен проправительственных сирийских ополченцев. «Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее!



Возмущённые действиями сирийской армии объединённый штаб западной коалиции, а также командование ВВС США отреагировали достаточно быстро: были нанесены точечные удары по иранским отрядам, дислоцированным в районе деревни Махкан, а также города Эль-Ашарах, на что указывают данные от местных корреспондентов, зафиксированные на тактической карте syria.liveuamap.com за 30 апреля 2018 года. В тактическом плане они не привнесли абсолютно никаких изменений в пользу Пентагона, зато поспособствовали заметному росту предэскалационной напряжённости между САА и курдами на всей протяжённости Евфрата. В соответствии с надеждами «стратегов» из американского оборонного ведомства, подобная накалённая атмосфера должна привести ещё к нескольким крупным столкновениям курдских боевиков из SDF (не путать с афринскими курдами) с проправительственными силами и иранскими подразделениями, что в итоге должно вызвать контрбатарейный огонь, который станет отличным поводом для имитационного взрыва «псевдохимического контейнера» и дальнейших съёмок фильмов про «тирана Асада, поднявшего руку на мирное население Рожавы и американский военный контингент, и использовавшего 152-мм артиллерийские снаряды с зарином». Просто отличный повод для объявления большой войны, не так ли?



Что же касается ответных мер Российской Федерации, то военно-техническая поддержка Сирийской Арабской Армии перед масштабной эскалацией продолжает набирать обороты не по дням а по часам. Так, на следующий день после захода сирийской армии в северные окрестности Эль-Хусейнии и активного противостояния с курдскими формированиями, ресурсы мониторинга воздушного трафика отметели прибытие на авиабазу Хмеймим ещё одного тяжёлого дальнего военно-транспортн Ан-124-100 (бортовой номер RA-82035), который доставил в Сирию новые единицы военной техники; параллельно с этим другая машина с бортовым номером RA-82032, напротив, возвращалась в Россию. По сути, мы наблюдаем настоящий «Сирийский воздушный экспресс», что внушает большое доверие относительно дальнейших планов Москвы по отстаиванию своих интересов в Передней Азии. Пашиняну придется нелегко



Не отстаёт и морской «Сирийский экспресс». Так, за один только апрель и начало мая сотни единиц военной техники, боекомплектов и радиоэлектронного оборудования было доставлено на пункт материально-технического обеспечения в Тартусе посредством 4 больших десантных кораблей пр. 775/II «Минск» (№ 127) и «Азов» (№151), а также пр. 1171 «Орск» (№148) и «Николай Фильченков» (№152). Очевидно, что поставки новых средств ПВО Дамаску, о которых не так давно говорили военно-дипломатические источники, уже начаты. Что ж, будем ждать первых результатов.



Источники информации:

https://riafan.ru/1052291-siriya-novosti-29-aprelya-22-30-vvs-mezhdunarodnoi-koalicii-atakovali-soyuznikov-saa-v-deir-ez-zore-v-idlibe-poyavilsya-novyi-vooruzhennyi-alyans

http://anna-news.info/svodka-sobytij-v-sirii-i-na-blizhnem-vostoke-za-29-aprelya-2018-goda/

