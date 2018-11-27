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«Значительно повысить возможности»: как будет развиваться в ближайшие годы морская пехота России

27 ноября 2018, 08:24  •  115 • В России
Во вторник, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. «Чёрные береты» — элита Вооружённых сил РФ со славными боевыми традициями. Морпехи выполняли самые сложные приказы, проявляя необычайное мужество. В задачи военнослужащих входят захват плацдармов на побережье, противодиверсионная деятельность, охрана и защита военно-морских баз. В ближайшие годы ожидается переоснащение этого рода войск новой амфибийной техникой и кораблями. О перспективах развития морской пехоты России — в материале RT.
 
Высадка морских пехотинцев на учениях с корабля на воздушной подушке kremlin.ru
 

История морской пехоты (МП) началась в петровские времена с появлением абордажно-десантных команд в конце XVII века. 27 ноября 1705 года указом Петра I был сформирован первый Морской полк, основу которого составили несколько рот Семёновского и Преображенского полков.

В начале XIX века в составе российской армии было четыре полка МП. Три соединения входили в состав Балтийского флота (дислокация в Кронштадте и Ревеле), одно — в состав Черноморского (Азов). Однако Россия не проводила десантных операций, и в 1811 году руководство страны приняло решение ликвидировать морскую пехоту.

Военнослужащих четырёх полков влили в состав 25-й и 28-й пехотных дивизий. Функции морпехов при необходимости выполняли матросы, общевойсковые и казачьи части. Перед Великой Отечественной войной в Красной армии была лишь одна бригада морской пехоты. Но в 1941 году наркомат обороны начал формирование десантных армий и бригад морпехов.

Далеко не все десантные операции РККА были успешными: сказывалась нехватка современной техники, опыта у командного состава и выучки у солдат. Однако морские пехотинцы проявляли несгибаемую волю и невероятное мужество, высаживаясь и защищая каждый клочок прибрежной территории. Огромный вклад «чёрные бушлаты» (так называли морпехов в период ВОВ) внесли в освобождение юга РСФСР.

  • Мемориал «Малая земля» в Новороссийске, посвящённый подвигу советских морских пехотинцев
  • © gorod-novoross.ru

В 1955 году морскую пехоту вновь упразднили, но спустя восемь лет Минобороны СССР возродило этот род войск, утвердив специальным приказом чёрный берет в качестве официального головного убора. После распада СССР части МП участвовали в антитеррористических кампаниях на Северном Кавказе и в сирийской операции.

«Чёрные береты» из состава 810-й бригады отвечают в САР за безопасность пункта обеспечения ВМФ в Тартусе. Также морпехи включены в состав поисково-спасательных команд на авиабазе Хмеймим. 24 ноября 2015 года черноморские пехотинцы совместно с российским и сирийским спецназом провели успешную операцию по эвакуации лётчика Константина Мурахтина, выжившего после крушения бомбардировщика Су-24М.

Однако боевикам удалось подбить из американского противотанкового комплекса TOW российский вертолёт Ми-8, на котором находилась одна из поисково-спасательных групп. Осколок смертельно ранил морпеха Александра Позынича. Его посмертно наградили орденом Мужества. 26 мая 2017 года в центре Новочеркасска был установлен памятник сражавшемуся в Сирии военнослужащему. Именем Позынича названа средняя школа №11, где он учился.

Захват и удержание плацдарма

 

Численность морской пехоты РФ составляет около 12 тыс. человек. Бригады МП развёрнуты на всех оперативно-стратегических объединениях ВМФ. На Северном флоте действует 61-я Киркенесская бригада (Спутник), на Балтийском — 336-я гвардейская Белостокская бригада, на Чёрном — 810-я бригада (Севастополь), на Тихоокеанском — 155-я бригада (Владивосток) и 40-я Краснодарско-Харбинская бригада (Петропавловск-Камчатский).

Киев, сбавь обороты

Безопасность Каспийской флотилии обеспечивает 177-й полк морской пехоты, сформированный на базе 414-го и 727-го отдельных батальонов. В 2020 году соединение будет размещено в Махачкале, где появится новая военно-морская база ВМФ.

О высоком уровне боевой подготовки «чёрных беретов» красноречиво говорит появление нескольких «ударных» подразделений. Это почётное наименование комиссия Минобороны РФ присваивает формированиям по результатам проверки боевой подготовки в летний и зимний периоды.

