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«Значительное расширение боевого потенциала»: модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полёт

28 декабря 2018, 18:39  •  84 • В России
Опытный образец модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М впервые поднялся в небо. Испытательный полёт прошёл на базе Казанского авиационного завода и продолжался 37 минут, сообщили в пресс-службе «Туполева». По данным экипажа, все системы и оборудование самолёта работали штатно. В ходе модернизации бомбардировщик получил новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), который позволил существенно расширить боевой потенциал авиационного комплекса. После прохождения опытным образом государственных испытаний специалисты «Туполева» приступят к обновлению строевых Ту-22М3. Ожидается, что первые модернизированные бомбардировщики начнут поступать в войска в 2021 году. Эксперты отмечают, что новый комплекс БРЭО позволит Ту-22М3М использовать новейшие типы вооружений, включая гиперзвуковую систему «Кинжал».
 
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 © Алексей Куденко / РИА Новости
 

В пятницу, 28 декабря, на базе Казанского авиационного завода состоялся первый испытательный полёт модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. По сообщению пресс-службы ПАО «Туполев», полёт продолжался 37 минут.

«На аэродроме КАЗ имени С.П. Горбунова (филиала ПАО «Туполев») состоялся первый полёт глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М... Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут», — сообщили в компании.

В пресс-службе «Туполева» добавили, что в ходе полёта были выполнены необходимые проверки обновлённых систем и оборудования самолёта. Ту-22М3М пилотировал экипаж под руководством лётчика-испытателя Жуковской лётно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По данным экипажа, полёт прошёл в штатном режиме, все системы и оборудование самолёта работали без сбоев. 

В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на российской элементной базе. В частности, самолёт получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, а также оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолётом, упростить его техническое обслуживание и предполётную подготовку... Результатом проведённых работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса», — подчеркнули в «Туполеве».

При этом отмечается, что бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М.

Первый опытный самолёт Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы по модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации. Церемония выкатки обновлённого бомбардировщика состоялась в середине августа.

Теперь специалистам «Туполева» предстоит подготовить самолёт к прохождению государственных совместных испытаний, после чего можно будет приступать к глубокой модернизации первой партии строевых Ту-22М3. Ожидается, что всего до 2020 года модернизацию пройдут порядка 30 дальних бомбардировщиков.

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М выполнил первый полет: первые кадры

Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. https://t.co/l9DAZ7tH6upic.twitter.com/Ye6H4LNgn2

— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) December 28, 2018

«Ассортимент полезной нагрузки будет расширен»

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По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, который 20 декабря посетил Казанский авиационный завод и проверил готовность к первому полёту Ту-22М3М, серийное производство обновлённых самолётов начнётся в ближайшее время.

«Безусловно, серийное производство Ту-22М3М будет в ближайшее время. Дождёмся первого полёта, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках», — заявил Криворучко.

Замглавы Минобороны добавил, что заключение контракта на модернизацию строевых самолётов позволит обеспечить их эксплуатацию на длительную перспективу, а также эффективное выполнение задач по предназначению.

Добавим, что в августе президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что модернизированные Ту-22М3М начнут поступать в Воздушно-космические силы РФ уже в 2021 году.

Заслуженный военный лётчик и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов рассказал RT, что модернизация дальних бомбардировщиков стала возможна благодаря расширению технологических возможностей промышленности и появлению новых решений в части радиоэлектронного оборудования. Он также отметил, что новые самолёты смогут использовать более широкий спектр ракетно-бомбового вооружения, включая гиперзвуковой авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал».

В свою очередь, военный эксперт и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев назвал главным изменением Ту-22М3М новый прицельно-навигационный комплекс, который позволит ему использовать самые новейшие типы крылатых ракет.

«Нужно оговориться, что Ту-22М3 со старым прицельно-навигационным комплексом мог применять бомбы и ограниченный ассортимент ракет, которые сейчас неактуальны, — это Х-22 и Х-32, в общем-то, и всё. Номинально он мог нести и какие-то ещё ракеты, но фактически применить их не мог — не позволял прицельно-навигационный комплекс. Сейчас, после модернизации, ассортимент полезной нагрузки Ту-22М3М, вероятно, будет расширен», — заявил Корнев.

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Собеседник RT добавил, что, помимо модернизации прицельно-навигационного комплекса, будут проведены ресурсные доработки двигателей бомбардировщиков, а также незначительные изменения в планере самолёта. При этом эксперт отметил, что, согласно некоторым данным на обновлённый самолёт, может быть установлена система дозаправки, в своё время снятая по соглашениям об ограничении стратегического вооружения.

«Если самолёт сможет дозаправляться, это значительно меняет его роль в дальней авиации. С возможностью дозаправки он становится межконтинентальным сверхзвуковым бомбардировщиком-ракетоносцем», — отметил эксперт.

Добавим, что 26 декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил ТАСС, что модернизированный Ту-22М3М соответствует требованиям договора СНВ-III. Вместе с тем сенатор отметил, что в случае отказа США от продления этого соглашения в 2021 году российская сторона сможет оснастить Ту-22М3М «ещё более совершенным оружием».

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