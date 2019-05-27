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Знает больную мозоль Трампа: Мэр Нью-Йорка десятилетиями изучает слабые места будущего конкурента
27 мая 2019, 02:09 • 11 • Политика
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио признался, что десятилетиями наблюдает за президентом Америки Дональдом Трампом и готов составить ему конкуренцию на выборах в 2020 году. Де Блазио знает, на какую больную мозоль Трампа следует надавить, чтобы победить.
Сегодня на встрече с журналистами мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сделал откровенное признание: он рассказал, что десятилетиями наблюдает за президентом Америки Дональдом Трампом и знает, как его победить на выборах в 2020 году, передает телеканал "360".
Глава "Большого яблока" признался, что много раз провоцировал главу страны и сейчас пришло время, как он сам говорит, "навязать решающий бой, смутить и победить". Еще Биллу Де Блазио известно о "больной мозоли президента Трампа". Но что это такое, он не уточнил.
Трамп и Де Блазио не близки по духу. Напротив, американский президент считает этого мэра Нью-Йорка худшим в истории и называет его посмешищем. Он уверен, что и жители города не любят Де Блазио.
Но самого градоначальника это ничуть не смущает.
"Если бы я доверял соцопросам и прислушивался к ним во время всех своих выборов, то я не стал бы выходить из дома вообще", - отвечает он на вопросы о выборах на пост президента в 2020 году, на которых намерен составить конкуренцию Дональду Трампу.
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