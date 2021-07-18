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Злые русские "кошмарят американских дипломатов". На этот раз в Вене

18 июля 2021, 22:15  •  262 • Политика
В США снова заговорили о так называемом Гаванском синдроме. И как в истории в кубинской столице, в Вашингтоне снова пытаются найти русский след в недомогании сотрудников консульства.
По данным издания The New Yorker, более 20 американских дипломатов стали жертвами синдрома в Вене. Источник уверяет, что больше случаев плохого самочувствия дипломатов было зафиксировано в 2016-17 годах в Гаване.
Точная причина заболеваний сотрудников американского диппредставительства в австрийской столице не называется. В США состояние дипломатов в официальных документах описывается как "аномальное нарушение здоровья". Представитель ЦРУ заявил изданию, что директор агентства Уильям Бернс лично говорил с персоналом консульства. Он надеется, что источник проблемы будет найден. Однако в частном порядке Бернс называл болезни "атаками", но не уточник откуда.
The New Yorker отмечает, что высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена на полном серьёзе считают, что проявление так называемого Гаванского синдрома напрямую связано с действиями русских спецслужб. Эта версия является "рабочей" в Белом доме.
Гаванский синдром получил свое название по имени столицы Кубы. Работавшие там сотрудники ЦРУ и специалисты Госдепартамента в 2016 году заявили о странных головных болях. Некоторые пациенты отметили, что эта боль преследовала их повсюду. Всех сотрудников в последствии обследовали на новейшем оборудовании Пенсильванского университета, в ходе которых не было обнаружено никаких проблем со здоровьем.

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