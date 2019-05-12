Злотый защищает Польшу от неравенства экономик – Качиньский

Польша не собирается переходить на евро в ближайшее время, подчеркнул лидер страны. По его словам, переход на евро станет возможным лишь после того, как экономика страны достигнет уровня Германии.

До тех пор польский злотый является "защитником" экономики страны, пояснил Качиньский. По его словам, Польша не может отказаться от своей национальной валюты, исполняющей сейчас такую важную роль.

Об этом сообщает РИА Новости.