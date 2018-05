«Зимняя вишня» российской дипломатии • 50 • Аналитика







Сразу после страшного землетрясения в Спитаке, унесшего более 25 тысяч жизней жителей маленькой республики, в Ереване по инициативе декана Высшей школы менеджмента Калифорнийского университета Степана Карамардяна был открыт американский университет. Изначально он позиционировался как сугубо технический вуз для подготовки специалистов в области горных наук и сейсмоустойчивого строительства. Но со временем там тихо и ненавязчиво возникла целая линейка сугубо политологических специальностей: центр исследований прикладной лингвистики, центр анализа политики, центр правовых ресурсов, колледж социальных и гуманитарных наук и так далее. Образование было бесплатным, и конкурс в университет был несколько человек на место. Учиться в этих центрах и колледжах было очень престижно. Каждое лето студенты выезжали на практику в Америку. Многие из тех, кто доказал свою лояльность, после распределения уехали туда же – их ждали новые рабочие места. Наиболее продвинутые выпускники нашли себе работу в так называемых think tankes – «умных центрах» по разработке всевозможных майданов и цветных революций. Это считалось прекрасным карьерным продвижением и социальным лифтом. Некоторые особо одаренные впоследствии претворяли в жизнь свои и чужие политтехнологические разработки в Югославии и на Украине. Один из них, Сергей Нигоян, даже был убит неизвестными в разгар киевского майдана.



Так в Армении еще с конца 80-х возникло и пестовалось западными кураторами целое поколение армян-атлантистов – социально активных людей с новой мировоззренческой парадигмой, полностью ориентированной на западную систему ценностей. Накануне армянского майдана несколько сот этих выпускников университета приехали в Ереван в качестве волонтерской группы поддержки. К ним примкнули действующие студенты университета. Они и создали основной костяк митингующих, умело управляемый из одного центра.



Объективности ради надо признать, что спустя 10 (!) лет после презентации американского университета в Ереване был открыт альтернативный ему российско-армянский университет. И там тоже был создан целый ряд профильных гуманитарно-политических специальностей: кафедры философии, социологии, политической риторики, методологии научного познания и так далее. Ни одного из этих студентов на антипашиняновских митингах замечено не было. Как не было замечено и самих митингов. В итоге на поляне «мягкой силы» американские политтехнологи вчистую переиграли российских. Некоторые эксперты назвали этот провал «зимней вишней» российской дипломатии. Для того, чтобы пожар не превратился в политическую катастрофу, необходимо срочно оценить «количество жертв и масштаб разрушений», после чего оперативно переходить к фазе активных действий.



Кто куда денется



Причина многолетней спячки российских армяноведов на фоне беспрецедентной активности их «заклятых друзей» в Ереване до обидного проста. Со стороны мидовских кураторов республики в отношении армян сработал тот же ложный штамп-стереотип, что в свое время был популярен в отношении украинцев: куда они, мол, денутся? Братский народ, общая история, младший брат в славянской семье народов, Киевская Русь, мать городов русских, скрепа-газопровод и далее по тексту. Зачем суетиться?



Американцы думали иначе. И со своей «мягкой силой» и целым комплексом запущенных в стране социальных технологий за двадцать с лишним лет не оставили от этого стереотипа камня на камне. Программа глобального общественно-политического переформатирования Украины у них так и называлась: Integrated social technologies. Она была «заточена» на различные клиентские группы: молодежь, женщин, стариков, учителей, военных, и обкатывалась в стране более двадцати лет, всё то время, пока российский МИД пребывал то ли в дреме, то ли в коме.



Глобальную промывку украинских мозгов, которая произошла за эти годы, можно сравнить разве что с результатом активной многолетней геббельсовской пропаганды. Геббельсу понадобилось каких-то пятнадцать лет, чтобы из немцев сделать фашистов. У американцев на Украине временная фора была больше – почти четверть века. В итоге творцы «мягкой силы» и «жесткой идеологии» из-за океана справились со своей задачей даже лучше, чем немецкий Доктор Зло. Они оказались учениками, которые превзошли своего учителя. В итоге из миллионов украинцев получились вполне себе доброкачественные наци, готовые убивать, жечь живьем и пытать инакомыслящих так же, как это делали их предшественники в гестаповских застенках.



Историческая память



В свое время Америка совершала во Вьетнаме ужасающие преступления. Людей живьем жгли напалмом. Сегодня бурно развивающийся Вьетнам во всем ориентируется на Соединенные Штаты и по собственной инициативе стирает из народной памяти все воспоминания о той страшной войне. Вчера Северная и Южная Корея были непримиримыми идейными врагами. Сегодня они объединяются. А завтра, возможно, состоится слияние и поглощение, как после падения Берлинской стены. И не исключено, что новое корейское государство будет максимально лояльно ранее ненавидимой Америке!