Подразделение-отличник получает специальный геральдический знак, который хранится рядом с боевым знаменем. А военнослужащие носят на правой стороне груди значок золотистого цвета. В составе морской пехоты ударными стали десантно-штурмовой батальон 336-й бригады и два подразделения Тихоокеанского флота.

Основной задачей морской пехоты является захват и удержание плацдарма на побережье до подхода основных сил. С точки зрения военного искусства это чрезвычайно сложное мероприятие. Мировая практика проведения десантных операций говорит о том, что высадка морпехов в основном осуществляется на хорошо укреплённый участок и редко оказывается неожиданной для противника. 

  • Морские пехотинцы на учениях
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

На современном театре военных действий морская десантная операция осложняется обилием у вероятного противника противокорабельных систем и средств радиотехнической разведки, которые позволяют отслеживать ситуацию как минимум за десятки километров от берега. Эффективное проведение подобной операции требует привлечения авиации и кораблей, оснащённых ракетными комплексами.

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«Они должны подавить огневые точки, но и в таком случае успех не гарантирован. Противник может подтянуть резервы, и морпехи просто не успеют опустить аппарель, чтобы выгрузить военную технику с кораблей. Поэтому на учениях отрабатывается традиционное десантирование парашютным способом, высадка на быстроходных катерах и загоризонтная высадка», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Увеличение боевых возможностей

 

По словам Корнева, каждый вид десантирования несёт свои риски и не является идеальным способом проведения операции. Успех морпехов во многом зависит от боевой слаженности, то есть эффективного взаимодействия с другими видами и родами войск.

Тем не менее крупные военные державы стремятся иметь возможность осуществлять наиболее сложный вид высадки — загоризонтный. Его суть заключается в том, что боевые машины десанта буквально выпрыгивают в море из больших (или универсальных) десантных кораблей и идут к берегу, ведя при необходимости огонь. Именно в этом направлении, как отмечает эксперт, развивается современная боевая десантная техника.

Российские бронемашины, стоящие на вооружении морской пехоты РФ, способны проводить в море несколько часов, передвигаясь с помощью гребных винтов и водомётных движителей. От попадания избыточного количества воды внутрь БТР и БМП, как правило, защищает волноотражательный щиток. Загоризонтная высадка может осуществляться при шторме в пределах 2—3 баллов.

Однако у отечественных амфибий есть ряд недочётов. Одним из них является недостаточно мощная и экономичная силовая установка. Во время движения на плаву машины расходуют намного больше топлива, чем на земле. Также у БТР и БМП морской пехоты невысокая скорость (10 км/ч) и слабая манёвренность. 

Все эти проблемы должны быть устранены с реализацией проекта по созданию семейства боевых машин морской пехоты (БММП) на унифицированном шасси. Его финансирование заложено в госпрограмме вооружения до 2027 года. Разработкой амфибий занимаются Научно-производственный центр «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н.Э. Баумана и Конструкторское бюро транспортного машиностроения (Омск). Производство машин может быть развёрнуто на «Уралвагонзаводе».

  • Загоризонтная высадка подразделения морской пехоты
  • © Министерство обороны РФ
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Проект семейства БММП предполагает разработку боевой машины пехоты, командно-штабной машины, боевой разведывательной машины, боевой машины ПВО, самоходной артиллерийской установки (САУ) и самоходной противотанковой пусковой установки.

БММП должны развивать скорость до 37 км/ч при запасе хода на воде в 100 км. Мощность двигателя в зависимости от типа машины составит от 1500 до 2500 л. с. (у БПМ-3Ф — 450 л. с., БТР-82АМ — 300 л. с.). Перспективная техника для «чёрных беретов» будет оснащаться боевым дистанционным модулем с 57-мм орудием. За счёт этого радикально увеличится огневая мощь машин. А лобовая броня БММП будет способна выдержать попадание из 30-мм пушек.

«Появление подобного семейства вкупе с вводом в строй новых морских платформ (больших десантных кораблей и кораблей на воздушной подушке) должно значительно повысить возможности проведения эффективных десантных операций. Однако этот процесс не стоит трактовать как подготовку к какому-то наступлению. Россия, как и прежде, привержена оборонительной парадигме», — подчеркнул Корнев.

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