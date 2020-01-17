Злоупотребления США очевидны: Лавров заявил о навязывании "новых правил" гегемоном

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги годовой работы внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции, отметил, что США злоупотребляют привилегией страны, где расположена штаб-квартира ООН, причём делают это совершенно откровенно.

Международное право США используют "по своему усмотрению", для отказа представителям "неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке".

К великому сожалению, именно такие "новые правила в очередном обличье" и продвигают сегодня США, пояснил Сергей Лавров. В продолжение дискуссии, отвечая на вопросы журналистов, он привёл примеры, которые не красят наших международных партнёров.