Особенности менталитета



Ни одна социальная программа не работает без тщательного анализа и учета национальных особенностей и менталитета «подопытного народа». Надо отдать должное американцам: в Армении и на Украине они (по сравнению со своими российскими «партнерами») оказались на недосягаемой высоте. Творцы «мягкой силы» нашли того самого сокрытого джинна в характере и украинцев, и армян, выпустив которого, они смогли не только раздуть кадило обоих майданов, но и направить их ход в нужное им русло.



Но парадокс истории в том, что многие из российских армян, частично поменявших свою ментальность, среди своих единоверцев на исторической родине считаются отщепенцами, белыми воронами. Когда они выступают с публичной поддержкой российских интересов, пытаясь образумить так называемую сетевую армшизу, последняя подвергает их ожесточенной травле. Известному российскому эксперту Геворгу Мирзаяну армянские хайперы много раз глумливо предлагали сменить свою армянскую фамилию на турецкую, избавившись от двух последних букв в ней. Массовое неприятие позиции российских армян в самой Армении тоже было учтено американскими политтехнологами при составлении своих социопрограмм.



Карабахское размежевание



К тому же сами представители карабахского клана, заполонившие собой все властные и силовые структуры маленькой горной республики, «прикрутившие под себя» практически весь малый и средний бизнес страны, стали вызывать у всего остального населения страны острое и постоянно растущее раздражение. Что и сыграло роковую роль в армянском майдане.



Кости в обмен на бонусы



Судя по всему, украинский провал наших страноведов ничему не научил. Роковой штамп «никуда-не-девания», который привел к катастрофическому провалу на Украине, четверть века безотказно работал в сознании мидовцев в отношении армян. Ну, эти-то, мол, в отличие от украинцев, точно никуда не денутся!.. Сказать, что страноведы наступили на старые грабли, было бы неправильно. Старым был маршрут. А вот психологическая ловушка была новой. Нашлись ушлые парни, которые предложили армянам, куда им «деться».



В Армении был приведены в действие принципиально иные Integrated social technologies. Одно из направлений этого комплекса программ – Bones inexchange for bonuses («Бонусы в обмен на бонусы»). Именно так оно называлось в методичках. Здесь была использована некая игра слов: на английском понятие «бонусы» имеет двойной смысл – «кости» и «дивиденды». Более правильный перевод концепции звучал бы так: «Кости предков в обмен на дивиденды потомков». Смысл концепции был прост и почти гениален: поменяй кости твоих предков, лежащих в собственной стране, на свое личное безбедное существование в стране за океаном. А родственные кости, если захочешь, будешь навещать раз в пять-шесть лет. Чаще не стоит. Правда, за это время рядом с могилами предков (или на самих этих костях) могут вырасти американские военные базы, но это ведь мелочи, не так ли, дорогой Армен (Гурген, Спартак, Серж)?



Мало того. В самом скором времени наверняка выяснится, что пожертвовать придется не только костьми предков и памятью о геноциде. На очереди – Карабах. Во-первых, самим армянам до коликов осточертел карабахский клан, дорвавшийся до власти, но так не справившийся с ней. Во-вторых, атлантисты, изготовившиеся к рывку за океан (и мысленно видящие себя уже там), не очень горят желанием умирать на войне. Мертвые они в Америке точно никому не нужны. Сам Пашинян уже тонко намекнул, что Карабах для Армении всегда был убыточным. Первый шаг к очередной подвижке сознания сделан. И возможно, не за горами время, когда армяне-атлантисты сделают окончательный выбор между сытой жизнью в Америке и кровавой бойней в Карабахе.



Борьба за «человеческое одеяло»



«Вишенкой на торте» программы Integrated social technologies можно считать концепцию Dragging a human blanket («Перетягивание человеческого одеяла»). Армяне, как евреи и украинцы, – одна из самых мобильных наций на земле. Как говорят сами жители республики, «армянину собраться – только подпоясаться и инструмент прихватить». Именно на это и сделали ставку творцы новых социальных технологий в Южном Закавказье. В Армении на сегодняшний день, по переписи, проживает 3 миллиона человек. Причем в массе своей это социально активное, пассионарное, трудолюбивое и вполне квалифицированное население. Весь мир знает армян как искушенных бизнесменов, умелых строителей (об их умении работать с камнем ходят легенды), искусных мастеров отделочных работ, опытных дорожников, дотошных автомастеров и деятелей искусств. Такой народ – бесценный ресурс для любой страны мира. Американские страноведы не без оснований полагают, что 2—3-миллионное вливание такого этноса в их страну способно существенно оживить ее экономику. А может, и вообще вдохнуть в нее новую жизнь. Американские самолёты держат курс на Европу



