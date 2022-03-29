Зловещее венгерское дежавю

Появление на территории Венгрии боевой авиации НАТО и наземных боевых групп – фактор серьёзного риска для этой страны

Присутствие натовских наземных войск и боевой авиации на территории Венгрии создает условия для повторения трагического исторического прецедента, в результате которого эта страна однажды уже была втянута в войну с Россией

Министерство обороны Венгрии сообщает: «Воздушные маневры[сил НАТО в Восточной Европе]проходят на западе страны и продлятся до вторника, 29 марта. "В ходе учений группы венгерских авиадиспетчеров будут выполнять совместные задачи с самолетами США F-18 Super Hornet", - отметило военное ведомство. По его словам, цель этих действий является сугубо оборонительной, однако они знаменуют собой "переход от стратегии сдерживания с помощью сил прикрытия к сдерживанию с помощью передовой обороны"... Министр обороны Венгрии Тибор Бенко также сообщил, что многонациональная группа НАТО будет проводить учения на полигоне Баконь в Центрально-Задунайском крае к западу от Будапешта. По его словам, в нынешней ситуации нахождение иностранных военнослужащих в восточной части страны, то есть ближе к границе с Украиной, не представляется целесообразным».

Особенно примечателен тот факт, что в рамках этих военно-воздушных учений будет задействован ряд венгерских военных аэродромов и полигонов, которые в свое время были объектами ВВС Южной группы советских войск в Венгрии. В частности, в городах Надьканижа, Надьатад, Капошвар, Сигетвар, Шармеллек, Залакарош и Капошуйлак.

Мне, бывшему офицеру штаба ЮГВ, который объездил в свое время все эти гарнизоны, не надо рассказывать про «врожденное миролюбие» НАТО и про то, что этот военный блок «не расширяется на восток». Ещё как расширяется! Причём расширяется за счёт нашей бывшей сферы влияния и пояса стратегической безопасности СССР.

Базирующиеся на аэродроме в городе Папа натовские тяжелые транспортники С-17 принимают активное участие в переброске вооружений через Польшу на Украину

Власти Венгрии, несомненно, прилагают значительные усилия для того, чтобы их страна не была втянута в военную конфронтацию с Россией из-за Украины. Однако постепенно они вынуждены отступать под тем беспрецедентным давлением, которому подвергаются извне, из натовских центров принятия решений. Подтверждением этому стало 27 марта бесцеремонное послание от президента Польши Анджея Дуды, который фактически угрожал Венгрии «последствиями» и «дорогой ценой» за её нежелание полностью присоединиться к общенатовским антироссийским усилиям.

В любом случае появление на венгерской территории боевой авиации НАТО, а также неких наземных боевых групп само по себе является фактором риска для этой страны. Особенно с учётом некоторых уроков истории, которые в нынешней Венгрии далеко не все хорошо помнят.

Сегодня мало кто знает, что в период Второй мировой войны Венгрия хотя и была союзником нацистской Германии, тем не менее не спешила во всём следовать за Гитлером. Такая в известной мере самостоятельная политическая линия (нечто похожее на то, как отношения правительства Виктора Орбана с верхушкой Евросоюза) привела к тому, что 22 июня 1941 года, когда Третий рейх напал на Советский Союз, венгерская армия даже не была поднята по тревоге. Это неучастие ближайшего союзника в начавшейся общеевропейской войне против СССР раздражало, злило немецкого фюрера, который рассчитывал на помощь 27 вполне боеспособных венгерских дивизий.

И вот ровно через 4 дня после начала немецкого вторжения в СССР, словацкий город Кошице, находившийся в это время под контролем Венгрии, внезапно был подвергнут авиационному налету. Погибло 30 человек, еще 285 было ранено.

Эта история до сих пор остаётся одной из нераскрытых тайн того времени. Кто именно бомбил Кошице, в точности неизвестно до сих пор. Никаких материальных доказательств причастности к бомбардировке той или иной страны представлено не было.

Тем не менее в Будапеште и Берлине было немедленно объявлено, что это «дело рук Советов». И Венгрия уже на следующий день объявила войну Советскому Союзу.

Венгерская афиша концерта камерной церковной музыки, посвящённого жертвам «советской бомбёжки», 1943 год.

Однако с учётом явного нежелания советского руководства прибрести еще одного военного противника – Венгрию – версия «советской воздушной атаки» выглядит, как минимум, не вполне убедительной. Зато провокационный налет люфтваффе с целью подтолкнуть венгров к участию в войне представляется более чем возможным.

А вспомнили мы об этом потому, что венгерская история, похоже, повторяется. И сегодня Венгрию точно так же толкают в окопы Восточного фронта, а над её территорией уже кружат натовские самолёты. В случае соответствующего приказа им ничего не стоит изобразить очередной «налёт русской авиации» на какой-нибудь венгерский город. И СМИ всей Евроатлантики это поддержат.