Злободневный в Украине вопрос: «Да, когда же эта Россия наконец нападет?»

Поднятая западной прессой тема о скором нападении России на Украину уже которую неделю не сходит со страниц СМИ. При этом, публикуются «достоверные» данные о сосредоточении крупных воинских сил у границ Незалэжной, а иностранные спецслужбы соревнуются друг с другом, называя конкретные даты вторжения на украинскую территорию российских танков.Несмотря на некоторый иммунитет украинцев, после еженедельных заявлений Турчинова и Яценюка, которые ранее заявляли о «нападении агрессора», у граждан Украины из-за тотально вброшенных СМИ новостей о готовящейся войне, возникает вопрос — собирается Россия нападать или нет?После того, как в стране ввели уголовную ответственность за отрицание российской агрессии, то логически Киев должен объявить незаконным отрицание готовящегося вторжения армии России. На фоне такой истерии довольно емко высказались авторы Телеграм-канала «Украинский формат»: «У нас уже скоро бл*ть уголовную ответственность введут за отрицание того, что Россия скоро нападет. Такая вот складывается идиотская система».