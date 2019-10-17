«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Польский правительственный аналитический центр дал оценку учениям, которые проводили российские военные в 2019 году. Специалисты обратили внимание на возросшую мощь Вооружённых сил РФ и прогресс военной реформы. Однако, по их мнению, цель этих преобразований — «подготовка к полномасштабному конфликту». Как считают опрошенные RT политологи, Варшава использует тему «российской агрессии» для обоснования колоссальных трат на оборону, в том числе на покупку дорогого американского вооружения.

Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года. В нём специалисты отметили возросший потенциал армии России, но при этом указали, что цель военных преобразований — якобы «подготовка к полномасштабному вооружённому конфликту» без использования ядерного вооружения. С материалом ознакомился RT.

«Cам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных манёвров говорит о продолжающемся реформировании российских вооружённых сил. Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооружённому конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы», — говорится в отчёте.

Напомним, что с 16 по 21 сентября Россия провела главные учения года «Центр-2019». В них были задействованы примерно 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. К манёврам также присоединились иностранные военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Учения носили исключительно оборонительный характер и не были направлены против каких-либо государств. Как пояснили в Минобороны РФ, ведомство предоставило заинтересованным лицам данные о сроках, замысле, численности войск и видах вооружений.

«Подчеркну, что «Центр-2019» не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

В Кремле призвали военных аналитиков обратить внимание, что учения должны продемонстрировать готовность России дать отпор терроризму и не являются репетицией наступательных действий.

«Эти учения призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают. Они не репетируют какие-то наступательные действия — это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Безосновательные слухи о «российской агрессии» на Западе распространяют для того, чтобы оправдать свои траты на оборону, сказал в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы совершенствуем национальную безопасность. Это естественный процесс для любого государства, которое вынуждено повышать свою боеготовность. Однако западные ангажированные СМИ и эксперты переворачивают информацию о нашей готовности и выдают её за агрессию, чтобы обосновать для своего налогоплательщика необходимость увеличения бюджета на военные расходы, проведение учений, развёртывание ракетных систем», — сказал он.

Под Оренбургом стартовал основной этап учений «Центр-2019» — видео

Польская научная фантастика

Польские специалисты указывают, что «Центр-2019», а также «Щит Союза» — совместные учения с Белоруссией, которые прошли с 13 по 19 сентября, — доказали, что российские ВС могут одновременно действовать на двух фронтах.

"Бисером прямо в свиней": В Сети поддержали русский призыв к Европе о неонацистах «Проведённые в этом году учения продемонстрировали, что российские сухопутные войска значительно увеличили потенциал, способны к мобилизации и оснащены достаточным объёмом вооружения для переброски сил в любую точку страны. Данное обстоятельство говорит о том, что российские вооружённые силы способны одновременно вести военные операции различных типов по крайней мере в двух стратегических направлениях», — сообщается в отчёте PISM.

Аналитики пришли к выводу, что в случае конфликта Россия якобы будет стремиться к «горизонтальной эскалации» и это будет представлять угрозу для НАТО.

«Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнёров всё большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса», — считают они.

Власти Польши регулярно выступают с заявлениями о «российской угрозе». Так, по словам президента республики Анджея Дуды, Москва якобы нарушает сложившийся миропорядок и систему безопасности и является главным вызовом для НАТО.

«Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности. Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада», — заявлял президент Польши.

При этом в Варшаве убеждены, что главным гарантом европейской безопасности являются Соединённые Штаты. «Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — говорил Дуда. США, в свою очередь, активно поддерживают такую позицию союзника. 23 сентября Трамп и Дуда подписали соглашение об увеличении контингента американских войск в Польше.

Вашингтон намерен поставить Варшаве 32 военных самолёта F-35 стоимостью $6,5 млрд. Также сообщалось, что поляки рассчитывают приобрести противотанковые ракетные комплексы Javelin и пять транспортных самолётов С-130Н Hercules.

По словам политолога Александра Асафова, доклады, аналогичные тому, который выпустил польский аналитический центр, служат для получения из бюджета денег на предотвращение несуществующей угрозы.

«Эта история каждый день поражает нас новыми подробностями о выдуманных военных планах. Но по существу это не выдерживает никакой критики и оторвано от реальности. Похоже на научную фантастику», — рассказал Асафов.

Между тем Андрей Кошкин напомнил, что Польша даже планировала построить на свои деньги базу для американских военных.

«Для обоснования таких колоссальных затрат во внутренней повестке просто необходимо говорить об агрессии России», — отметил он с иронией.

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Reuters

© Jonathan Ernst

Закрепление пройденного

Тем временем польские аналитики уверяют, что российские учения якобы сопровождались «дезинформацией» и «пропагандой».

«Судя по сопровождавшим эти учения дезинформации и пропаганде в СМИ, российское военное командование придаёт им большое значение. Они воспринимаются как составляющая информационной войны, развёрнутой против международного сообщества и преследующей внутренние цели (среди которых наиболее важной представляется консолидация общественного мнения)», — пишут сотрудники PISM.

Высказывания о «дезинформации» также призваны закрепить за Россией образ агрессора, считает политолог Александр Асафов.

«Эти заявления нужны для продвижения темы «угрозы», создания максимально негативных характеристик, образа страны без союзников. Хотя в военной сфере РФ сотрудничает с Турцией, Венесуэлой, обсуждается поставка военной техники Саудовской Аравии. И это не говоря уже о партнёрах по ОДКБ и другим блокам», — заключил собеседник RT.