Тем более что «сверкающий град на холме» накопил колоссальный опыт организации утечки и адаптации чужих мозгов на новой родине. Да и опыта переселения и адаптации целых этнических групп ей не занимать. В свое время осваивать новую землю из континентальной Европы приезжали миллионы итальянцев, ирландцев, французов, голландцев. Потом был не совсем удачный опыт переселения трех миллионов негров для работы на плантациях южных штатов. В результате сейчас в Америке проживают 32 миллиона потомков чернокожих рабов, значительная часть которых по сей день живет на пособия и гордо носит звание «потомственного безработного». Но для того, чтобы кормить эту армию безработных, нужны полки работяг, в роли которых предстоит выступить и армянам.



Практически каждая глобальная война за океаном подкидывала в американский плавильный котел народов и наций новые этнические пласты и социальные группы. После Гражданской войны здесь бросило якорь несколько десятков тысяч казаков, дворян, белогвардейцев и тех, кто не смог найти общий язык с советской властью. Среди них был известный на весь мир конструктор вертолетов Игорь Сикорский. После Второй мировой американцы организовали утечку из Европы мозгов, впоследствии создавших ракетно-ядерный щит страны. Кто знает, может, и в той массе армян, которые после возможной грядущей катастрофы хлынут в Америку, будут свои американские Сикорские, Микояны и Костандовы?



Ренессанс белой расы



Даже местная полиция теперь смотрит на наплыв белых мигрантов-нелегалов из Украины сквозь пальцы. «Ukrainian is better than a Mexican» («Украинец лучше, чем мексиканец») – так говорят американские копы. Таким образом, на незалежной американские политтехнологи убили сразу нескольких зайцев: посадили в стране марионеточное правительство, максимально осложнили жизнь России, получили рычаги влияния на газовый трансфер в Европу, а в награду – миллионы белых украинских пассионариев в свое распоряжение.



Лос-Армениос и другие



И практически каждый армянин, проживающий в Ереване, отдает себе отчет в том, что если в результате грядущих политических пертурбаций (источником которых был в том числе и он сам) уровень жизни в Армении упадет (что скорее всего), ему будет где и у кого приткнуться – в той же Америке, во Франции или в России. Наличие запасного аэродрома при критическом развитии событий развязывает руки миллионам армян, которые и без того чрезвычайно мобильны и социально активны. И явно играет не на руку северному соседу.



Страны-«Титаники»



Для перехода от статуса несостоявшегося государства к формату «территории интересов» Армении придется пройти несколько этапов. Среди них «перетаскивание одеяла», резкое обрушение уровня жизни, война в Карабахе (с последующей отдачей его Азербайджану), гибель и изгнание десятков тысяч упертых карабахцев со своей исконной земли, выжимание из Гюмри российских войск, освоение новых военных баз американцами, строительство «аэродромов подскока» ориентированной на Иран и Сирию американской авиации и так далее. Но сейчас время уплотняется… И если это развитие событий примет катастрофический характер, то все вообще может произойти на наших глазах. В конце концов, процветающую Ливию и вполне себе самодостаточный Ирак американцы снесли с лица планеты в предельно сжатые сроки, превратив государства в «территории интересов». Превратить в такую же территорию Армению мешают только Россия и «неправильные» армяне-неатлантисты. Но их с каждым годом становится все меньше. Во всяком случае, на пашиняновском майдане их не было замечено вообще.



Кто виноват и что делать



Совершено излишне искать виновного во всем случившемся в Армении. Травоядное добродушие и олимпийское спокойствие, с которым наблюдали за уплывающими Украиной и Арменией наши страноведы и творцы «мягкой силы», достойно отдельного исследования. Но этим пусть занимаются специалисты.



Гораздо интереснее и важнее сейчас решить, что делать дальше. Но это, как говорится, вопрос не по зарплате. Да и запроса на эту концепцию не было. Но если случится чудо и запрос поступит, то надо сказать следующее: речь о дальнейших действиях может идти только в кулуарной атмосфере.



А пока по сложившейся порочной традиции авторам российской дипломатической «зимней вишни» остается только провожать взглядом плывущий мимо России корабль под названием «Армения», на палубе которого энергично работают с личным составом заморские дяди со своими социальными идеями, а в рубке крутит рулевое колесо новейшей истории новый капитан. Судя по всему, бархатный переворот в Армении стал для российских кураторов, отвечающих за этот стратегически важный регион, полной неожиданностью. Но готовился он не одно десятилетие. Триумфальному восхождению Пашиняна на трон предшествовала долгая кропотливая работа американских политтехнологов по обработке армянского общественного сознания. Усилия упали на благодатную почву. 