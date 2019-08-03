Злоупотребляют русским гостеприимством, как Rammstein: Милонов просит МИД ввести правила для иностранных артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, раскритиковавший немецкую группу Rammstein за содомитский перфоманс на гастролях в Москве, обратился к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой продумать и ввести правила поведения для иностранных артистов, выступающих в России.

По его мнению, такие гастролёры, как Мадонна или Rammstein, злоупотребляют русским гостеприимством и переходят границы дозволенного. Они ведут политическую агитацию, критикуют российские власти, законы и традиции, оскорбляя принимающую сторону.

"Безусловно, любой артист и художник имеет право на определенную свободу самовыражения и творчество. Цензура и рамки в современном мире во многом не могут быть применены. Но должны существовать определенные границы, за которые приезжие гости переступать не должны", - цитирует обращение Милонова РИА Новости.

По мнению парламентария, представители творческих профессий, приезжающие в Россию, не вправе публично заниматься политикой, а также покушаться на российские законы, культурные, религиозные и другие традиции. Регламентироваться должно только поведение артистов во время выступления или гастролей, уточнил Милонов.

Напомним, ранее Виталий Милонов добивался уголовного преследования американской певицы Мадонны за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Он также предложил запретить немецкой группе Rammstein въезд в страну из-за демонстративного поцелуя двух гитаристов на концерте в Москве, который был преподнесён музыкантами как признание в любви к России.