Знак доброй воли: Виктория Скрипаль готова дать показания Скотленд-Ярду

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью в Солсбери, заявила о готовности сотрудничать с британской полицией. Виктория рассказала The Sunday Telegraph, что даст объяснения Скотленд-Ярду, «если их что-то интересует». При этом она заявила, что не сотрудничает с российскими спецслужбами, в чём её ранее заподозрил Лондон. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль подчеркнула, что хочет забрать её домой, поскольку боится, что та всё ещё может быть в опасности. Между тем в СМИ появилась информация, чтоб британские власти предложат Сергею и Юлии Скрипаль перебраться в другую страну, например в США, и жить там под новыми именами.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля заявила о готовности дать показания британской полиции, если сотрудники Скотленд-Ярда захотят с ней побеседовать. Об этом Виктория Скрипаль рассказала британскому изданию The Sunday Telegraph.

«Она добавила, что хочет пойти в Скотленд-Ярд, чтобы «дать объяснения, если их что-то интересует», — пишет газета.

При этом россиянка заявила, что британские власти отказали ей в выдаче визы, опасаясь того, что она работает на российские спецслужбы. В ответ на это Виктория Скрипаль попросила привести доказательства этих подозрений и отметила, что, как коммунист, она является оппонентом президента РФ Владимира Путина.

«Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Представьте мне хоть одно доказательство», — сказала собеседница The Telegraph.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, стало известно, что Лондон отказал Виктории Скрипаль в британской визе. Официальной причиной отказа стало то, что заявка на визу «не соответствовала иммиграционным правилам». При этом сама россиянка не удивилась решению британских властей.

«Я была уверена, что так и будет... Разумеется, я была уверена в том, что мне откажут», — заявила родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Позднее Виктория написала письмо премьер-министру Соединённого Королевства Терезе Мэй, в котором она рассказала, что вновь подаст прошение на въезд в Великобританию, и попросила главу кабмина пересмотреть принятое решение.

«Сейчас во всём мире говорят о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе... Я соберу все недостающие документы и надеюсь, что бюрократические уловки не будут разделять меня и моих близких. Мой паспорт по-прежнему находится в британском консульстве. Я призываю Великобританию и вас лично пересмотреть решение об отказе в визе», — говорится в письме Виктории.

Россиянка намерена повторно подать документы во вторник, 10 апреля.

Разочарование решением британской стороны об отказе Виктории Скрипаль в выдаче визы выразили и в российском посольстве в Лондоне. Там назвали принятое решение носящим политически мотивированный характер.

Также глава российской дипмиссии Александр Яковенко заявил, что он поднимет этот вопрос в ходе личной встречи с главой британского МИД Борисом Джонсоном, запрос на проведение которой направлен в Форин Офис.

«Хочу задать и чисто человеческий вопрос: на каком основании Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль, которая очень беспокоится за двоюродную сестру и своего дядю и хотела приехать в Великобританию их навестить? Мне такой отказ непонятен в условиях, когда оба чувствуют себя, согласно официальным заявлениям британской стороны, хорошо», — отметил Яковенко.

По его словам, именно транспарентность проводимого расследования является самой большой проблемой для Лондона как сейчас, так и в перспективе. Именно поэтому проведение запрошенной встречи с Борисом Джонсоном очень важно, подчеркнул посол.

«Мои неоднократные и долгие беседы с Борисом Джонсоном свидетельствуют о том, что он восприимчив к логике и аргументам, готов выслушивать другое мнение и беспокоится за репутацию своей страны», — заявил Яковенко.

«Думаю, что сейчас самое время обсудить все вопросы, которые волнуют обе стороны», — добавил дипломат.

«Очевидное место для их переселения — США»

В интервью The Telegraph Виктория Скрипаль также рассказала, что её находящаяся в больнице двоюродная сестра Юлия «не хочет ничего, кроме как вернуться в Москву».

«У неё здесь собака, у неё здесь жизнь, у неё здесь работа и любимый человек», — цитирует газета россиянку.

Виктория Скрипаль вновь подчеркнула, что хочет забрать свою двоюродную сестру домой, поскольку боится, что та всё ещё может быть в опасности. По её словам, сейчас Юлия была бы в безопасности только «на Луне».

«В этой ситуации, учитывая происходящее, никто не может защитить её. Ни одна сторона не может гарантировать её безопасность», — заявила Виктория.

На этом фоне The Times со ссылкой на источники сообщила, что британские власти предложат бывшему офицеру ГРУ и его дочери перебраться в Соединённые Штаты и жить там под новыми именами.

По данным издания, сотрудники британской службы внешней разведки МI6 обсудили с коллегами из ЦРУ, в какую страну предпочтительнее переселить Сергея и Юлию Скрипаль для обеспечения их безопасности. Отмечается, что британские власти рассматривали несколько вариантов — США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако наиболее предпочтительной страной признали Соединённые Штаты.

«Очевидное место для их переселения — США, потому что там меньше риска, что их убьют, и там их легче защитить», — заявил источник.

По отработанному сценарию

При этом генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что сценарий, по которому разворачивается ситуация с отравлением россиян в Солсбери, не является новостью для Москвы, поскольку Россия сталкивается с этим уже третий раз. По словам Чайки, предыдущие два эпизода связаны с убийством Александра Литвиненко и «мнимым покушением» на Бориса Березовского.

В интервью программе «Итоги недели» на НТВ генпрокурор заявил, что в ходе брифинга в понедельник, 9 апреля, будут обнародованы сведения о незаконном получении олигархом Борисом Березовским политического убежища в Соединённом Королевстве.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена, в понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года», — заявил генпрокурор.

При этом Чайка отметил, что британские власти знали о ложном характере заявлений Березовского.