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Значение встречи Путина и Байдена объяснил политолог: "Значит, работает"
26 мая 2021, 22:40 • 54 • Политика
Мир замер в ожидании предстоящей 16 июня встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Политолог Дмитрий Солонников объяснил, почему эта встреча так важна - общий настрой по отношению к России кардинально меняется уже сейчас.
Накануне саммита президентов России и США общий настрой в мире относительно нашей страны начинает меняться, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Владимирович Солонников.
Логичным предвестником этой встречи, уверен он, являются заявления европейских политиков по инциденту с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске.
Политолог напомнил, что сразу несколько видных политиков заявили, что не верят в причастность Москвы к этому инциденту. "Такой парад выступлений, по очереди, глав государств европейских стран, говорящих, что нет, Россия никакого отношения к посадке самолёта не имеет, - это явная демонстрация того, что с Россией хотят улучшить отношения", - подчеркнул он.
- резюмировал наш собеседник.
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