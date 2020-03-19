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"Злобный воин", или "учитель". Чем опасен новый главарь ИГ*

19 марта 2020, 13:35  •  145 • Аналитика
© AP Photo / Militant Website, File
Соединенные Штаты признали Абдулу Рахмана аль-Мавли аль-Салби, возглавившего "Исламское государство"* после гибели Абу Бакра аль-Багдади, международным террористом. За его голову обещают пять миллионов долларов. Чем известен новый лидер ИГ*, разбиралось РИА Новости.

Терроризм как пандемия

Пандемия коронавируса настолько тревожит американское общество, что, казалось, и политики ни о чем другом не могут думать. Тем не менее ситуация на Ближнем Востоке и угроза "Исламского государства"* по-прежнему в поле зрения Вашингтона.
"После гибели главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади его место занял Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Новый лидер приложил руку к созданию этой террористической организации, занимался похищением людей, участвовал в расправах над езидами — религиозным меньшинством на северо-западе Ирака — и курировал крупные операции", — заявил Госдепартамент.
Рахмана Аль-Салби признали международным террористом. А это значит, что гражданам США запрещены с ним любые контакты. Всю его собственность в американской юрисдикции заблокируют. "США практически уничтожили халифат в Сирии и Ираке. Но мы продолжаем борьбу с его филиалами по всему миру. И главари ИГ* — наши приоритетные цели", — подчеркнули в Госдепе.
Абдулла Кардаш

Путаница в именах и регалиях

Об аль-Салби в мире заговорили после того, как в октябре 2019-го американцы уничтожили аль-Багдади. Пока Дональд Трамп рассказывал о спецоперации, спецслужбы установили, что ИГ* возглавил Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Информация о нем была крайне противоречивая.
Называли еще одного возможного преемника: Абдуллу Кардаша. При этом возникла путаница с другим боевиком — аль-Кураши. Оба террориста — из этнического меньшинства иракских туркменов, оба служили в армии Саддама Хуссейна и воевали с американцами.
И тот и другой очень влиятельные, пропагандировали идеологию ИГ* в Сирии и Ираке. Однако в 2017-м сообщили, что Кардаш убит. Его дочь это подтвердила.
Спецслужбы указывали и на аль-Мавли аль-Салби. Его имя звучало в перехваченных разговорах исламистов. При этом никто никогда не видел этих троих соратников аль-Багдади воочию.
Возникла версия, что речь идет об одном человеке, а разные имена нужны для прикрытия. Сейчас западные спецслужбы почти уверены, что аль-Салби и аль-Кураши — одно и то же лицо.
© AP Photo / Militant video
Абу Бакр аль-Багдади. 2014 год

Фанатичный оратор

Не все в ИГ* приняли нового главаря. Многие боевики возмущались тем, что аль-Салби не араб. Значит, он никогда не сможет стать признанным авторитетом в халифате с арабским большинством. Но аль-Багдади видел в нем самого достойного преемника, поэтому неарабское происхождение отошло на второй план.
Аль-Салби — из семьи туркоманов. В Ираке это третий по численности народ после арабов и курдов. Род аль-Салби считается родственным пророку Мухаммеду, что очень важно.
Преемник аль-Багдади окончил исламский университет в Мосуле и получил ученую степень по шариатскому праву. С основателем ИГ* он познакомился в 2004 году, в тюрьме, куда оба попали после американской кампании в Ираке. Сошлись они на симпатиях к "Аль-Каиде"*.
© AFP 2020 / Welayat Raqa
Предполагаемые бойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории России)
Фанатизм аль-Салби обеспечил ему быстрое продвижение по карьерной лестнице в иерархии халифата. Аль-Багдади сразу назначил его идеологом ИГ, и он тут же занялся пропагандой. Аль-Салби так истово проповедовал исламский фундаментализм, что в ИГ* его называли "злобным воином", а также "учителем".
Речи аль-Салби о всемирном халифате всегда привлекали большое внимание. Ходили слухи, что аль-Багдади даже ревновал его к такой популярности. Однако после разгрома ИГ* главарям надо было сплотить деморализованных боевиков, и красноречие аль-Салби очень пригодилось.

Отчитаться за террористов

Арабист, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко считает, что заявление Госдепартамента о новом главаре — это попытка отчитаться и показать, что борьба с ИГ* продолжается. "Сначала был Усама бен Ладен. Фигура харизматичная, опасная и значимая. Его сменил аль-Багдади — влиятельный террорист, но все же несопоставимый по значимости с первым. Аль-Салби для американцев — мелочь. Однако важно декларировать непримиримость с ИГ*", — объясняет эксперт.
А террористы все еще представляют серьезную угрозу. "Хоть ИГ* и повержена, идея всеобщего халифата жива. Движение может возродиться на юге Ливии, в Сомали, Нигерии. Нужны превентивные меры", — полагает Малашенко.
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории России)
Специалист по исламистским организациям, эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что аль-Салби среди боевиков пока не так авторитетен, как предшественники. Власти Ирака и США играют на этом, пытаясь деморализовать остатки ИГ.
"Казалось, что эта радикальная организация не возродится. Но Пентагон и иракские спецслужбы давно бьют тревогу из-за усиления ИГ* в Ираке и на востоке Сирии. Многие районы этих стран власти не контролируют. Поэтому спецслужбы ищут нестандартные способы борьбы с террористами. Заявления Госдепа — подтверждение того, что борьба с терроризмом не закончена", — заключает Серенко.
*Запрещенная в России террористическая организация.

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