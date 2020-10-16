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Знак неравенства: международное исследование объяснило связь между бедностью и распространением COVID-19

16 октября 2020, 10:45  •  18 • В России
Пандемию коронавируса «разгоняет» роковое стечение обстоятельств — рост числа хронических заболеваний на фоне сбоев в системе общественного здравоохранения. К таким выводам пришли авторы нового исследования «Глобальное бремя болезней». По мнению учёных, сейчас надо говорить не о пандемии, а о синдемии — совокупности эпидемических и социально-экономических процессов в период распространения COVID-19. Дополнительное беспокойство учёных вызывает непрерывный рост хронических заболеваний и неспособность государств снизить влияние факторов риска на здоровье, включая ожирение, повышенный уровень сахара в крови и курение. Всё это делает население более уязвимым, особенно во время распространения коронавирусной инфекции. RT побеседовал на эти темы с одним из авторов исследования — ведущим научным сотрудником ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Еленой Варавиковой.
 
Reuters © Ammar Awad
 

«Глобальное бремя болезней» — это ежегодный доклад одноимённого международного проекта, изучающего здоровье населения в мире. В исследовании 2019 года были проанализированы 286 причин смерти, 369 заболеваний и травм, а также 87 факторов риска в 204 странах и регионах. Результаты «Глобального бремени болезней» учитываются при разработке политики в сфере здравоохранения во многих странах и международных организациях, включая Всемирный банк и Всемирную организацию здравоохранения.

В коллектив авторов исследования 2019 года вошла Елена Варавикова — ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Она рассказала RT, какие выводы можно сделать из последнего доклада, как на здоровье населения Земли повлияет COVID-19 и почему мужчин надо лечить на рабочем месте.

«Россия — страна вдов»

— Что это за исследование, и почему России так важно принимать в нём участие?

— «Глобальное бремя болезней» (ГББ) — это проект, который особым образом анализирует всю информацию о здоровье населения в мире. Причём учитывается смертность от болезней, от травм, самоубийств или насилия. Кроме того, в исследование включаются потери в результате нетрудоспособности (инвалидности) и влияние факторов риска для здоровья.

Если максимально упростить, то ГББ выявляет общие тенденции всего, что происходит со здоровьем населения, чтобы государство и общество знали «тонкие места», и определяли свои цели и средства.

Для России важно участвовать в исследовании по ряду причин. Во-первых, мы — часть глобального пространства, и в сфере здравоохранения нам есть, что показать. Во-вторых, такие исследования помогают понять: если сравнивать Россию в мировой статистике, то на что надо обратить внимание, чтобы население жило дольше и меньше болело. Хотя, конечно, нам также нужен свой аппарат по исследованиям популяционного здоровья, и именно для изучения здоровья в регионах, потому что в них картина разная.

— Если сравнивать Россию и другие страны, то в чём мы отличаемся по результатам исследования?

— Одна из особенностей нашей страны в том, что у нас уникальным образом менялась продолжительность жизни населения. Она резко изменялась несколько раз и в 2019 году составила 73,4 года для населения России. Настолько сильный рост этого показателя всего за одно поколение крайне необычен для таких больших стран в европейском регионе. Это крайне положительная тенденция, которую необходимо всячески поддерживать.

Второе наше отличие от других развитых стран, напротив, печальное. У нас огромный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин, не год-два, как обычно, а десять лет в среднем. Россия поистине страна вдов. И то, что у нас так рано умирают мужчины, безусловно, требует срочных мер в подходе к мужскому здоровью.

Мужчины реже ходят к врачам, они терпят до последнего, в итоге лечить их либо тяжелее, либо уже поздно. Соответственно, необходимо сделать так, чтобы врач и пациент встречались гораздо раньше, чем сейчас. Кроме того, важно работать с факторами риска, которые можно контролировать. Я говорю о потреблении алкоголя, табака, об ожирении, гиподинамии и борьбе с неконтролируемым стрессом.

— Как можно этого добиться?

— По результатам проекта ГББ, в России ишемическая болезнь сердца — самый важный предотвращаемый фактор. Нужно работать с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина в крови, диетой, физической активностью. Причём делать это необходимо в государственном масштабе и на рабочем месте. Дать мужчинам возможность пройти диспансеризацию и диагностику в комфортных условиях, обучить медиков специфике поддержания и укрепления мужского здоровья, обеспечить доступность лекарственных средств физически и экономически. Создать среду, в которой мужчина не стесняется заботиться о своём здоровье и лечиться, в том числе понимает, что надо регулярно измерять давление и ежедневно принимать выписанные врачом таблетки, а не когда совсем плохо.

  • © Евгений Самарин/РИА Новости

«Люди раньше заболевают»

— Какие основные причины смертности в России сейчас и изменилась ли ситуация с 1990 года?

— Если сравнивать данные за 1990 и 2019 год, то первые места без изменений занимают ишемическая болезнь сердца и инсульт. Причём если по инсульту у нас проводится работа в масштабах страны, то ишемическая болезнь сердца остаётся нерешённой проблемой.

Почему так важны общенациональные государственные программы? Потому что они создают более эффективную среду с целеполаганием и финансированием, обучением специалистов, а всё это вместе приносит заметный эффект.

К примеру, за почти 30 лет удалось значительно снизить смертность от дорожных травм: люди привыкли пользоваться ремнями безопасности, усилен контроль над качеством автомобилей, дороги стали лучше.

Снизилась смертность от рака желудка и рака лёгких, на что в том числе повлияла антитабачная политика.

Ещё больших успехов наше здравоохранение достигло в снижении младенческой смертности, в частности, снизились гибель от врождённых аномалий, неонатальных осложнений и неонатальных энцефалопатий.

