Зимний выбор Украины. Развал страны, либо капитуляция на условиях России • 37 • Украина

Энергетическая турбулентность, которую сейчас переживает Украина, непременно приведёт к политическим последствиям. Холодная зима, веерные отключения, остановка блоков АЭС, нехватка запасов угля, разорванные связи с Россией и Белоруссией приведут страну к мощному внутреннему конфликту.



Проще говоря, есть прямая связь между нехваткой угля и электроэнергии и внеочередными выборами парламента и президента. «Генерал Мороз» перезагрузит политическую систему Украины уже в 2022 году. Такое мнение высказал в интервью с редактором издания «Хвыля» Виктор Куртев — специалист по проблемам в сфере энергетики.



Однако, сам президент Зеленский продолжает убеждать украинцев в том, что никакой катастрофы не происходит, а информацию о росте тарифов, нехватке угля, остановке ТЭС и отключениях света разгоняют плохие олигархи и их СМИ. В одном из своих видосиков глава государства призвал большой бизнес замалчивать новости о нехватке угля и газа на Украине, иначе у государства заканчивается ангельское терпение, и у кого-то начнётся адский период. То есть, он сразу переложил вину за отсутствие закупок газа и электроэнергии на «большой бизнес», хотя обеспечивать топливную «подушку безопасности» — прямая задача правительства.



«Сразу возникает вопрос: а зачем нам государство, Кабмин и президент, если они ничего не решают, особенно в стратегических вопросах жизнеобеспечения страны? Пусть тогда переименуют Украину в Ахметию, что ли...», — прокомментировал заявления Зеленского ТГ-канал «Инсайдер». Вообще же, возникает чувство, что сам гарант живёт совершенно в другой стране, где система сбалансирована, у неё всё хорошо; возможно и есть какие-то проблемы, но эти проблемы не критические, и Украина как-то без проблем может преодолеть нынешний отопительный сезон.



Как отмечает эксперт, такие политические заявления делаются на основе аналитики, которые ему готовят в аппарате СНБО и Кабмина.



«Но я знаю точно, что Шмыгаль в очередной раз лично Зеленскому рассказывал, что он глубоко в теме, лично вопрос энергетики у него на контроле, и он лично гарантирует президенту, что всё будет хорошо, и так называемых веерных отключений у нас этой зимой не будет», — подчеркнул Виктор Куртев. Он также подчеркнул, что его инжиниринговая компания полного цикла передавала в правительство прогнозные балансы по мощности по электроэнергии украинской энергосистемы, которые принудительно сбалансированы. То есть, цифры «подогнаны» под оптимистические прогнозы власти.



«Во-первых, за все месяцы очень сильно занижено потребление. Это гипероптимистические балансы, разрыв будет сильно больше. Во-вторых — ограничение потребителей. Это такой высосанный из пальца баланс, в котором как бы нет ограничений и отключений. Это расчёты на ноябрь, когда средняя температура +3 градуса, и нагрузка системы — около 20 тысяч мегаватт. Но уже в декабре температура характерного дня –7 градусов Цельсия, и нагрузка системы станет выше: 22 тысячи мегаватт», — отмечает специалист. И сразу отмечает, что оценки власти некорректны. Хотя бы потому, что температура в декабре, и в январе, и в феврале может быть –15 –20 градусов. При такой разнице температур за бортом дополнительная нагрузка в системе будет +2000 мегаватт, например. А значит, балансировать нужно не 22000, а 24000, или 25000 мегаватт. С учётом того, что некоторые сегменты энергетики — это немножко сообщающиеся сосуды. Грубо говоря, если у тебя, например, для отопления цена газа сильно выросла, то наблюдается определённый переток даже в отоплении на электрообогрев.



У властей — если судить по сообщениям в СМИ — есть такая палочка-выручалочка, как «Энергоатом», который всех спасёт в случае дефицита газа и угля. По крайней мере, так утверждает Пётр Котин, и.о. президента НАЭК «Энергоатом. По его словам, эта орденоносная компания будет работать 14-ю блоками, а если надо, и 15-ю блоками. Установленная мощность атомных электростанций на Украине 13800 мегаватт. Но специалисты не припомнят, чтобы за всю историю «незалежности» «Энергоатом» одновременно имел больше, чем 12000 мегаватт. Также не стоит забывать, что с октября месяца идёт ремонтная кампания атомных станций, в ноябре, например, уходит на ремонт 4 блок Ровенской АЭС уходит в ремонт, потом в январе уходит блок, потом в феврале — два. То есть, в разгар зимы, как минимум четыре блока «Энергоатома» будут ремонтироваться. Летом это бы «прокатило», но зимой страна ощутит нехватку более 3000 мегаватт.



