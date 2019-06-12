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Знак качества для патриотов России: Что думают журналисты, попавшие в "Список Путина"
12 июня 2019, 01:39 • 42 • Политика
Представители "несистемной оппозиции", объединившиеся под флагом "Форума свободной России", продолжают строить козни из Литвы. В этом году они расширили свой аналог черного списка украинского портала "Миротворец", который получил название "Список Путина". Досталось даже представителям Царьграда, однако эффект должен разочаровать либералов, которые изобрели своеобразный знак качества для патриотов России.
Участники так называемого "Форума свободной России" в Литве продолжают генерировать темы для скандалов. Ранее организаторы отказались пускать представителей российских федеральных СМИ, которых оппозиционеры обвинили в распространении пропаганды.
Однако к самим "несистемным оппозиционерам" также возникают вопросы, поскольку именно они распространяют пропаганду. Речь идет о так называемом "Списке Путина".
Что такое "Список Путина"?
Ещё в 2018 году участники "Форума свободной Россия" объявили о создании списка из порядка сотни фамилий людей, которые поддерживают российские власти. Организаторами форума это преподносится так, будто бы перечень создан для "поиска, закрепления и унификации данных о лицах, напрямую ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России".
Концептуально это напоминало украинский портал "Миротворец", на котором публиковался список "врагов Киева". Данная инициатива одновременно выглядела и абсурдно (огромное количество ошибок и надуманных поводов) и опасно (стоит вспомнить убийство журналиста Олеся Бузины, который незадолго до гибели попал в черный список).
В первоначальный "Список Путина" оказались включены бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, американский историк Стивен Коэн и другие. Все они проходили в качестве "Зарубежных агентов". Либералы удостоили их таких "обидных" прозвищ, как "члены международного Путинтерна" и "активисты клуба "Путинферштеен". Интересный момент заключается и в том, что в базе сейчас из вышеуказанной тройки числится только Шредер.
Знак качества
В 2019 году документ дополнился и теперь включает в себя почти 300 фамилий. Там указаны глава СПЧ Московской области Марина Юденич, председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, член Совета Федерации Александр Клишас, сооснователь движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин и другие.
Досталось и журналистам. В хорошей компании оказались представители Царьграда - Михаил Шахназаров (в ранге "пропагандист") и генеральный директор телеканала Елена Шаройкина. Пропагандистами форумчане назвали Михаила Делягина, Алексея Казакова, Александра Коца, Дмитрия Стешина, Евгения Сатановского, Романа Бабаяна, Александра Чаленко и многих других. Не забыт даже Олег Кашин!
Как заявила генеральный директор "Царьграда" Елена Шаройкина, ей было приятно оказаться в компании таких людей и в статусе "пособников". Она считает повышенное внимание к своему труду со стороны "оппозиции" своеобразным знаком качества.
Не прошло незамеченным и то, что "несистемные оппозиционеры" фактически призывают к развалу России. В частности, Гарри Каспаров прямо говорил о необходимости люстрации "коллобрационистов".
"Спасители Руси в изгнании"
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц иронично попросил "спасителей Руси в изгнании" не повторять ошибок украинских коллег, которые разбавили список "Миротворца" юмористом Евгением Петросяном и дрессировщиком кошек Юрием Кулачевым.
"Теперь я тоже "напрямую ответственен за ведение агрессивной войны и оккупацию территорий других государств, пропаганду ненависти, разграбление России и другие преступления путинского режима, как внутри страны, так и за рубежом". Одна только просьба, не идите путем "Миротворца", давайте обойдемся без Петросяна и Куклачева. Ну и служу России, разумеется", - написал он в соцсетях.
Коллега Коца - спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин - считает, что он попал в документ за профессиональные заслуги. В последние пять лет журналиста неоднократно включали в похожие списки.
Более того, на Украине выпускали колоду карт "Их расшукает украинский народ". Подобным занимались и американцы во время конфликтов в Ираке и Вьетнаме.
"Банда упырей", которой необходим психиатр
С юмором к ситуации отнесся телеведущий Роман Бабаян, посоветовавший участникам форума записаться на прием к психиатру.
"Это, знаете, конечно, напоминает. Это однажды мне позвонили из Азербайджанского информационного агентства и спросили, как я отнесся к тому, что меня внесли в "черный список" Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Ну, это смешно просто, конечно. Ну, поэтому да. А люди, которые какие-то там списки создают, пускай лечатся", - объяснил он.
Что касается писателя Захара Прилепина, то он считает, что "банда упырей" в лице участников "Форума свободной России" ценит его труд. Он тоже провел параллели с "Миротворцем", за которым стоят украинские националисты и политики.
Более лакончиным оказался пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, который попал в список в феврале 2019 года.
"Ну что здесь комментировать, комментировать ерунду? Пошли они… Мне совершенно на них плевать", - поведал он.
Как объяснил политолог Владимир Корнилов (также значится в "Списке Путина"), одним из авторов первоначальной версии "Списка Путина" является небезызвестный экс-адвокат Марк Фейгин, которого в Сети прозвали "Фейкиным" после провальных баталий юриста с украинским блогером Анатолием Шарием. Эксперт пояснил, что представители несистемной оппозиции мечтают дорваться до власти в России, имея на руках готовые документы для проведения репрессий. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2014 году.
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