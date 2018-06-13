Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата • 20 • Аналитика







«Все страны-участницы организации должны и дальше придерживаться «шанхайского духа», высоко нести знамя мирного развития и сотрудничества, не замыкаться в маленькую группировку, отгораживаясь от других, не заниматься мелочными расчетами геополитических игр. Необходимо содействовать строительству международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимной выгоде», — заявил Ван И, слова которого цитирует РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства КНР.









Как видим, китайский министр в достаточно дипломатичной форме подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества являет собой альтернативу существующим наднациональным структурам, служащим в значительной степени интересам Вашингтона и транснациональных корпораций. ШОС, декларирующая приверженность справедливости и уважению национального суверенитета всех государств, формирует совершенно иные, новые принципы международного взаимодействия, и в этом качестве должна расти и распространять свое влияние как можно шире.







И эта мирная «экспансия» возможна будет только в том случае, если указанные принципы не останутся пустыми декларациями, а в организации сотрудничества другие страны будут видеть не только альтернативу хищническому американскому «новому мировому порядку», но и возможную защиту.



Не случайно в ходе нынешнего саммита принят документ об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.



Экономическая основа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рано или поздно будет дополнена политической и военной составляющими, об этом говорят многие эксперты.







Напомним, что одним из шагов в этом направлении стала прошлогодняя встреча министров обороны государств-членов ШОС, в которой приняли участие главы оборонных ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета оегиональной антитеррористической структуры организации сотрудничества.



Собственно, ситуация, складывающаяся в мире, и деструктивные тенденции, еще более усилившиеся после прихода к власти новой администрации США, вынуждают государства Евразии, отстаивающие свой суверенитет и намеренные руководствоваться национальными интересами, искать пути повышения своей безопасности и противодействия внешнему давлению.



То есть сама логика происходящего подталкивает страны ШОС к тому, чтобы придать организации еще и черты военного альянса.



Ситуация на Ближнем Востоке и в Центральной Азии отчетливо показывает, что Запад продолжает использовать терроризм для продвижения своих глобальных интересов, в том числе и для давления на страны отвергающие американский диктат.



Так что нет ничего удивительного, что одним из самых обсуждаемых вопросов, и год назад, на встрече министров обороны, и сейчас на саммите глав государств, стала борьба с терроризмом.



Проблемы, связанные с запрещенными в России ИГ и «Джебхат ан-Нусрой», уже давно вышли за пределы ближневосточного региона, представляя из себя глобальную угрозу, в том числе и для членов ШОС, и поэтому более широкая поддержка миротворческих усилий России со стороны стран-участников необходима и обоснованна. «Америка плюс» против «большой Евразии»



Тем более что положение в вопросах противодействия мировому терроризму усугубляется неэффективностью «коллективного Запада». Вполне отчетливо обозначена одна из главных «болевых точек», требующая повышенного влияния стран-участников, — Афганистан, обстановка в котором угрожает «экспортом» террористической активности в соседние страны.



Как указал Ван И, Афганистан и афганский вопрос в целом являются одним из самых главных приоритетов для Шанхайской организации сотрудничества, так как многие страны организации граничат с ним.



«Так как многие члены ШОС являются соседями Афганистана, сама страна и проблема Афганистана рассматриваются организацией в качестве одного из самых главных приоритетов. Механизм консультаций ШОС по Афганистану на уровне заместителей министров был перезапущен, и в воскресенье были подписаны определенные соглашения, касающиеся этого вопроса», — сказал Ван И в эфире телеканала CGTN.



Он отчетливо дал понять, что страны ШОС готовы принять более активное участие в решении афганской проблемы. В частности, оказывая всемерное содействие процессу национального примирения.



Напомним, что в последние дни на фоне активизации процесса установлении мира и примирения террористы в Афганистане совершили ряд терактов, нацеленных на срыв стабилизации.



Отметим также, что органы ОДКБ на днях констатировали активизацию на севере ИРА структур запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а 12 июня на афгано-таджикистанской границе имело место боестолкновение пограничников РТ с наркоконтрабандистами.







Возможности ШОС, в том числе и в вопросах безопасности, радикально возросли после окончательного оформления членства Индии и Пакистана в организации, которые приняли участие в нынешнем саммите уже в качестве полноправных членов. Полная капитуляция товарища Ына



Как мы видим, Шанхайская организация сотрудничества приобретает совершенно новое международное измерение. ШОС объединяет свыше 60 процентов территории Евразии, примерно 45 процентов населения нашей планеты, государствами-участниками организации производиться более 25 процентов мирового ВВП.



И самое главное: данная структура в случае окончательного оформления ее оборонной компоненты превращается в самую мощную военную силу в мире, способную не только успешно противостоять любым угрозам, но и предотвращать их возникновение, даже не прибегая к военной силе.







