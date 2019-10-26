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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

26 октября 2019, 15:09  •  90 • В России

После объявления о списании Россией безнадежных долгов странам Африки на 20 миллиардов долларов, «гражданское общество» в нашей стране проснулось и стало активно мусолить и обгрызать эту тему, как бродячая собака сахарную косточку, случайно найденную в канаве.

- Прошу считать меня африканцем! Запишите россиян в Африку! Лучше бы о своих гражданах подумали! Знал бы, родился бы в Африке! Лучше бы дали пенсионерам и детям! – надсадно пытаются остроумничать записные диванные борцы за Прекрасную Россию Будущего (ПРБ), стремясь перещеголять друг друга в том, что они полагают иронией и сарказмом. И многие ведь ведутся, начиная пылать праведным гневом, сжимая кулаки до того, что костяшки на пальцах наливаются синеватой белизной, а ногти вскрывают кожу до костей. У, какая нехорошая Россия! О, какое злое по отношению к своим гражданам государство!

Пыл умерьте, борцы за справедливость. Я сейчас даже не о том, что взамен безнадежных долгов африканских государств российские компании получают доступ к природным ресурсам государств Черного континента. И уже заключены коммерческие контракты на суммы, многократно превышающие объемы задолженностей. И даже не о том, что Путин фактически констатировал уже завершенный процесс на протяжении последних 15 лет, когда эти 20 ярдов баксов постепенно списывались.

Вы просто элементарно лжете. Я не знаю, намеренно, или от незнания. Вы лжете примерно так же, как псевдоисторики из журнальчика «Дилетант», объявившие, что Сталин привел к власти Гитлера, потому что запретил немецким коммунистам выступить единым фронтом с социал-демократами, и нацисты в результате пришли к власти, завоевав всего лишь треть мест в парламенте. Поскольку на мартовских выборах 1933 года НСДАП завоевала не 33% мест в Рейхстаге, а более 43%. И получила большинство в коалиции с немецкими консерваторами, находившимися на примерно тех же позициях. И всех вместе голосов коммунисты с эсдеками в Германии получили меньше, чем только лишь НСДАП.

Так вот, вы даже не лжете, а врете - нагло и цинично. Регулярное прощение долгов является одним из проявлений государственной политики по отношению к собственным гражданам и предпринимателям. Десятки миллионов россиян стали участниками «Дачной амнистии». Еще десятки миллионов наших граждан подпали под недавнюю «налоговую амнистию». Госдума принимала закон о списании налоговой задолженности по имущественным налогам на 1 января 2015 года. Кстати, по инициативе президента. Списали 41 миллиард рублей, и это коснулось примерно 20 миллионов человек. Списали задолженность ИП в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенному налогу, налогу на объединенный доход и оплате патента. Сумма – 127 млрд. рублей. Количество участников – около 700 тысяч предпринимателей. Еще 22 миллиарда рублей списали примерно 2 миллионам россиян по долгам за подоходный налог (НДФЛ). Для всего этого принимались специальные законы.

Это государственная политика. А с чего, с какого бодуна государство должно вмешиваться в отношения частного лица и коммерческого банка? Если я взял кредит, не оценив ни рисков, ни возможностей, почему за мою ответственность должно отвечать государство? Но и тут государство помогает очень многим. Цитирую по документам: «В 2017 году приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн рублей из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму. Число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн рублей». Федеральная служба судебных приставов, как вы понимаете уже из самого ее названия – это представитель того самого государства, которое многие охаивают со сладострастьем мазохиста. Только по тем двум годам списали 4,1 триллиона рублей долгов граждан РФ коммерческим банкам. А сколько там всей Африке за 15 лет? Примерно 1,3 триллиона в рублях.

Но очень надо «прищемить» государство. Очень. И в ход идет откровенная ложь. Снова хайп, снова хайпожоры пытаются править бал. Причем, многие из них даже не подозревают о приведенных цифрах. И причина тому весьма проста. Большая их часть нигде не работает, налогов не платит. И потому они просто не подозревают о происходящем. А меньшая, надеюсь, злонамеренно гонит волну дезинформации, набрасывая дерьмецо на вентилятор. И кормя им нетребовательную паству.

Кушайте теперь свое сами. Не обляпайтесь.

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