http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/reb_spn-4.html

http://www.interfax.ru/world/611087 Как стало известно к вечеру 3 мая, «усиленная» авианосная ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN-75 USS «Harry Truman», а также в составе 1 крейсера и 6 эсминцев управления ракетным оружием с системами «Aegis» на борту, благополучно прибыла в восточную часть Средиземного моря под предлогом всеобъемлющей поддержки военной операции западной коалиции во главе с США «Operation Inherent Resolve» («Непоколебимая решимость») по борьбе с террористическими формированиями группировки ИГИЛ (запрещено в России). Такая версия высказывается репортёром CNN Раяном Брауном на его «Твиттер»-страничке со ссылкой на твит «@USSHARRYSTRUMAN». Эта новость отлично вписывается в анонсированную Госдепартаментом 1 мая заключительную фазу зачистки крупнейшего «левобережного котла» ИГИЛ, простирающегося на 175 км от южной деревни Мугхайлат до населённого пункта Махфар-Джарбиях (вдоль иракско-сирийской границы), а также небольшого котла у левобережной части русла Евфрата.Тем не менее, эта же новость является и временной «ширмой» для сокрытия реальных задач, которые поставлены перед ордером данной смешанной АУГ. Речь о нанесении очередного массированного ракетно-бомбового удара по стратегически важным узлам правительственных войск Сирии (включая средства ПВО, ДРЛО, РЭР, связи и т.д.), а также о дальнейшей воздушной поддержке прорыва оппозиционных формирований FSA и террористов «ан-Нусры» из южных плацдармов в направлении Дамаска, Хомса и Хамы. Первым ударным эшелоном, естественно, станут 200—400 стратегических крылатых ракет «Томагавк» в модификация RGM-109E/TLAM-C (количество варьируется в зависимости от конфигурации боекомплекта под конкретные задачи ПРО/ударные); вторая фаза операции будет предусматривать воздушную непосредственную поддержку наземных антиправительственных сил (FSA, SDF) посредством ВВС Саудовской Аравии и тактических истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» 1-го авиакрыла палубной авиации ВМС США, размещённого на борту «Гарри Трумэна». Именно по этой причине авианосная группировка ОВМС коалиции бросила якорь всего в 500 км от Ат-Танфа (южнее Кипра): такая дистанция полностью соответствует боевому радиусу действия «Супер Хорнетов» с подвесными топливными баками и полным боекомплектом (с учётом возможности ведения воздушных боёв).В качестве прямых предпосылок к новым ракетным ударам, а затем и дальнейшей эскалации можно рассматривать две недавние новости. В первую очередь, это начало подготовки курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», а также их американскими кураторами новых провокаций с использованием химического оружия. Так, согласно информации сирийских спецслужб, новым регионом для очередной инсценировки химатаки станет нефтяное поле «Аль-Джафра», находящееся в глуби территории «Хушамского кармана» (более чем в 25 км от Дейр-эз-Зора). Ключевым лицом в разработке сценария провокации является бывший джихадист из ИГИЛ Мишан Идриз Аль Хамаш, который, очевидно, был благополучно принят в ряды «Syrian Democratic Forces».Усердная работа игиловца на СДС и силы западной коалиции абсолютно не вызывает удивления, поскольку достоверно известно, что уже на протяжении нескольких лет тактические «котлы» джихадистов (особенно на восточном берегу Евфрата) используются Вашингтоном в качестве своеобразных резервов «пушечного мяса», задействуемого в создании военизированных подразделений «Новой сирийской армии» / «Армии Севера Сирии». Штатовские учебно-тренировочные лагеря для бывших полевых командиров ИГ, а также наиболее «смышлёных и отличившихся» боевиков по сей день активно обучают «новобранцев» в провинции Хасеке, в то время как в городах Эс-Сувар и Эш-Шадад расположены фильтрационные пункты SDF и ВС США, отбирающие более-менее думающих и сговорчивых боевиков, способных адекватно оценить ситуацию и уйти от радикальной исламистской суннитской идеологии в пользу интересов западной коалиции.Во-вторых, в пользу грядущей инсценировки химической атаки на мирные курдские поселения в районе «Аль-Джафра» сыграет и резкое обострение оперативной обстановки на северных подступах к городу Дейр-эз-Зор. В частности, в 20-х числах апреля, в ответ на развёртывание в наступательный порядок отрядов «Сирийских демократических сил» в районе города Хувейджат аль-Маиишия, инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии приступили к наведению на самом узком участке Евфрата 165 — 180-метрового понтонного моста для переброски техники и личного состава. И уже во второй половине дня, 29 апреля, с целью пресечения наступательных действий со стороны SDF, форсировать Евфрат начали и подразделения сирийских ополченцев, а также иранских добровольцев. Руководствуясь данными из новостного раздела регулярно обновляемой тактической карты syria.liveuamap.com, делаем вывод, что второй главной задачей сирийских ополченцев был быстрый выход на восточный берег Евфрата, затем молниеносное оттеснение курдских бойцов «Syrian Defence Forces» с передовых позиций в деревнях Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Джанина и Аль-Джиа и, наконец, удержание занятых позиций на восточном берегу до подхода основного механизированного кулака САА через наведённый мост.