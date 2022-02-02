Знак за качества: кого Путин назвал главными героями пандемийного времени

Главными героями в период пандемии коронавируса стали врачи и другие медицинские работники, заявил Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград . На этом фоне неудивительно, что 2 февраля был оценен труд сразу нескольких специалистов в этой области. Среди награжденных лиц была и глава ФМБА Вероника Скворцова, которая рассказала о результатах исследований новой вакцины от коронавируса — «Конвасэл» . По ее словам, препарат не вызывает аллергии и хорошо переносится. По мнению опрошенных «Известями» экспертов, в условиях выявления новых штаммов коронавируса требуются разработки инновационных препаратов, которые позволят бороться с изменчивостью COVID-19.

Герои нашего времени

Церемония вручения государственных наград по сложившейся традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Владимир Путин оценил труд более чем 20 российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства и других сфер . По словам главы государства, их достижения продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, служат современному развитию России и вносят большой вклад в успешное будущее страны.

Звание Героя Труда получил, к примеру, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Велихов , которому 2 февраля исполнилось 87 лет.

— Принципам подлинного служения Родине подчинена вся многолетняя, многогранная деятельность академика Евгения Павловича Велихова. Прославленный ученый, физик-ядерщик, долгие годы возглавлявший знаменитый Курчатовский институт, заслужил в нашем обществе непререкаемый авторитет , — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», почетный секретарь Общественной палаты РФ, академик РАН Евгений Велихов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Такая же награда была вручена врачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. ГКБ № 52 в начале пандемии COVID-19 стала «стационаром первого эшелона по коронавирусной пневмонии» , заметила она. В этом учреждении оказывалась помощь пациентам в наиболее сложном состоянии, у которых, например, были тяжелые сопутствующие заболевания, добавила медик во время торжественной церемонии.

— Настоящими героями в период пандемии для всех нас, для российской общественности, для общества, для наших людей, конечно, стали медицинские работники . Мы по-особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера — всех, кто посвятил себя этой благородной миссии, — выразил благодарность всем медикам Владимир Путин.

По его словам, сейчас складывается непростая эпидемиологическая ситуация. Более заразный штамм «Омикрон», который в прошлом году был выявлен в Южной Африке, спровоцировал очередные волны заболеваемости по всему миру. В России, в частности, за последние сутки было выявлено свыше 141 тыс. новых случаев коронавируса. Госпитализировано более 17 тыс. пациентов, за сутки в РФ умерли 678 человек. В общей сложности с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, умерло более 332 тыс. человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, удостоенная ордена Пирогова, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В день награждения в Кремле присутствовала и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова , которая не только поблагодарила за присвоение ей ордена Пирогова, но и рассказала еще об одной отечественной вакцине от коронавируса. Речь идет о препарате «Конвасэл» , который был разработан специалистами ФМБА. Ожидается, что он может быть зарегистрирован в РФ до конца I квартала этого года.

— Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком , — сказала она на церемонии вручения высших государственных наград.

Чрезвычайно важно, что сейчас, когда появляются новые штаммы коронавируса, представители российской науки занимаются разработкой инновационных препаратов, отметила в беседе с «Известиями» заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко.

— В России благодаря изменениям в законодательстве сейчас можно иммунобиологические препараты максимально быстро вводить в оборот для защиты населения . Очень важно, что после начала пандемии страна не оказалась в зависимом положении от зарубежных препаратов. При этом российская наука открыта для сотрудничества с коллегами из других стран, чтобы как можно быстрее остановить пандемию коронавируса, — подчеркнула парламентарий.

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, на церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На фоне выявления очередных штаммов должны появляться новые вакцины, которые вырабатывают антитела по иному принципу, чем предыдущие препараты, считает заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый. Вакцина «Конвасэл» представляет собой концентрат SARS-CoV-2, инактивированный вариант вируса с убитым возбудителем. По его словам, на России и других крупных странах лежит ответственность за прекращение пандемии в мире, поскольку многие государства просто не имеют ресурсов для разработки подобных препаратов.

— Коронавирус — это вызов всему человечеству, — сказал парламентарий. — Нужна синергия. Такие государства, как Россия, США или Китай, должны усиливать работу на этом направлении. Тогда будет результат .

Званием Героя Труда был также награжден выдающийся ученый-эндокринолог Иван Дедов, который попросил президента поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом . По его словам, во время пандемии COVID-19 пациенты с этим заболеванием стали наиболее уязвимой категорией среди взрослого населения. Ордена Пирогова был удостоен и хирург-онколог Андрей Каприн — один из инициаторов масштабной программы борьбы с онкологическими заболеваниями , которая в настоящее время реализуется в России.

Бизнес и религия

Митрополит Волоколамский Иларион получил орден Александра Невского . При этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата воспользовался предоставленным ему словом для того, чтобы обратить внимание на гонения христиан в Африке и на Ближнем Востоке. Он отметил, что в этих регионах верующие регулярно подвергаются насилию со стороны террористических групп.

На церемонии присутствовали и представители деловых кругов. Председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера президент наградил звездой Героя Труда, а главе «Транснефти» Николаю Токареву вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени . По словам Владимира Путина, отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику и вносит значимый вклад в национальный экономический рост.

Торгующих паленой водкой мигрантов выгонят из России: сенаторы предложили забыть о гражданстве Президент РФ Владимир Путин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, удостоенный звания Героя Труда Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Российский лидер также оценил деятельность управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова . Под его руководством идет создание двигателей, в том числе для авиации, включая отечественный перспективный лайнер МС-21, отметил глава РФ.

— Наше общее движение вперед, безусловно, складывается из успеха множества предприятий, производств, конструкторских бюро, научных центров, из повышения их эффективности и конкурентоспособности , — добавил президент.

Кроме того, Владимир Путин наградил летчика-испытателя Евгения Крутова, директора Научно-исследовательского института глазных болезней Юсефа Юсефа, президента общественной организации «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» Михаила Рахлина, а также бывшего премьер-министра и экс-главу СВР Михаила Фрадкова и депутата Госдумы Владимира Ресина.