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Злоумышленники открыли огонь по прохожим на автозаправке в Канаде

13 августа 2018, 23:54  •  49 • В мире
Инцидент произошел на северо-западе Торонто. В нападении, по предварительным данным, принимали участие двое.
В канадском Торонто неизвестные открыли огонь по прохожим. Инцидент произошел на северо-западе города, сообщили в полиции. Отмечается, что двое неизвестных начали стрелять по прохожим возле автозаправочной станции.
В результате стрельбы были ранены четыре человека.
Отмечается, что одна из пострадавших самостоятельно добралась до больницы.
При этом сами нападающие скрылись с места преступления. Сейчас городская полиция ведет поиски нападавших.
Мотивы стрелков пока выясняются.

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