Что делать? У системного оператора, у Министерства энергетики два ключевых предложения. Значительную часть угольной генерации заместить газовой. Но как при сегодняшней цене на газ на мировых рынках сделать рентабельной газовую генерацию? Никто не знает. Пока НКРЭ приняло решение о доплате: то есть, Киевтеплоэнерго, киевским ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Харьковской ТЭЦ-5, Центрэнерго, Трипольской электростанции будут выдавать деньги от «Укрэнерго» за услугу газовой генерации.



Иного выхода нет: официальные запасы на складах тепловых станций составляют 440 тысяч тонн. Собственно говоря, и газ-«заместитель» появился потому, что нет угля.



«Вот 440 тысяч тонн сегодня на бумаге, а реально этих ресурсов на треть меньше. 120 тысяч — это своеобразная „подушка безопасности‟, она не горит. А ещё зольность реального угля на складах выше нормативной, и в пересчёте на калорийность можно говорить, что реальных запасов у нас 250 тысяч тонн, а не 440 тысяч тонн», — отмечает эксперт. Это катастрофа, это в десять раз меньше того, что должно быть по плану. Чтобы пройти зиму Украине необходимо иметь в запасниках 2,5 миллиона тонн, даже почти 3. И когда власть говорит, что нехватка угля всего в четыре раза, то людям врут: дефицит, как сказано выше, в десять раз. А всё потому, что до середины сентября «чёрное золото» должно было быть закуплено, импортировано и находиться на складах — чтобы начиная с октября и до марта Украина использовала эти запасы. Это называется подготовкой к осенне-зимнему периоду, и все правительства худо-бедно, но решали этот вопрос. А при Шмыгале последние полгода угольные запасы только таяли и продолжают падать сейчас.



«Видимо у президента есть простые решения, и в его логику укладывается только саботаж олигархов. Но вот простой вопрос: а почему, например, государственное Центрэнерго не выполнило программу подготовки запасов на зиму? У нас есть госшахты, которые добывают уголь, около 200 тысяч тонн в месяц. Где они?», — задаёт справедливый вопрос Виктор Куртев.



При этом контрактная база по углю — это покруче государственной тайны. Сейчас украинцам рассказывают, что на помощь спешат семь кораблей из США. На каждом из них по 75 тысяч тонн для ДТЭК. Четыре из них должны быть в ноябре, один в декабре. Ещё что-то законтрактовало Центрэнерго. Но сейчас ещё ноябрь, а дефицит угля уже ощущается. Даже если Америка подкинет уголька, ТЭС будут работать «с колёс». И там угольные станции будут не 6,5 тысяч мегаватт нести, как прошлой зимой, а всего 2 тысячи мегаватт. Украинцев успокаивают, что есть газовый ресурс. А так ли это?



Правительство говорит, что у нас было 18,6 миллиардов кубов. На деле, по официальным данным «Укртрансгаза», всего 17,6 миллиарда кубов. Но надо учесть, что почти 5 миллиардов — это технологическая подушка, то есть, неизвлекаемый газ для функционирования системы давления. Ещё 3,5 миллиардов кубометров принадлежит нерезидентам. То есть, в сухом остатке поднимаемые запасы газа из подземки меньше 8 миллиардов кубов. Это реально тот ресурс, который есть, и который можно использовать для какого-то там планирования, нужд населения и т.д.



