Знак качества для патриотов России: Что думают журналисты, попавшие в "Список Путина"

Участники так называемого "Форума свободной России" в Литве продолжают генерировать темы для скандалов. Ранее организаторы отказались пускать представителей российских федеральных СМИ, которых оппозиционеры обвинили в распространении пропаганды.

Однако к самим "несистемным оппозиционерам" также возникают вопросы, поскольку именно они распространяют пропаганду. Речь идет о так называемом "Списке Путина".

Что такое "Список Путина"?

Ещё в 2018 году участники "Форума свободной Россия" объявили о создании списка из порядка сотни фамилий людей, которые поддерживают российские власти. Организаторами форума это преподносится так, будто бы перечень создан для "поиска, закрепления и унификации данных о лицах, напрямую ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России".

Концептуально это напоминало украинский портал "Миротворец", на котором публиковался список "врагов Киева". Данная инициатива одновременно выглядела и абсурдно (огромное количество ошибок и надуманных поводов) и опасно (стоит вспомнить убийство журналиста Олеся Бузины, который незадолго до гибели попал в черный список).

В первоначальный "Список Путина" оказались включены бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, американский историк Стивен Коэн и другие. Все они проходили в качестве "Зарубежных агентов". Либералы удостоили их таких "обидных" прозвищ, как "члены международного Путинтерна" и "активисты клуба "Путинферштеен". Интересный момент заключается и в том, что в базе сейчас из вышеуказанной тройки числится только Шредер.

Знак качества

В 2019 году документ дополнился и теперь включает в себя почти 300 фамилий. Там указаны глава СПЧ Московской области Марина Юденич, председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, член Совета Федерации Александр Клишас, сооснователь движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин и другие.

Досталось и журналистам. В хорошей компании оказались представители Царьграда - Михаил Шахназаров (в ранге "пропагандист") и генеральный директор телеканала Елена Шаройкина. Пропагандистами форумчане назвали Михаила Делягина, Алексея Казакова, Александра Коца, Дмитрия Стешина, Евгения Сатановского, Романа Бабаяна, Александра Чаленко и многих других. Не забыт даже Олег Кашин!

Как заявила генеральный директор "Царьграда" Елена Шаройкина, ей было приятно оказаться в компании таких людей и в статусе "пособников". Она считает повышенное внимание к своему труду со стороны "оппозиции" своеобразным знаком качества.

Не прошло незамеченным и то, что "несистемные оппозиционеры" фактически призывают к развалу России. В частности, Гарри Каспаров прямо говорил о необходимости люстрации "коллобрационистов".

"Мы, по-хорошему, злим постоянную аудиторию "Форума свободной России". Но какую свободу они предлагают стране? Наши оппоненты в шаге от красной черты. Что стоит за их списком в реальности? Ничего хорошего. Это пробник печально известного "Миротворца". Инструмент для люстрации. Все, кто в списке должны быть наказаны, изгнаны, поруганы, как только сменится власть. Ведь именно так мыслят составившие его? И если список выглядит смешным дополнением к форуму, то реплики, звучавшие там пару дней назад – это настоящие призывы к развалу нашей общей сильной страны. Нам открыто говорили о России – конфедерации, России – раздираемой на куски. Разве это не призыв экстремистского толка? Думаю, именно на это стоит обращать внимание в первую очередь", - пояснила Елена Шаройкина.

"Спасители Руси в изгнании"

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц иронично попросил "спасителей Руси в изгнании" не повторять ошибок украинских коллег, которые разбавили список "Миротворца" юмористом Евгением Петросяном и дрессировщиком кошек Юрием Кулачевым.

"Теперь я тоже "напрямую ответственен за ведение агрессивной войны и оккупацию территорий других государств, пропаганду ненависти, разграбление России и другие преступления путинского режима, как внутри страны, так и за рубежом". Одна только просьба, не идите путем "Миротворца", давайте обойдемся без Петросяна и Куклачева. Ну и служу России, разумеется", - написал он в соцсетях.

Коллега Коца - спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин - считает, что он попал в документ за профессиональные заслуги. В последние пять лет журналиста неоднократно включали в похожие списки.

Более того, на Украине выпускали колоду карт "Их расшукает украинский народ". Подобным занимались и американцы во время конфликтов в Ираке и Вьетнаме.

Американцы выпускали эти карты во Вьетнаме, чтобы играющие в них солдаты визуально запоминали лица вьетконговских офицеров, там каких-то деятелей. И вот с такой же целью украинцы сделали карты. Там, к сожалению, часть людей в этой колоде уже погибли: Захарченко, Гиви, Мозговой и так далее. И это, на самом деле, совсем не смешно. Но мне говорили: чтобы попасть в такую колоду, кто-то готов заплатить и пять тысяч долларов, а меня несколько раз в нее поместили бесплатно, - пошутил он в интервью Царьграду, указав на то, что либеральная общественность сейчас ходит по тонкому льду.

"Банда упырей", которой необходим психиатр

С юмором к ситуации отнесся телеведущий Роман Бабаян, посоветовавший участникам форума записаться на прием к психиатру.

"Это, знаете, конечно, напоминает. Это однажды мне позвонили из Азербайджанского информационного агентства и спросили, как я отнесся к тому, что меня внесли в "черный список" Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Ну, это смешно просто, конечно. Ну, поэтому да. А люди, которые какие-то там списки создают, пускай лечатся", - объяснил он.

Что касается писателя Захара Прилепина, то он считает, что "банда упырей" в лице участников "Форума свободной России" ценит его труд. Он тоже провел параллели с "Миротворцем", за которым стоят украинские националисты и политики.

Только его не киевские неонацисты создают, а российская пятая колонна. А они являются нашими врагами. Поэтому, когда враги нас по лицам распознают, различают, это хорошо, мы собственно этого и добиваемся, - констатировал писатель.

Более лакончиным оказался пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, который попал в список в феврале 2019 года.

"Ну что здесь комментировать, комментировать ерунду? Пошли они… Мне совершенно на них плевать", - поведал он.

Как объяснил политолог Владимир Корнилов (также значится в "Списке Путина"), одним из авторов первоначальной версии "Списка Путина" является небезызвестный экс-адвокат Марк Фейгин, которого в Сети прозвали "Фейкиным" после провальных баталий юриста с украинским блогером Анатолием Шарием. Эксперт пояснил, что представители несистемной оппозиции мечтают дорваться до власти в России, имея на руках готовые документы для проведения репрессий. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2014 году.