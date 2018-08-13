Злоумышленники открыли огонь по прохожим на автозаправке в Канаде

Инцидент произошел на северо-западе Торонто. В нападении, по предварительным данным, принимали участие двое.

В канадском Торонто неизвестные открыли огонь по прохожим. Инцидент произошел на северо-западе города, сообщили в полиции. Отмечается, что двое неизвестных начали стрелять по прохожим возле автозаправочной станции.

В результате стрельбы были ранены четыре человека.

Отмечается, что одна из пострадавших самостоятельно добралась до больницы.

При этом сами нападающие скрылись с места преступления. Сейчас городская полиция ведет поиски нападавших.

Мотивы стрелков пока выясняются.