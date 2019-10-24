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Злоупотребляют свободой веры: Глава лжецеркви Украины пожаловался госсекретарю США на Крым

24 октября 2019, 09:39  •  99 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой новой лжецеркви Украины Епифанием. Последний пожаловался на "злоупотребления свободой вероисповедания" в Крыму.
В Вашингтоне состоялась встреча между госсекретарем США Майком Помпео и главой новой лжецеркви Украины (ПЦУ) Епифанием. Подробности встречи опубликовала пресс-служба Госдепа на сайте ведомства.
Сообщается, что Епифаний поделился с Помпео своими "переживаниями" по поводу того, что в Крыму "злоупотребляют свободой вероисповедания". В ответ глава Госдепа заверил лжемитрополита, что США "защищали и будут защищать" право каждого человека на свободу вероисповедания.
Напомним, что так называемая "новая церковь" Украины, или ПЦУ, была создана путем слияния двух раскольнических украинских лжецерквей при активном содействии уже экс-президента Украины Петра Порошенко, Константинополя и США. В результате церковный раскол на Украине лишь усилился.

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