Данную наступательную операцию САА можно считать тактически продуманной военной акцией, так как помимо основной группировки, форсирующей Евфрат, в штурме участвовали ещё и отряды сирийского ополчения, заранее контролирующие территорию «хушамского кармана» на восточном берегу Евфрата. Штурм вышеуказанных деревень начался 29 апреля, примерно в 15:30. Воспользовавшись эффектом оперативной внезапности, проправительственные силы буквально за 3—4 часа смяли курдские оборонительные рубежи и смогли продвинуться примерно на 4—4,5 км в глубь территории Сирийского Курдистана. Помимо вышеперечисленных деревень, сирийским ополченцам удалось занят и такие стратегически важные участки, как городок Шакрах (через него проходит крупнейшая автомагистраль из Ракки), а также северные окраины Эль-Хусейнии. Двумя часами позднее тактическая ситуация стала меняться. Из Ракки и Эс-Сувара подтянулось подкрепление из нескольких сотен боевиков SDF, воздушную поддержку которых оказывали американские F-15E.Проправительственные отряды были вытеснены из 5 населённых, в то время как наведённая переправа подверглась точечному ракетно-бомбовому удару, купировав передвижение техники САА на восточный берег. Противостояние продолжалось ещё около суток, включая ночное время суток с использованием осветительных снарядов, что в наших СМИ так и не освещалось. Итогом стало полное взятие под контроль Эль-Хусейнии с 2-километровым расширением «Хушамского кармана» в северном направлении. В распоряжении Дамаска оказалась также железнодорожная ветка, приходящая из Ракки и Хасеке, главных оплотов американского присутствия на Сирийском ТВД.Наиболее неоднозначный момент всей этой истории для ненамётанного глаза заключается в том, что командование ВС Сирии так и не решилось применить войсковые зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1/М2» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1» для противодействия тактической авиации ВВС США, а также уничтожения элементов высокоточного оружия, которыми была уничтожена переправа через реку Евфрат. Возможно, если бы эти средства присутствовали в окрестностях Дейр-эз-Зора хотя бы в количестве 4—6 комплексов, прикрываемых парой Су-35С и парой Су-30СМ, той прыти и смелости в действия лётного состава ВВС США мы бы не пронаблюдали в очередной раз, а все 6 освобождённых от SDF деревень остались бы под контролем сирийской армии. Но причина, по которой эти комплексы так и не были применены, может иметь очень веские военно-политические и тактические обоснования.В принятии важнейших решений Дамаск всегда отталкивается от мнения Москвы в целом и от рекомендаций Генштаба ВС России в частности. Что же касается ГШ ВС России, то он вряд ли бы дал командованию войск ПВО Сирии отмашку на использование «Панцирей» и «Буков» против американской ударной авиации над Евфратом при наблюдающейся в этом регионе расстановке сил и тактической ситуации. К примеру, уничтожение одного F-15E могло бы привести к тому, что по ограниченному количеству сирийских «Панцирей» или «Буков» отработали бы несколько боевых машин РСЗО M270 MLRS или M142 HIMARS, а также транспортируемые гаубицы M777, развёрнутые в непосредственной близости от нефтяного поля Аль-Джафра, а это чревато потерей техники. Для формирования эшелонированной ПВО в районе Дейр-эз-Зора необходима переброска соответствующих средств радиоэлектронного противодействия, препятствующих возможностям бортовых РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1 и AN/APG-79 эффективно обнаруживать и сопровождать «Панцири» и другие самоходные ЗРК в режимах GMTI/SAR с последующей выдачей целеуказания для тех же HIMARсов.Такую роль могут выполнять станции мощных шумовых/ответных импульсных помех СНП-4 и СНП-2, работающих в Х/Ku-диапазонах сантиметровых волн. Параллельно с этим, в районе русла Евфрата необходимо развёртывание современных контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки типа «Зоопарк-1М», которые способны заблаговременно вычислить позиции штатовских артиллерийских батарей по восходящему участку траектории управляемых артиллерийских снарядов XM982 «Excalibur» и УРСов типа XM30 GUMLRS, а затем нанести по ним удар посредством неуправляемых реактивных снарядов 9М55К системы залпового огня «Смерч» или сразу несколькими оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М79 «Точка». Учитывая тот факт, что «Зоопарк-1М» уже около трёх лет оперируют на Сирийском театре военных действий под управлением операторов из нашего контингента, Москва и Дамаск могли бы в течении всего нескольких дней сформировать как эшелонированную систему ПРО над Евфратом, так и подготовить достойный военно-технический задел для мощной контрбатарейной ответки по ВС США и поддерживаемым ими отрядам SDF.