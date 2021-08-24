Знаете, что такое ПВРВОТУ? Захарова подсказала разгадку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подсказала разгадку сюрреалистичной аббревиатуры, родом из Украины. А вы знаете, что такое ПВРВОТУ?

Вопрос об аббревиатуре был поднят в комментарии Захаровой об одном из самых "вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу" - законе "О коренных народах Украины". Захарова подчеркнула, что этим законом президент Украины Владимир Зеленский буквально растоптал права многих коренных народов, населяющих территорию Украины, лишив большинства основных человеческих прав.

Она отметила, что этой бумагой Зеленский "почётно встретил" заморских гостей, "а после того как все разъедутся, Украине с этим жить".

"Так же, как и со всеми бесконечными реляциями и заявлениями Министерства с сюрреалистичным названием – "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - написала Захарова, отметив, что "аббревиатура у ведомства подходящая – ПВРВОТУ".