В Вашингтоне состоялась встреча между госсекретарем США Майком Помпео и главой новой лжецеркви Украины (ПЦУ) Епифанием. Подробности встречи опубликовала пресс-служба Госдепа на сайте ведомства.

Сообщается, что Епифаний поделился с Помпео своими "переживаниями" по поводу того, что в Крыму "злоупотребляют свободой вероисповедания". В ответ глава Госдепа заверил лжемитрополита, что США "защищали и будут защищать" право каждого человека на свободу вероисповедания.

Напомним, что так называемая "новая церковь" Украины, или ПЦУ, была создана путем слияния двух раскольнических украинских лжецерквей при активном содействии уже экс-президента Украины Петра Порошенко, Константинополя и США. В результате церковный раскол на Украине лишь усилился.