Но и наша сторона не торопится прибегать к столь серьёзным мерам. Очевидно, что за промедлениями в плане прямого военного ответа Пентагону кроется необходимость усиления обороноспособности Сирийской Арабской Армии ещё большим количеством средств РЭБ, ПВО и т.д., поскольку в нынешнем виде САА неспособна отразить одновременно массированный ракетный удар 400 «Томагавками» и купировать гибридные наступательные операции FSA, ВС Саудовской Аравии и боевиков ИГИЛ сразу на нескольких направлениях в южной части страны. А в том, что США перейдут к более масштабным действиям после первого же уничтоженного «Страйк Игла», нет абсолютно никаких сомнений.Как бы там ни было, потеря проамериканскими «Сирийскими демократическими силами» северных окрестностей населённого пункта Эль-Хусейния на восточном берегу Евфрата нанесла внушительный удар по рейтингам сил западной коалиции, действующей в Сирийском Курдистане и в районе 55-километровой зоны безопасности. В тактическом же плане она создала дополнительные трудности курдским подразделениям SDF в переброске военных грузов и личного состава в направлении линии фронта, проходящей вдоль русла реки. Эту операцию САА можно рассматривать в качестве первого достойного ответа Дамаска на февральский инцидент с массированным воздушным ударом ВВС США по колонне сирийских ополченцев юго-восточнее города Эт-Табиях, когда под ударами воздушной артиллерийской батареи непосредственной поддержки войск AC-130 «Spectre» и ударных вертолётов AH-64D погибло несколько сотен проправительственных сирийских ополченцев.Возмущённые действиями сирийской армии объединённый штаб западной коалиции, а также командование ВВС США отреагировали достаточно быстро: были нанесены точечные удары по иранским отрядам, дислоцированным в районе деревни Махкан, а также города Эль-Ашарах, на что указывают данные от местных корреспондентов, зафиксированные на тактической карте syria.liveuamap.com за 30 апреля 2018 года. В тактическом плане они не привнесли абсолютно никаких изменений в пользу Пентагона, зато поспособствовали заметному росту предэскалационной напряжённости между САА и курдами на всей протяжённости Евфрата. В соответствии с надеждами «стратегов» из американского оборонного ведомства, подобная накалённая атмосфера должна привести ещё к нескольким крупным столкновениям курдских боевиков из SDF (не путать с афринскими курдами) с проправительственными силами и иранскими подразделениями, что в итоге должно вызвать контрбатарейный огонь, который станет отличным поводом для имитационного взрыва «псевдохимического контейнера» и дальнейших съёмок фильмов про «тирана Асада, поднявшего руку на мирное население Рожавы и американский военный контингент, и использовавшего 152-мм артиллерийские снаряды с зарином». Просто отличный повод для объявления большой войны, не так ли?Что же касается ответных мер Российской Федерации, то военно-техническая поддержка Сирийской Арабской Армии перед масштабной эскалацией продолжает набирать обороты не по дням а по часам. Так, на следующий день после захода сирийской армии в северные окрестности Эль-Хусейнии и активного противостояния с курдскими формированиями, ресурсы мониторинга воздушного трафика отметели прибытие на авиабазу Хмеймим ещё одного тяжёлого дальнего военно-транспортн Ан-124-100 (бортовой номер RA-82035), который доставил в Сирию новые единицы военной техники; параллельно с этим другая машина с бортовым номером RA-82032, напротив, возвращалась в Россию. По сути, мы наблюдаем настоящий «Сирийский воздушный экспресс», что внушает большое доверие относительно дальнейших планов Москвы по отстаиванию своих интересов в Передней Азии.Не отстаёт и морской «Сирийский экспресс». Так, за один только апрель и начало мая сотни единиц военной техники, боекомплектов и радиоэлектронного оборудования было доставлено на пункт материально-технического обеспечения в Тартусе посредством 4 больших десантных кораблей пр. 775/II «Минск» (№ 127) и «Азов» (№151), а также пр. 1171 «Орск» (№148) и «Николай Фильченков» (№152). Очевидно, что поставки новых средств ПВО Дамаску, о которых не так давно говорили военно-дипломатические источники, уже начаты. Что ж, будем ждать первых результатов. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 356 Источник Похожие новости Пашиняну придется нелегко «Анахронизм», которого так не хватает! «Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее!

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