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Злоумышленники обстреляли мужчину возле суда в Киеве
29 января 2018, 17:54 • 102 • В мире
Данное происшествие расценивается как хулиганство, в городе введен план "Перехват".
Возле суда в Киеве ранили мужчину. ЧП произошло около трех дня возле Святошинского суда.
Как говорится в сообщении Главного управления Нацполиции по Киеву в Facebook, нападавшие злоумышленники скрылись с места происшествия на авто. Как пишут очевидцы, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами граждан.
Сообщается, что конфликт со стрельбой произошел на улице Жилянской.
"Столичным правоохранителям в 13:50 (14:50 мск) поступила информация, что возле судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавшие", - сообщили в полиции.
Для поиска машины, на которой уехали злоумышленники, был введен план "Перехват".
Отмечается, что в результате стрельбы был ранен как минимум один человек.
Обстоятельства стрельбы выясняются.
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