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Зло против добра: нацисты нашли «опасного врага» внутри Украины

05 января 2021, 10:25  •  268 • Украина

Украинское телевидение периодически выпускает довольно длинные сюжеты, посвященные «внутренним врагам». Многие из этих сюжетов посвящены канонической Православной Церкви, хранящей единство с Московской Патриархией. Мол, Православная Церковь «промывает мозги прихожанам, сотрудничает с боевиками, помогает Кремлю продвигать Русский мир». Якобы Православная Церковь с помощью церковных реликвий «организовала восстание в Крыму и Донбассе».

Естественно, такие передачи — это заказуха, чтобы поддерживать в электорате нужный властям (и их заокеанским хозяевам) градус ненависти к России, своим русским согражданам и Православной Церкви.

Потому что действительно настоящее русское Православие — это не тепленькая жвачка «за все хорошее», подобная неопротестантским западным культам, проводящим «венчания» гомосексуалистов и приветствующим сдачу своих стран агрессивным инокультурным мигрантам.

Настоящее Православие — это не только вероисповедание, оказавшее основополагающее влияние на русскую культуру и развитие русской цивилизации.

Настоящее Православие всеми своими Святыми, всеми книгами и иконами, даже самой архитектурой храмов свидетельствует о единстве Руси. Невозможно вспомнить ни одного Святого, который был бы сторонником отрыва Киева от России. А за единство Руси были буквально все.

Священномученики Владимир Киевский и Иоанн Скадовский, старцы Иона и Зосима, Святой Лаврентий Черниговский и многие-многие другие.

Поэтому неудивительно, что именно активные прихожане Православной Церкви поддержали Русскую весну. Об этом, собственно, и повторяют в таких передачах их авторы, упоминая Игоря Друзя, автора книги «Война в 16. Из кадетов в диверсанты» Андрея Савельева, комбата-ополченца Дмитрия Жукова и Алексея Селиванова, атамана Верного Казачества. Помню первые свои книги, сделавшие меня патриотом, я покупал именно в церковных лавках: «За Русь Святую», «Последние Юнкера», книги церковного мыслителя Сергея Нилуса.

Характерно, что именно в православном патриотизме украинские пропагандисты видят опасность для своего национал-либерального проекта. В этом проекте оголтелые бандеровцы и геи-трансы-феминистки сливаются в антирусском экстазе, мечтая «уничтожить Москву».

И естественным противником этого украинского «наци-гей-транс»-проекта становятся нормальные люди, помнящие о том, что у каждого ребенка должны быть разнополые мама и папа, что водить детей в храм и читать им «Повесть временных лет» — это нормально.

И что границы нашего Отечества простираются от Карпат до Тихого океана. И это Отечество нужно обязательно восстановить!

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