Более того, она откроет возможности для формирования новой правовой международной системы, способной покончить с диктатом Запада, европоцентризмом и концепцией «золотого миллиарда». Подводя итоги прошедшего саммита ШОС, министр иностранных дел КНР Ван И указал, что важнейшим моментом является то, что организация не замыкается в узкие рамки, продолжает расширяться и представляет совершенно новый подход к международным отношениям, основанный на взаимном уважении и признании равноценности национальных интересов стран-участников.«Все страны-участницы организации должны и дальше придерживаться «шанхайского духа», высоко нести знамя мирного развития и сотрудничества, не замыкаться в маленькую группировку, отгораживаясь от других, не заниматься мелочными расчетами геополитических игр. Необходимо содействовать строительству международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимной выгоде», — заявил Ван И, слова которого цитирует РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства КНР.Как видим, китайский министр в достаточно дипломатичной форме подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества являет собой альтернативу существующим наднациональным структурам, служащим в значительной степени интересам Вашингтона и транснациональных корпораций. ШОС, декларирующая приверженность справедливости и уважению национального суверенитета всех государств, формирует совершенно иные, новые принципы международного взаимодействия, и в этом качестве должна расти и распространять свое влияние как можно шире.И эта мирная «экспансия» возможна будет только в том случае, если указанные принципы не останутся пустыми декларациями, а в организации сотрудничества другие страны будут видеть не только альтернативу хищническому американскому «новому мировому порядку», но и возможную защиту.Не случайно в ходе нынешнего саммита принят документ об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.Экономическая основа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рано или поздно будет дополнена политической и военной составляющими, об этом говорят многие эксперты.Напомним, что одним из шагов в этом направлении стала прошлогодняя встреча министров обороны государств-членов ШОС, в которой приняли участие главы оборонных ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета оегиональной антитеррористической структуры организации сотрудничества.Собственно, ситуация, складывающаяся в мире, и деструктивные тенденции, еще более усилившиеся после прихода к власти новой администрации США, вынуждают государства Евразии, отстаивающие свой суверенитет и намеренные руководствоваться национальными интересами, искать пути повышения своей безопасности и противодействия внешнему давлению.То есть сама логика происходящего подталкивает страны ШОС к тому, чтобы придать организации еще и черты военного альянса.Ситуация на Ближнем Востоке и в Центральной Азии отчетливо показывает, что Запад продолжает использовать терроризм для продвижения своих глобальных интересов, в том числе и для давления на страны отвергающие американский диктат.Так что нет ничего удивительного, что одним из самых обсуждаемых вопросов, и год назад, на встрече министров обороны, и сейчас на саммите глав государств, стала борьба с терроризмом.Проблемы, связанные с запрещенными в России ИГ и «Джебхат ан-Нусрой», уже давно вышли за пределы ближневосточного региона, представляя из себя глобальную угрозу, в том числе и для членов ШОС, и поэтому более широкая поддержка миротворческих усилий России со стороны стран-участников необходима и обоснованна.Тем более что положение в вопросах противодействия мировому терроризму усугубляется неэффективностью «коллективного Запада». Вполне отчетливо обозначена одна из главных «болевых точек», требующая повышенного влияния стран-участников, — Афганистан, обстановка в котором угрожает «экспортом» террористической активности в соседние страны.Как указал Ван И, Афганистан и афганский вопрос в целом являются одним из самых главных приоритетов для Шанхайской организации сотрудничества, так как многие страны организации граничат с ним.«Так как многие члены ШОС являются соседями Афганистана, сама страна и проблема Афганистана рассматриваются организацией в качестве одного из самых главных приоритетов. Механизм консультаций ШОС по Афганистану на уровне заместителей министров был перезапущен, и в воскресенье были подписаны определенные соглашения, касающиеся этого вопроса», — сказал Ван И в эфире телеканала CGTN.Он отчетливо дал понять, что страны ШОС готовы принять более активное участие в решении афганской проблемы. В частности, оказывая всемерное содействие процессу национального примирения.Напомним, что в последние дни на фоне активизации процесса установлении мира и примирения террористы в Афганистане совершили ряд терактов, нацеленных на срыв стабилизации.Отметим также, что органы ОДКБ на днях констатировали активизацию на севере ИРА структур запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а 12 июня на афгано-таджикистанской границе имело место боестолкновение пограничников РТ с наркоконтрабандистами.Возможности ШОС, в том числе и в вопросах безопасности, радикально возросли после окончательного оформления членства Индии и Пакистана в организации, которые приняли участие в нынешнем саммите уже в качестве полноправных членов.Как мы видим, Шанхайская организация сотрудничества приобретает совершенно новое международное измерение. ШОС объединяет свыше 60 процентов территории Евразии, примерно 45 процентов населения нашей планеты, государствами-участниками организации производиться более 25 процентов мирового ВВП.И самое главное: данная структура в случае окончательного оформления ее оборонной компоненты превращается в самую мощную военную силу в мире, способную не только успешно противостоять любым угрозам, но и предотвращать их возникновение, даже не прибегая к военной силе.Более того, она откроет возможности для формирования новой правовой международной системы, способной покончить с диктатом Запада, европоцентризмом и концепцией «золотого миллиарда». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 20 Источник Похожие новости Равнодушие власти выдавливает с Украины атомщиков Талантливый человек-ракета Сокровища русского леса

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