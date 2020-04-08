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Значит, не всё так плохо: Путин задумался о сокращении выходных

08 апреля 2020, 15:35  •  101 • Политика
Президент России Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней, что наводит на мысль о том, что в нашей стране не всё так плохо с ситуацией по борьбе с распространением коронавируса.
Во время совещания по борьбе с распространением инфекции президент России Владимир Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.
Однако есть один момент, который заставляет думать о том, что не всё так плохо с ситуацией по борьбе с распространением инфекции в нашей стране. Президент задумался о сокращении выходных - нерабочих дней.
"Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" - обратился он к экспертам, участникам совещания.
Напомним, ранее в обращении к нации Путин объявил о продлении всероссийского карантина до конца апреля: нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
Мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы.
Но уже тогда не исключил того, что может быть "коррекция периода нерабочих дней в сторону сокращения".

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