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Злонамеренная ложь: Дипломат из Северной Кореи "воскресил" Ким Чен Ына
26 апреля 2020, 19:10 • 39 • Политика
Дипломат из Северной Кореи Алехандро Као де Бенос "воскресил" Ким Чен Ына, заявив, что информация о якобы смерти главы государства "является ложной и злонамеренной".
В Северной Корее прокомментировали сообщения о якобы смерти или тяжёлом состоянии здоровья лидера государства Ким Чем Ына.
На них отреагировал дипломат Алехандро Као де Бенос, возглавляющий Корейскую ассоциацию дружбы. Он подчеркнул, что данные сведения являются фейком. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ранее ряд иностранных СМИ, в том числе американская газета The New York Post, написали о смерти главы Северной Кореи.
Всё началось с сообщения вице-руководителя Гонконгского спутникового телевидения HKSTV для 15 млн подписчиков на Weibo, который заявил о кончине Ким Чен Ына. Утверждалось, будто бы эти сведения передал "очень солидный источник". Имя инсайдера, однако, раскрывать не стали.
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