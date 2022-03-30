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Zнаки в воздухе. Парашютисты поддержали спецоперацию России с высоты 3 тысячи метров

30 марта 2022, 03:00  •  58 • Политика
Спортсмены-парашютисты Центрального военного округа выполнили в небе фигуры в поддержку российских военнослужащих, которые сейчас находятся на Украине.
Военные спортсмены-парашютисты совершили сложный затяжной прыжок, выстроившись в небе в фигуры Z и V. Так они решили поддержать ребят, выполняющих задачи в Незалежной, сообщают в Минобороны России.
Прыжок парашютисты выполнили с высоты 3000 метров с десантно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-5. Элементы групповой акробатики спортсмены показали на скорости около 200 километров в час.
Ранее поддержку военных России увидели в совсем неожиданном месте - телефильме "Семнадцать мгновений весны". В восьмой серии зрители заметили написанный на бетонной плите знак Z.
Такой же символ люди встретили в Севастополе на памятнике затопленным кораблям. Там в форме буквы "Z" разместились чайки.
Напомним, Минобороны России объяснило, что буква Z означает "За победу". А знак V несёт в себе сразу два смысла: "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

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