«Так вот, вот этого ресурса впритык — вот просто впритык хватает на население, на работу жилкоммунэнерго, который в соответствии с подписанным меморандумом и с принятыми решениями по льготной цене должен быть отдан в регионы на школы, садики, на социальную сферу и т.д. Это впритык. В этих запасах отсутствует промышленность и отсутствует ТЭЦ генкомпании — то есть, отсутствует электрогенерация», — утверждает специалист. И вряд ли Украину, которая 7 лет назад «слезла с московской газовой иглы», спасёт газ в режиме реверса. Дело в том, что реверсная база не гарантированная (какими были поставки из РФ), она сработает только в том случае, если по ту сторону венгерской ил словацкой границы есть ресурс газа. Бомба врача Владимира Зеленко



А учитывая ту игру, которую ведёт Россия в последние месяцы для стимулирования разрешительных органов ЕС и Германии по сертификации «Северного потока-2», газовых запасов в Европе нет. И что делает Украина? Она не пытается договориться с Россией, нет. Наоборот, устами дипломатов типа Кулебы и Данилова заявляет, что в случае какой-то экстраординарной ситуации, Киев решением СНБО экспроприирует газ для спасения страны, а летом отдаст. Потом. Может быть. И стоит ли винить нерезидентов, которые вот уже четвёртую неделю подряд выводят «голубое топливо» из украинских хранилищ?



«Они испугались. Только на прошлой неделе вывели миллиард кубов. Потому что никто не хочет в этих экспериментах участвовать», — пояснил Виктор Куртев. По его словам, в начале сезона Украина извлекает 160—170 миллионов кубов в сутки, но в феврале этот показатель будет 40 миллионов: чем меньше давление, тем меньше способность. Но ведь февральские морозы никто не отменял. Опять же, правительство в своих «радужных» прогнозах не учитывает фактор аварийности — от слова вообще. Хотя, в прошлом году, зимой «полетела» Запорожская ТЭС, а в этом большинство ремонтных кампаний провалены из-за неплатежей. И при этом Шмыгаль на всю страну заявляет публично о том, что веерных отключений не будет. Это сюр. Аварийность не планируется — она просто случается. И в этом случае энергосистема должна быть способна заместить этот аварийно отключённый элемент сети электрической, какой-нибудь блок генерирующий, без ограничений, без обесточивания потребителей. Это логика работы системы со времён плана ГОЭЛРО. И по физике, по структуре своей это на самом деле очень надёжная система. Это нужно было умудриться её так за 30 лет угробить, чтобы у одной из критических инфраструктур была неспособность себя воспроизводить.



«Так что практика отключений высока. И атом страну не спасёт, и аварийность будет сильно выше. Уголь, если и будет, то его категорически не хватит», — предрекает горсть издания «Хвыля». И отмечает, что компенсировать этот провал можно только за счёт импорта из России и Белоруссии. Европа не потянет.



«Украина — это две энергосистемы. Это маленькая энергосистема, так называемый „Бурштынский остров‟, который работает синхронно с Европой. И это большая энергосистема, которая работает синхронно с Россией и Беларусью. После войны 2014 года немножко топология сети на востоке изменилась. И по состоянию на сегодня, у нас работающее сечение на импорт с Беларуси 900 мегаватт, с Россией — 2200 мегаватт. В совокупности, в случае принятия политического решения, если в Киеве и Москве трейдеры договорятся, и будет политическая воля руководства Украины, то мы там 3000 мегаватт можем качнуть из России и Беларуси», — уверяет энергетик. Пока же весь импорт — это 400 мегаватт из РБ. И что делает Украина? Начинает строить стену на границе с Белоруссией и обостряет кризис с мигрантами... В итоге, белорусы на прошлой неделе не подтвердили импорт госкомпании, а Лукашенко дал поять, что «света не будет», пока об этом не попросит Зеленский.



«В конце прошлой недели Батька сказал: „Пусть мне Первый позвонит. У нас как бы демократия неправильная, президент нелегитимный — ну пусть позвонит — дадим 900 мегаватт‟», — сообщают инсайдеры.



