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Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве

16 октября 2019, 22:39  •  12 • Украина
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
 
© zinchenko_96 Instagram
 

Об этом игрок сообщил в своём Instagram.

«Самое главное «да» в моей жизни», — подписал фото Зинченко.

Недавно Зинченко помог сборной Украины обыграть Литву (2:0) и Португалию (2:1) в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Украина досрочно вышла на Евро с первого места в группе B.

Ранее девушка экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано рассказала, где игрок сделал ей предложение.

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