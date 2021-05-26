Значение встречи Путина и Байдена объяснил политолог: "Значит, работает"

Мир замер в ожидании предстоящей 16 июня встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Политолог Дмитрий Солонников объяснил, почему эта встреча так важна - общий настрой по отношению к России кардинально меняется уже сейчас.

Накануне саммита президентов России и США общий настрой в мире относительно нашей страны начинает меняться, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Владимирович Солонников.

Логичным предвестником этой встречи, уверен он, являются заявления европейских политиков по инциденту с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Политолог напомнил, что сразу несколько видных политиков заявили, что не верят в причастность Москвы к этому инциденту. "Такой парад выступлений, по очереди, глав государств европейских стран, говорящих, что нет, Россия никакого отношения к посадке самолёта не имеет, - это явная демонстрация того, что с Россией хотят улучшить отношения", - подчеркнул он.

Это позитивно, это интересно. Посмотрим, если сейчас Петербургский экономический форум пройдёт с активным участием международных делегаций, европейских партнёров, ну, значит, вот это работает. Потом переживём 16 июня, посмотрим, как это будет дальше,

- резюмировал наш собеседник.