Но, судя по всему, экс-комик не позвонил, а Украина сидит со своими 400 мегаваттами, да и то, они идут на заводы Виктора Пинчука и прочих промышленников. А пул потребителей остаётся «с носом». Впрочем, ни 400, ни 900, ни 3000 мегаватт ситуацию уже не спасут. «Даже если мы российское сечение загрузим, они тоже нас не спасают. Потому что если у нас не будет импорта, у нас будет изолированная работа, то наши ограничения и отключения могут достигнуть при низких температурах до 5000 мегаватт», — уверяет Виктор Куртев. По его словам, страна не проходит вечерний пик, который составляет 4.500 мегаватт. Если будет частичный импорт, то это будет 2000—3000 мегаватт. То есть, в первом случае это почти половина страны без света, а если во втором случае — треть страны без света. Кишинёв не пропускает «Спутник V» в Тирасполь



Вообще же, уверяет эксперт, проблемы энергетиков не должны касаться простых людей — они должны их не замечать. «Мы не должны бороться за урожай, мы не должны героически преодолевать зиму — всё должно работать на автомате», — резюмирует он. Сейчас же Украина не обойдётся без ограничений и отключений ни при каких обстоятельствах. Ситуация, в которой накануне зимы оказалась Украина — самая тяжёлая за всю историю независимости. Она тяжелее, чем в 1990-х годах, когда у страны были другие проблемы, но была командно-административная система вертикальная в энергетике, и она работала.



«Сейчас у нас уже два с лишним года как бы рынок. Но он разбалансирован, потому что разбалансирована техническая и финансовая системы. Совокупные долги на энергорынке в разных сегментах, между субъектами, составляют порядка 50 миллиардов гривен. Поэтому ситуация аховая. И чем дольше мы будем оттягивать момент признания этого, тем болезненнее для нас всех и для страны будет столкновение с бетонной стеной, которое будет очень скоро», — прогнозирует интервьюер.



Готова ли к этому власть? Ведь чтобы проблему решить, её вначале нужно признать. Ситуация, в которой страна находится, не спровоцирована олигархами. Первопричина в том, что система управления разрушена. В ней царит полная вакханалия. Только когда вакханалия в Минздраве или в Минобразовании, то мы это чувствуем позже, потому что у нас каждый год или каждое десятилетие качество образования падает, качество человеческого ресурса падает. Но это отложенная плата. А в энергетике расплата мгновенная, и платить будут украинцы, а не симбиоз полезных идиотов и коллаборантов-бизнесменов.



Впрочем, в энергетических проблемах Украины Виктор Куртев винит и... Путина, это традиционно для украинской «политоты». Он считает, что энергетическую безопасность Украины подрывают и прямые агенты России — в рамках гибридной войны северного соседа.



«Только, к сожалению, высшее военно-политическое руководство государства вообще не отстреливает это. Вообще не отстреливает. Потому что это очень тонкая, многогранная игра: с нами играют в шахматы, а мы играем „в Чапаева‟. И наша картина мира вот такая: дал, не дал, поставил, не поставил. А с нами играют очень тонко. И не только с нами, а с Европой. И происходит такой „загон волков‟, когда у тебя тут красные флажки, а вот там вот стена, и там уже отстрел», — делает вывод эксперт.



И уверяет, что ситуация настолько аховая. Настолько, что скоро Зеленский получит из Москвы интересное предложение по поводу спасения Украины, но с набором политических условий. «Нас ведут к каким-нибудь Харьковским соглашениям-2, к какому-нибудь долгосрочному прямому контракту с Газпромом, какой-нибудь воде в Крым...», — считает энергетик. И в итоге, Украине придётся выбирать: мёрзнуть зимой, по графику давать электроэнергию в регионы, или принять условия РФ.



Правда, есть часть общества, которая не примет это соглашение ни в каком виде, потому что это зрада зрадная. Впрочем, качать лодку станут не только патриоты: команды Зеленского наплодила врагов во всех сферах. О внешнем влиянии тоже не стоит забывать.



Так что очень скоро вопрос встанет о состоятельности Украины как государства.



«Мы пришли к краю, и хороших решений уже нет. Оптимальное решение для того, чтобы смягчить силу удара, оно не понравится власти. Но президенту надо выйти в народ, посыпать голову пеплом, сказать, что вот такие критические ошибки были, в первую очередь я виноват, потому что есть политическая ответственность за всё. Но я готов идти на соглашения с Лукашенко. Мы можем в рамках механизма энергорынка доплачивать за ограничения потребителям и генрациям. Мы можем переключить часть блоков Бурштынской ТЭС на Украину, отказавшись от экспорта на внешний рынок. Но даже если вот это всё вместе использовать, то всё равно мы не обойдёмся без ограничений и отключений. Не обойдёмся. Поэтому к этому надо готовиться. И как только начнётся — начнётся турбулентность. И куда нас всех выедет к февралю месяцу — я не знаю», — резюмировал специалист.



