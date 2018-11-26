«Знаете, тут к бабке не ходи»: военный эксперт о личной заинтересованности Порошенко в провокации в Керченском проливе

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии Царьграду рассказал, почему президент Украины Петр Порошенко был лично заинтересован в провокации в Керченском проливе. По мнению эксперта, причиной произошедшего является низкий предвыборный рейтинг политика. «Знаете, тут к бабке не ходи», - иронизирует он.

Провокация в Керченском проливе готовилась при участии Запада, настаивает Анатолий Матвийчук. В разговоре с Царьградом он напомнил, что несколько дней назад глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что «ЕС очень-очень беспокоит состояние дел в Азовском море». Затем в США были сделаны заявления, что «это неправильно, надо помочь Украине, катера дать».

«То есть почва готовилась, и Порошенко дали указания — давай. Порошенко выполнил команду «фас» и дал команду своим военно-морским силам устроить провокацию», - полагает военный эксперт.

По мнению Матвийчука, в Киеве, как и на Западе, не ожидали, что Россия настолько решительно встанет на защиту своих рубежей. « Корабли были предупреждены, два раза. Те, которые пытались из Мариуполя и из Бердянска подойти, были отсечены. В воздух была поднята фронтовая авиация. То есть, намерения наши были явны и гарантированно говорили о том, что мы будем принимать все средства, которые у нас будут в распоряжении», - напомнил военный эксперт.

Несмотря на это, украинские моряки «начали агрессивное поведение», уточнил собеседник Царьграда.

«Если бы наши пограничники применили главный калибр — от них бы ничего не осталось», - оценивает Матвийчук развернувшееся в проливе противостояние. Он подчеркнул, что же спустя несколько часов Совбезу ООН были представлены материалы, подтверждающие факт нарушения границы России.

Что касается причин, по которым украинское руководство пошло на такие действия, то, по мнению эксперта, дело заключается в личных политических амбициях Петра Порошенко.

«Знаете, тут к бабке не ходи, всё понятно, шито белыми нитками. Военное положение дает возможность Порошенко удерживаться у власти столько, сколько он захочет. Понимая том, что на выборах ему ничего не светят, а после выборов он будет преступником, и военным, и политическим, и юридическим, и, я думаю, уголовным. Всё это понимая, и понимая, что ему, как и Саакашвили, никто не предоставит убежище, он будет держаться у власти из последних сил», - заключил собеседник Царьграда.