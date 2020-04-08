Значит, не всё так плохо: Путин задумался о сокращении выходных

Во время совещания по борьбе с распространением инфекции президент России Владимир Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

Однако есть один момент, который заставляет думать о том, что не всё так плохо с ситуацией по борьбе с распространением инфекции в нашей стране. Президент задумался о сокращении выходных - нерабочих дней.

"Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" - обратился он к экспертам, участникам совещания.

Напомним, ранее в обращении к нации Путин объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.