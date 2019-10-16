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Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
16 октября 2019, 22:39 • 12 • Украина
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
© zinchenko_96 Instagram
Об этом игрок сообщил в своём Instagram.
«Самое главное «да» в моей жизни», — подписал фото Зинченко.
Недавно Зинченко помог сборной Украины обыграть Литву (2:0) и Португалию (2:1) в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Украина досрочно вышла на Евро с первого места в группе B.
Ранее девушка экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано рассказала, где игрок сделал ей предложение.
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