— Есть ли причины смертности, которые, напротив, со временем стали более распространены?

— К сожалению, растёт смертность от причин, связанных со злоупотреблением алкоголя. Хотя, безусловно, у нас есть и малопьющие регионы, так что данные актуальны не для всех субъектов РФ. Смертность от кардиомиопатии, особенно у мужчин, растёт, так же, как и от цирроза, и других хронических болезней печени.

— В исследовании говорится о необходимости усилить внимание к здоровью трудоспособного населения, в том числе в России. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Безусловно, здоровье трудоспособного населения — это вопрос безопасности и процветания каждой страны. Настораживают процессы ранней хронизации различных патологий, то есть люди начинают раньше болеть и даже запускать болезни до критической стадии.

Также важный, но не вполне учтённый фактор — влияние стресса, крупных социальных и экономических потрясений, которых на долю россиян выпало немало. В условиях пандемии COVID-19 трудоспособное население испытывает дополнительный стресс, поскольку вынуждено как-то содержать свои семьи.

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— Насколько сильно пандемия коронавируса, на ваш взгляд, повлияет на показатели смертности?

— Исследователи «Глобального бремени болезней» крайне обеспокоены сложившейся тенденцией эпидемического процесса и подчёркивают, что она требует безотлагательных действий. По сути, исследование ГББ показывает, что из-за системных ошибок здравоохранения может увеличиться смертность от коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что продолжительность жизни во всем мире растёт, увеличивается и доля хронических заболеваний. Негативное влияние на здоровье оказывают такие факторы риска, как ожирение, высокий уровень сахара в крови, употребление алкоголя и наркотиков. В итоге у людей возникает повышенный риск развития утяжелённой формы коронавирусной инфекции, даже с возможным летальным исходом.

Ситуация резко усугубляется из-за социально-экономического неравенства. Впервые в международном проекте доказана необходимость не изолированного рассмотрения эпидемического процесса, а синдемического, то есть вместе с социально-экономическим состоянием населения в период COVID-19.

Бедность, безработица, отсутствие доступа к лекарственным средствам, медицинской помощи и необходимым продуктам питания негативно влияют на ход пандемии коронавирусной инфекции и увеличивают смертность.

Ещё одно важное следствие социально-экономического неравенства — чрезмерное потребление алкоголя. В России достигнуты значительные успехи в антиалкогольной политике, но в условиях карантина ситуация резко изменилась, и насколько сильно это сказалось на здоровье населения — станет известно по статистике следующего года.

Коронавирус и депрессия

— Авторы исследования говорят, что инвалидность стала занимать всё большую долю глобального бремени болезней: в 1990 году она составляла примерно пятую часть (21%), а в 2019 году превысила одну треть (34%). Как вы считаете, какую роль в инвалидизации населения сыграет пандемия коронавирусной инфекции?

— Влияние этого фактора бесспорно. Болезнь COVID-19 — это системное воспаление мелких сосудов (васкулит), а они есть везде, в любом внутреннем органе, в том числе в головном мозге, сердце, почках, кровеносных и лимфатических сосудах. И, конечно, восстанавливаться после такого очень тяжело, даже без учёта сопутствующей депрессии, а вирусная инфекция её сильно стимулирует.

Для лиц пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями болезнь протекает тяжелее и их восстановление может быть затруднено. Это, в свою очередь, может приводить к инвалидизации.

С другой стороны, есть пациенты молодые, спортивные, без болезней и факторов риска, которые тяжело переносят COVID-19, видимо, в силу генетических особенностей. Болеют и дети. Вместе с тем существуют группы, переносящие болезнь бессимптомно. Однако последствия для них пока науке не известны.

В этой ситуации помогли бы системы мониторинга здоровья всех переболевших людей, вне зависимости от давности заболевания.

— Согласно исследованию, четыре заболевания являются общими для населения всех возрастов: ВИЧ/СПИД, заболевания опорно-двигательного аппарата, боли в пояснице и депрессивные расстройства. Почему наблюдается рост депрессивных расстройств — их стали чаще выявлять или люди действительно начали болеть чаще?

— Потери от депрессивных расстройств, по данным ГББ, растут во всём мире. Этому есть множество причин, включая генетические, экологические и социальные факторы. У «хроников» депрессия сопутствует заболеваниям. И чем больше хронических больных среди населения, тем более распространена в обществе депрессия.

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Такая настораживающая тенденция должна заставить систему здравоохранения и правительства всех стран по-иному отнестись к тому, как организовать и финансировать медицинскую и профилактическую помощь.

Пришло время признать, что психиатрическая помощь организована неправильно, ей нужны революционные изменения. Необходимо, чтобы люди не чувствовали стигму из-за того, что обращаются к психиатру. Лекарственные средства должны быть доступными, как и социальная помощь.

— Изменились ли основные факторы риска для здоровья за последние 30 лет?

— Во всём мире, и в России в том числе, отмечается тенденция к уменьшению потребления табака. Среди факторов, вызывающих неинфекционные заболевания, курение снизилось на 10%, хотя последствия тех или иных способов потребления табака всё ещё остаются основным фактором риска смертности во многих странах с высоким уровнем доходов.

В России происходит значимое снижение уровня употребления алкоголя. Одновременно растёт потребление пищевых продуктов, вызывающих ожирение. В отличие от других стран, население РФ недостаточно внимания уделяет индивидуальному контролю, к примеру, уровней артериального давления, холестерина и сахара в крови, а также массы тела. Именно эти факторы риска драматически мешают улучшать показатели продолжительности жизни. И это задача не одного человека, а всего государства.

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