В США снова заговорили о так называемом Гаванском синдроме. И как в истории в кубинской столице, в Вашингтоне снова пытаются найти русский след в недомогании сотрудников консульства.

По данным издания The New Yorker, более 20 американских дипломатов стали жертвами синдрома в Вене. Источник уверяет, что больше случаев плохого самочувствия дипломатов было зафиксировано в 2016-17 годах в Гаване.

Точная причина заболеваний сотрудников американского диппредставительства в австрийской столице не называется. В США состояние дипломатов в официальных документах описывается как "аномальное нарушение здоровья". Представитель ЦРУ заявил изданию, что директор агентства Уильям Бернс лично говорил с персоналом консульства. Он надеется, что источник проблемы будет найден. Однако в частном порядке Бернс называл болезни "атаками", но не уточник откуда.

The New Yorker отмечает, что высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена на полном серьёзе считают, что проявление так называемого Гаванского синдрома напрямую связано с действиями русских спецслужб. Эта версия является "рабочей" в Белом доме.

Гаванский синдром получил свое название по имени столицы Кубы. Работавшие там сотрудники ЦРУ и специалисты Госдепартамента в 2016 году заявили о странных головных болях. Некоторые пациенты отметили, что эта боль преследовала их повсюду. Всех сотрудников в последствии обследовали на новейшем оборудовании Пенсильванского университета, в ходе которых не было обнаружено никаких проблем со здоровьем.