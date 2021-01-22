«Злоумышленники ссылаются на уголовный процесс»: ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В России распространилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники звонят клиенту банка под видом полицейских и сообщают о якобы открытом в его отношении уголовном производстве. Об этом заявили в Центробанке, напомнив, что персональные сведения и данные банковской карты не следует разглашать по телефону. В МВД подчеркнули, что в случае возбуждения уголовного дела на почтовый адрес гражданина направляется повестка.

В России получила распространение новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугивают граждан якобы открытым уголовным производством и вымогают у них персональные данные для того, чтобы похитить деньги со счетов жертв. Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел России и Центробанка.

«Регулятор проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платёжных карт», — говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-службе регулятора также рассказали, как выявить телефонных мошенников.

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — подчеркнули в Центробанке.

В Банке России напомнили, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомым людям персональные сведения или данные платёжной карты, кем бы они ни представлялись.

В МВД России призвали россиян к бдительности в связи с активностью телефонных аферистов.

«МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбуждённого уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

АГН «Москва»

© Иванко Игорь

Как отметил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов, в настоящее время мошенники усовершенствовали схему, которая использовалась ранее.

«Раньше звонили по телефону и говорили, что ваш родственник задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело, он находится в таком-то отделении полиции и вам нужно срочно перевести такую-то денежную сумму потерпевшим, чтобы якобы возместить ущерб, а родственник смог вернуться домой. Теперь мы наблюдаем модификацию мошеннической схемы, когда преступник звонит потенциальной жертве и говорит, что в отношении неё уже ведётся производство по уголовному делу. Соответственно, дальше идёт стандартный набор требований о переводе денежных средств, либо о предоставлении каких-то (якобы необходимых следствию) данных для доступа к электронным средствам платежа в целях его последующего незаконного использования», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, для защиты от злоумышленников необходимо использовать стандартный алгоритм защиты, который присутствует на сайтах банковских организаций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась своим опытом общения с телефонными мошенниками, которых она назвала «продвинутыми», поскольку они задействовали бота, пытающегося внушить доверие собеседнику.

«Я, естественно, положила трубку, что советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные», — объяснила она в эфире RTVI.

В конце декабря 2020 года компания BI.Zone, дочернее предприятие Сбербанка в сфере кибербезопасности, опубликовало исследование, согласно которому за прошедший год телефонные мошенники сделали около 15 млн звонков. При этом только Сбербанк за первое полугодие 2020 года обработал более 3,4 млн жалоб пользователей на звонки мошенников.

«87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% на «+7 (495)» и 13,3% на «+7 (499)». Ни один номер с кодом другого региона не собрал долю жалоб, превышающую 0,7%. Этому способствует несколько факторов. Москвичи — популярная цель мошенников, а московский код вызывает меньше подозрений. Для других регионов номера с таким кодом тоже оптимальны, ведь многие компании, от имени которых идут звонки, имеют головной офис в Москве», — говорится в исследовании.

Наряду с этим опрос компании IDF Eurasia продемонстрировал, что 58% россиян сами переводили денежные средства телефонным мошенникам, в основном злоумышленники получали от жертв суммы в размере от 10 до 15 тыс. рублей. При этом 22% респондентов сталкивались с мошенниками, но денег им не переводили.