Ну, а украинцы знают тоже: никогда Зеленский не вылезет из тёплой ванны, не станет посыпать голову пеплом и извиняться. Он актёр, привыкший к аплодисментам, а не к освистанию. Он будет тянуть до последнего, снимать «видосики», менять избирательную систему, воевать с оппозицией и олигархами, отключит свет всей стране, но будет карабкаться на второй срок. Рейтинги пока позволяют. Позволят ли так с собой обращаться украинцы? Это покажет зима...

Энергетическая турбулентность, которую сейчас переживает Украина, непременно приведёт к политическим последствиям. Холодная зима, веерные отключения, остановка блоков АЭС, нехватка запасов угля, разорванные связи с Россией и Белоруссией приведут страну к мощному внутреннему конфликту.Проще говоря, есть прямая связь между нехваткой угля и электроэнергии и внеочередными выборами парламента и президента. «Генерал Мороз» перезагрузит политическую систему Украины уже в 2022 году. Такое мнение высказал в интервью с редактором издания «Хвыля» Виктор Куртев — специалист по проблемам в сфере энергетики.Однако, сам президент Зеленский продолжает убеждать украинцев в том, что никакой катастрофы не происходит, а информацию о росте тарифов, нехватке угля, остановке ТЭС и отключениях света разгоняют плохие олигархи и их СМИ. В одном из своих видосиков глава государства призвал большой бизнес замалчивать новости о нехватке угля и газа на Украине, иначе у государства заканчивается ангельское терпение, и у кого-то начнётся адский период. То есть, он сразу переложил вину за отсутствие закупок газа и электроэнергии на «большой бизнес», хотя обеспечивать топливную «подушку безопасности» — прямая задача правительства.«Сразу возникает вопрос: а зачем нам государство, Кабмин и президент, если они ничего не решают, особенно в стратегических вопросах жизнеобеспечения страны? Пусть тогда переименуют Украину в Ахметию, что ли...», — прокомментировал заявления Зеленского ТГ-канал «Инсайдер». Вообще же, возникает чувство, что сам гарант живёт совершенно в другой стране, где система сбалансирована, у неё всё хорошо; возможно и есть какие-то проблемы, но эти проблемы не критические, и Украина как-то без проблем может преодолеть нынешний отопительный сезон.Как отмечает эксперт, такие политические заявления делаются на основе аналитики, которые ему готовят в аппарате СНБО и Кабмина.«Но я знаю точно, что Шмыгаль в очередной раз лично Зеленскому рассказывал, что он глубоко в теме, лично вопрос энергетики у него на контроле, и он лично гарантирует президенту, что всё будет хорошо, и так называемых веерных отключений у нас этой зимой не будет», — подчеркнул Виктор Куртев. Он также подчеркнул, что его инжиниринговая компания полного цикла передавала в правительство прогнозные балансы по мощности по электроэнергии украинской энергосистемы, которые принудительно сбалансированы. То есть, цифры «подогнаны» под оптимистические прогнозы власти.«Во-первых, за все месяцы очень сильно занижено потребление. Это гипероптимистические балансы, разрыв будет сильно больше. Во-вторых — ограничение потребителей. Это такой высосанный из пальца баланс, в котором как бы нет ограничений и отключений. Это расчёты на ноябрь, когда средняя температура +3 градуса, и нагрузка системы — около 20 тысяч мегаватт. Но уже в декабре температура характерного дня –7 градусов Цельсия, и нагрузка системы станет выше: 22 тысячи мегаватт», — отмечает специалист. И сразу отмечает, что оценки власти некорректны. Хотя бы потому, что температура в декабре, и в январе, и в феврале может быть –15 –20 градусов. При такой разнице температур за бортом дополнительная нагрузка в системе будет +2000 мегаватт, например. А значит, балансировать нужно не 22000, а 24000, или 25000 мегаватт. С учётом того, что некоторые сегменты энергетики — это немножко сообщающиеся сосуды. Грубо говоря, если у тебя, например, для отопления цена газа сильно выросла, то наблюдается определённый переток даже в отоплении на электрообогрев.