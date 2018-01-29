Злоумышленники обстреляли мужчину возле суда в Киеве

• 102 • В мире

Данное происшествие расценивается как хулиганство, в городе введен план "Перехват".

Возле суда в Киеве ранили мужчину. ЧП произошло около трех дня возле Святошинского суда.

Как говорится в сообщении Главного управления Нацполиции по Киеву в Facebook, нападавшие злоумышленники скрылись с места происшествия на авто. Как пишут очевидцы, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами граждан.

Сообщается, что конфликт со стрельбой произошел на улице Жилянской.

"Столичным правоохранителям в 13:50 (14:50 мск) поступила информация, что возле судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавшие", - сообщили в полиции.

Для поиска машины, на которой уехали злоумышленники, был введен план "Перехват".

Отмечается, что в результате стрельбы был ранен как минимум один человек.

Обстоятельства стрельбы выясняются.