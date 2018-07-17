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«Злоупотребление законом об иностранных агентах»: в США россиянку задержали за «продвижение интересов» Москвы

17 июля 2018, 11:54  •  46 • В мире
Задержание американскими властями Марии Бутиной, которую Минюст США подозревает «в работе на Россию в качестве агента», стало следствием внутриполитической борьбы. Об этом заявили в Госдуме, отметив, что последние обвинения в адрес россиян приурочены к саммиту в Хельсинки и призваны помешать американскому лидеру Дональду Трампу наладить сотрудничество с Москвой. По закону девушке грозит до пяти лет лишения свободы, однако юристы уверены, что реальных перспектив у дела нет.
 
Мария Бутина © Reuters; vk.com
 

Предъявление обвинений россиянке Марии Бутиной не случайно приурочено ко встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Наверное, будут и другие случаи, потому что никто не собирается униматься — идёт борьба за право определять вектор внешней политики Соединённых Штатов. Очевидно, что это направлено не столько против России, сколько против Трампа, который решил договориться с российской стороной. Ему пытаются не дать это сделать, развивая шпионскую истерию», — сказал депутат в разговоре с RT.

Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Её обвиняют в «сговоре с целью работы агентом Российской Федерации в Соединённых Штатах без предварительного уведомления генерального прокурора».

В заявлении Минюста США отмечается, что по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина якобы работала на высокопоставленного российского чиновника — бывшего парламентария, который на данный момент занимает пост в Центробанке России. В апреле 2018-го Минфин США внёс чиновника санкционный список, говорится в сообщении ведомства.

Согласно обвинению, Бутина «действовала в качестве агента России», развивая отношения с лицами в США и проникая в организации, которые имеют влияние на американскую политику». Таким образом, утверждает Минюст, Бутина «продвигала интересы России».

В документе отмечается, что россиянке грозит до пяти лет тюрьмы. Слушания по её делу назначены на 18 июля в суде округа Колумбия.

Российское посольство выясняет обстоятельства задержания Бутиной и её местонахождение. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты её законных прав», — отмечается в сообщении.

«Злоупотребление законом»

Обвинения в адрес россиянки опроверг её адвокат Роберт Дрисколл. Он подчеркнул, что Бутина не является агентом Российской Федерации.

«Она российский гражданин в Соединённых Штатах по студенческой визе и недавно закончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений», — приводит его заявление РИА Новости.

По его словам, обвинения в адрес его подзащитной основаны на встрече в ресторане, которая не являлась сговором.

«Обвинения представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин в ресторане Bistro Bis с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран. Это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне», — отметил он.

  • Facebook
  • © BistroBis
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Также в вину Бутиной ставят присутствие на Национальном молитвенном завтраке и общение с политическими деятелями.

«Максимум, что она пыталась сделать, — продвигать лучшие отношения между двумя странами. Обвинительное заключение — просто злоупотребление законом об иностранных агентах, который задуман с целью наказать скрытую пропаганду, а не открытое и публичное общение иностранных студентов», — сказал адвокат.

Юрист добавил, что несколько месяцев назад Бутина давала показания в сенате в связи с возникшими в её отношении подозрениями и предоставила документы в свою защиту. Он подтвердил, что подзащитная готова вновь дать показания федеральным правоохранительным органам.

Адвокат Александр Трещёв в беседе с RT предположил, что ничего серьёзного задержанной на самом деле не грозит.

«Несмотря на громкое обвинение, эта девушка находилась там по визе. Её обвиняют в том, что она не оповестила о своей работе якобы в интересах российского правительства, хотя это не соответствует действительности. Вся ситуация — недоразумение, очередная не самая приятная история на фоне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. У этого дела нет никаких перспектив, все доводы звучат как бред с точки зрения международного права. Похоже на скандальную новость для жёлтой прессы», — заключил он в беседе с RT.

Готовность к сотрудничеству

Другое обвинительное заключение Минюста США, фигурантами которого стали россияне, появилось за несколько дней до встречи Путина и Трампа.

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13 июля американские власти обвинили 12 россиян, которые якобы являются сотрудниками Главного разведывательного управления, во вмешательстве в президентские выборы в США. Их подозревают во взломе компьютерных сетей Демократической партии и публикации полученной информации.

При этом Минюст признаёт, что деятельность обвиняемых не повлияла на исход выборов, прошедших в ноябре 2016 года.

На встрече с Трампом президент России Владимир Путин призвал спецпрокурора Роберта Мюллера направить официальный запрос в соответствии с договором о правовой помощи по уголовным делам, подписанным между США и Россией в 1999 году. Путин отметил, что Россия готова допросить обвиняемых и допустить к этой процедуре американских следователей. В то же время он подчеркнул, что в ответ Вашингтон также должен пойти на соответствующий шаг.

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