Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве

• 12 • Украина

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

© zinchenko_96 Instagram

Об этом игрок сообщил в своём Instagram. «Самое главное «да» в моей жизни», — подписал фото Зинченко. Недавно Зинченко помог сборной Украины обыграть Литву (2:0) и Португалию (2:1) в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Украина досрочно вышла на Евро с первого места в группе B. Ранее девушка экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано рассказала, где игрок сделал ей предложение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники