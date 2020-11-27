«Злоупотребление властью»: почему в США раскритиковали решение Трампа помиловать бывшего советника

Президент США Дональд Трамп объявил, что помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с Россией в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Демократы утверждают, что президент злоупотребляет своим правом на помилование. В свою очередь, некоторые СМИ подняли вопрос о том, может ли Трамп превентивно помиловать себя самого. Эксперты отмечают, что уходящие с поста президенты традиционно снижают сроки или выпускают на свободу отдельных лиц, осуждённых по громким делам, но при этом сообщения СМИ о намерении 45-го президента помиловать самого себя не стоит воспринимать всерьёз.

Президент США Дональд Трамп сообщил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью. Уверен, теперь у вас будет просто замечательный День благодарения!», — написал Трамп в своём Twitter.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Ранее Дональд Трамп уже упоминал о том, что может помиловать отставного генерала, который был обвинён в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования комиссии спецпрокурора Мюллера о «связях» с Россией. Трамп заявлял, что, несмотря на сделку Флинна с правосудием, не считает того виновным, и уверен, что с ним обошлись несправедливо.

Демократы раскритиковали помилование как незаслуженное и беспринципное. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его «актом вопиющей коррупции и наглым злоупотреблением властью».

Конгрессмен-демократ и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что «помилование Трампом не отменяет» признания Флинном своей вины.

В свою очередь, председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер считает, что «пособники президента Трампа создали запутанную версию событий, в которой Трамп и Флинн являются жертвами, а Конституция подчинена прихотям президента». Однако, по его словам, проголосовав против Трампа, «американцы решительно отвергли эту чепуху».

Напомним, генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший начальник разведывательного управления Пентагона, занял пост советника Трампа по национальной безопасности в январе 2017 года. Однако, не пробыв в должности и месяца, Флинн был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в негласных контактах с послом России Сергеем Кисляком.

Вскоре после этого ФБР начало расследование в отношении Флинна по делу о «связях» штаба Трампа с Россией в рамках работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

Майкл Флинн

AFP

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

При этом Минюст США обвинил генерала в даче ложных показаний федеральным агентам, однако никаких обвинений в работе иностранным агентом без регистрации или в госизмене не выдвинул.

Эксперты отмечали, что экс-советник Трампа был пойман в так называемую ловушку лжесвидетельствования — разговор со следователями проводился без присутствия адвоката, а агенты ФБР намеренно вели допрос так, чтобы получить неточный ответ на уже прояснённые ими вопросы и под этим предлогом обвинить Флинна в даче ложных показаний.

Первоначально Майкл Флинн сотрудничал со следствием и признал свою вину в даче ложных показаний следователям. Однако в конце января 2020 года экс-советник отозвал своё признание вины и потребовал полного оправдания, заявив, что агенты бюро обманом получили от него показания, признанные ложными.

В конце апреля 2020 года адвокаты Флинна обнародовали внутреннюю переписку агентов ФБР, в которой высокопоставленные функционеры бюро обсуждали, как поставить советника Трампа в подобную ситуацию.

Напомним, Флинн стал одним из первых соратников Трампа, которому было предъявлено обвинение в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В течение двух лет комиссия пыталась установить наличие сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и властями России, которые якобы помогли миллиардеру выиграть президентские выборы в 2016 году.

Расследование длилось два года, завершившись в марте 2019-го. Тогда же в конгресс был направлен итоговый доклад, в котором отмечалось, что комиссии Мюллера не удалось выявить сговор Трампа с Москвой. При этом в документе фигурировало утверждение, что Россия якобы вмешивалась в ход выборов президента США.

Меры предосторожности

На фоне новостей о президентском помиловании Майкла Флинна ряд американских СМИ начали распространять информацию о том, что Дональд Трамп якобы готовится помиловать и самого себя. Подобные предположения, в частности, озвучили такие издания как газета The New York Times, журнал Vanity Fair, телеканал CNN и некоторые другие СМИ.

Так, телеканал CNN со ссылкой на источник из окружения Трампа сообщил, что 45-й президент ещё в 2017 году заинтересовался возможностью вынести себе и членам своей семьи помилование.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Hannah McKay

«Он стал одержим правом помилования, как только узнал о нём. Я всегда считал, что ему это понравилось ещё и потому, что так он мог делать одолжения», — сообщил телеканалу CNN чиновник на условиях анонимности.

При этом и сам Трамп упомянул о помиловании в 2018 году в контексте продолжавшегося тогда расследования его «связей» с Россией.

«Как говорили многочисленные правоведы, у меня есть полное право ПОМИЛОВАТЬ себя, но зачем мне это делать, если я не делал ничего плохого?», — написал американский президент в своём Twitter.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018

Однако в политической истории не было подобных прецедентов. Когда же подобный вопрос возник в контексте возможного импичмента и судебного преследования президента Ричарда Никсона, Минюст отметил, что это бы противоречило одному из основополагающих принципов юриспруденции.

«В соответствии с основополагающим правилом, что никто не может быть судьёй в собственном деле, президент не может помиловать самого себя», — письменно сообщила Служба юрисконсульта ведомства в августе 1974 года.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что в политической традиции США уходящий президент всегда реализует возможность помилования осуждённых.

«Скорее всего, в ближайшее время действующий президент также помилует Пола Манафорта, потому что тот так же, как и Майкл Флинн, был осуждён из-за стремления демократов нанести сильный удар по Трампу», — отметил эксперт.

Однако подобные действия, как и распоряжение о снятии блокировки с процесса передачи власти команде Байдена, говорят о том, что Трамп осознал невозможность повлиять на результат выборов, считает Константин Блохин.

При этом заявления американских СМИ, что Трамп хочет помиловать самого себя, не стоит воспринимать всерьёз, считает политолог.

«Скорее всего, это фейк, который создан для дискредитации Трампа. Помилование могло бы быть в том случае, если бы Трампу грозило судебное преследование. Но об этом речи не идёт, поэтому ему незачем выносить себе помилование. К тому же Байден заявил, что в будущем в отношении Трампа не будет никаких расследований и разбирательств», — отметил эксперт.

С такой оценкой сообщений американских СМИ согласен и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Трамп никем не осуждён, и судить действующего президента не имеет права ни одна инстанция. Выдвинуть ему обвинения могут только после завершения президентского срока, поэтому непонятно, зачем ему сейчас это помилование», — заключил политолог.