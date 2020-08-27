Знак свыше: Гигантский флаг Украины порвался через три дня





Всего три дня провисел гигантский флаг Украины на 90-метровом флагштоке, который мэр Киева Виталий Кличко с пафосом установил на территории бывшего музея Великой Отечественной войны (переименован в музей Второй мировой) накануне Дня независимости Украины. Перфоманс обошелся бюджету в 2 млн гривен.Порванный государственный символ, который должен был стать национальной гордостью, спустили для замены. Примечательно, что выполняющие эту работу это коммунальщики, открепляя флаг своей страны от флагштока, просто бросили его на землю и скрутили.Причиной мог быть сильный ветер, а, может, и некачественный материал, из которого пошили символ государства. Сообщается, что на замену уже готовы ещё три флага из разных материалов.ЧП уже вызвало насмешки в соцсетях. Комментаторы напоминают, что сначала к флагштоку прикрепили криво герб, а теперь порвался флаг.«Три дня. Ровно столько прожило самое большое знамя Украины, которое помпезно водрузили в день «независимости» возле монумента Родина-Мать.Сегодня, 27 августа, флаг порвался и был спущен коммунальщиками. Знак ли это? Уверен, что да. Сама энергетика, которая царит возле величественного монумента Родина-Мать, не приемлет символики, которая за недолгие годы «незалежности» запятнана кровью невинных людей. Не для того воевали наши деды и прадеды, чтобы сегодня потомки «жовто-блакытных» обесценивали масштаб Великой Победы и воскресили фашизм.Сегодняшнее происшествие дает ясно понять нынешним украинским националистам и ура-патриотам, что конец для Украины близок. И будет она разорвана их западными кураторами так же как это желто-голубое знамя», – комментирует руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.