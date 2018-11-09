Знак неравенства: почему американские конгрессмены заявляют о моральном превосходстве США над Россией

Действия России на мировой арене нельзя сравнивать с действиями США, поскольку у Вашингтона есть моральное превосходство над Москвой. С таким утверждением выступили авторы доклада «На что ещё замахнётся Путин?», подготовленного Хельсинкской комиссией конгресса США. Авторы обвиняют РФ в нарушении прав человека и призывают склонять партнёров Вашингтона к применению новых санкций против Москвы. Эксперты считают, что документ полагается на «принцип американской исключительности», который воспринимается как данность внутри США, но неприемлем на мировой арене и тем более не является нормой международного права. Как отмечают аналитики, Вашингтон стремится оправдать «моральным превосходством» нелегитимные действия США и Запада. RT ознакомился с текстом документа.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе Соединённых Штатов, также известная как Хельсинкская комиссия США, выпустила доклад, в котором представила анализ политики России под руководством Владимира Путина.

«Абхазия. Южная Осетия. Крым. Керченский пролив. Чемпионат мира по футболу. Правление длиной в 25 лет. Путин известен тем, что получает желаемое. Чего ждать дальше?» — с этого тезиса начинается доклад.

Доклад «На что ещё замахнётся Путин?» комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известной как Хельсинкская комиссия США

В начале документа приведены бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении свободы слова и основных прав человека. Авторы заявляют о «причастности» российских властей и Владимира Путина к «убийствам множества диссидентов и журналистов», в качестве «достоверного» источника данной информации приводится материал издания USA Today. А нарушением прав человека было сочтено запрещение в РФ деятельности организации «Свидетели Иеговы»*.

Однако составители доклада не столько озабочены якобы «нарушениями прав человека и международных норм» со стороны России, сколько тем, что действия Москвы ставятся мировым сообществом в один ряд с действиями США и стран Запада.

«Чем больше стран будут считать действия России морально эквивалентными действиям стран Запада, тем крепче мир будет закрывать глаза на то, что Путин не считается с международными нормами и правами человека», — утверждается в документе.

Кто виноват

Среди главных виновников такого «морального уравнивания» РФ и США в документе называются президент Чехии Милош Земан, «отрицающий присутствие российских сил на востоке Украины и оправдывающий незаконную оккупацию Крыма», глава МВД Италии Маттео Сальвини, «оправдывавший российскую оккупацию Крыма и ставящий цель снять с России санкции», и французский политик Марин Ле Пен, «называющая референдум в Крыму легитимным и отрицающая вторжение России».

В докладе отмечается, что подобные взгляды «имеют серьёзные последствия, так как ещё больше стирают границу между действиями Запада и России».

В жертвы «машины кремлёвской пропаганды» авторы доклада записали и президента США Дональда Трампа, поскольку после встречи с Владимиром Путиным он заявил, что и американская сторона несёт ответственность за ухудшение отношений двух стран.

«Дипломатия — это дорога с двусторонним движением, но отношения Соединённых Штатов и России ухудшились из-за воинственности Кремля, а не из-за глупости США», — заочно возражают члены комиссии американскому президенту.

Милош Земан, Маттео Сальвини, Марин Ле Пен

Reuters

Что делать

В документе утверждается, что постановка знака равенства между Западом и Россией будет «поощрять российскую агрессию».

Члены Хельсинкской комиссии США предлагают «поощрять международное сообщество вводить новые санкции против России». Кроме того, по их мнению, делегация США в ООН должна инициировать принятие новых резолюций, осуждающих «действия РФ» на Украине и в Грузии. Конгрессу США также предлагается принять резолюции о территориальной целостности этих стран и осуждении «российской агрессии».

Кроме того, Вашингтон должен активно отговаривать своих союзников от сделок с «российскими олигархами». В качестве примера такой «сделки» приводится строительство газопровода «Северный поток — 2», который является совместным проектом РФ и ФРГ.

«Соединённые Штаты должны упорно отрицать утверждения о том, что действия России — и любого правительства, систематически нарушающего права человека, — являются морально эквивалентными действиям США. Власти России требуют отношения к себе как к равному партнёру. Однако действия Путина доказывают, что он — часть проблемы, а не её решение», — заключают авторы доклада.

«Право сильного»

Заявления, которые содержатся в этом докладе, можно назвать «типичным лицемерием», отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Без малого $200 млрд: Госдеп отчитался об объемах продажи оружия за год «Они ищут оправдание для того, чтобы не вести партнёрские отношения на равных и не заключать равноправных соглашений с Россией. Это оправдывает проведение политики с позиции силы, для этого используются политические, экономические, а теперь ещё и моральные аргументы», — пояснил эксперт.

Рогулёв напомнил, что это уже не первый случай, когда западные страны прибегают к использованию принципа морального превосходства.

«В 1990-х годах этот принцип был использован при бомбардировках Югославии. Тогда возникла концепция гуманитарной интервенции — утверждение о том, что защита прав человека стоит выше национальных границ и позволяет вторгаться в суверенные государства, бомбить их и так далее. Совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, посещая Сербию, очень удивился, что ему напомнили про бомбардировки НАТО. Так что это обоснование используется не в первый раз», — отметил Рогулёв.

В реальности за разговорами об исключительном «моральном праве» страны совершать определённые действия скрывается тезис о праве сильного, добавил политолог.

«Они считают для себя возможным вмешиваться и вторгаться в дела других стран. Теперь к силе военной и экономической добавляется морально-политическое обоснование. Это попытка найти оправдание своим действиям в глазах «свободолюбивой» западной либеральной общественности, поскольку для неё фактор силы не всегда выглядит привлекательно», — отметил Рогулёв.

«Крик души»

Всё, что делают Соединённые Штаты, — это правильно и несёт на себе «благословение демократии», в отличие от того, что делают все остальные страны, которые такой «богоизбранностью» не отличаются, с иронией поясняет позицию Хельсинкской комиссии конгресса США доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Пока на уровне шуток: В Лондоне появились плакаты, на которых Путина "благодарят" за Брексит «Этот доклад опирается на концепцию американской исключительности, которая внутри самих США признаётся как данность. Однако она не является ни международно-правовой, ни ещё какой-либо реальностью. Формирование этого принципа началось достаточно давно, ещё Буш-младший заявлял: «Если вам нужно узнать, относится ли та или иная страна к неправильным, можете спросить у нас». Демократией является только то, что они этим называют», — пояснил эксперт.

Коктыш добавил, что принцип морального неравенства развился в концепцию «глобального права», которое, в отличие от международного права, предполагает «надзаконие» Соединённых Штатов.

«В Европе мало кто будет готов принимать моральное превосходство США. Это подходит только для внутриполитического потребления», — подчеркнул Коктыш.

Эксперт назвал документ очень поверхностной и бессильной попыткой оправдать нелегитимные действия США и Запада на мировой арене неким «моральным превосходством».

«В этом докладе намешаны совершенно несвязанные вещи. Это очень слабый документ, такой «крик души», — заключил Кирилл Коктыш.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).