У властей — если судить по сообщениям в СМИ — есть такая палочка-выручалочка, как «Энергоатом», который всех спасёт в случае дефицита газа и угля. По крайней мере, так утверждает Пётр Котин, и.о. президента НАЭК «Энергоатом. По его словам, эта орденоносная компания будет работать 14-ю блоками, а если надо, и 15-ю блоками. Установленная мощность атомных электростанций на Украине 13800 мегаватт. Но специалисты не припомнят, чтобы за всю историю «незалежности» «Энергоатом» одновременно имел больше, чем 12000 мегаватт. Также не стоит забывать, что с октября месяца идёт ремонтная кампания атомных станций, в ноябре, например, уходит на ремонт 4 блок Ровенской АЭС уходит в ремонт, потом в январе уходит блок, потом в феврале — два. То есть, в разгар зимы, как минимум четыре блока «Энергоатома» будут ремонтироваться. Летом это бы «прокатило», но зимой страна ощутит нехватку более 3000 мегаватт.Что делать? У системного оператора, у Министерства энергетики два ключевых предложения. Значительную часть угольной генерации заместить газовой. Но как при сегодняшней цене на газ на мировых рынках сделать рентабельной газовую генерацию? Никто не знает. Пока НКРЭ приняло решение о доплате: то есть, Киевтеплоэнерго, киевским ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Харьковской ТЭЦ-5, Центрэнерго, Трипольской электростанции будут выдавать деньги от «Укрэнерго» за услугу газовой генерации.Иного выхода нет: официальные запасы на складах тепловых станций составляют 440 тысяч тонн. Собственно говоря, и газ-«заместитель» появился потому, что нет угля.«Вот 440 тысяч тонн сегодня на бумаге, а реально этих ресурсов на треть меньше. 120 тысяч — это своеобразная „подушка безопасности‟, она не горит. А ещё зольность реального угля на складах выше нормативной, и в пересчёте на калорийность можно говорить, что реальных запасов у нас 250 тысяч тонн, а не 440 тысяч тонн», — отмечает эксперт. Это катастрофа, это в десять раз меньше того, что должно быть по плану. Чтобы пройти зиму Украине необходимо иметь в запасниках 2,5 миллиона тонн, даже почти 3. И когда власть говорит, что нехватка угля всего в четыре раза, то людям врут: дефицит, как сказано выше, в десять раз. А всё потому, что до середины сентября «чёрное золото» должно было быть закуплено, импортировано и находиться на складах — чтобы начиная с октября и до марта Украина использовала эти запасы. Это называется подготовкой к осенне-зимнему периоду, и все правительства худо-бедно, но решали этот вопрос. А при Шмыгале последние полгода угольные запасы только таяли и продолжают падать сейчас.«Видимо у президента есть простые решения, и в его логику укладывается только саботаж олигархов. Но вот простой вопрос: а почему, например, государственное Центрэнерго не выполнило программу подготовки запасов на зиму? У нас есть госшахты, которые добывают уголь, около 200 тысяч тонн в месяц. Где они?», — задаёт справедливый вопрос Виктор Куртев.При этом контрактная база по углю — это покруче государственной тайны. Сейчас украинцам рассказывают, что на помощь спешат семь кораблей из США. На каждом из них по 75 тысяч тонн для ДТЭК. Четыре из них должны быть в ноябре, один в декабре. Ещё что-то законтрактовало Центрэнерго. Но сейчас ещё ноябрь, а дефицит угля уже ощущается. Даже если Америка подкинет уголька, ТЭС будут работать «с колёс». И там угольные станции будут не 6,5 тысяч мегаватт нести, как прошлой зимой, а всего 2 тысячи мегаватт. Украинцев успокаивают, что есть газовый ресурс. А так ли это?Правительство говорит, что у нас было 18,6 миллиардов кубов. На деле, по официальным данным «Укртрансгаза», всего 17,6 миллиарда кубов. Но надо учесть, что почти 5 миллиардов — это технологическая подушка, то есть, неизвлекаемый газ для функционирования системы давления. Ещё 3,5 миллиардов кубометров принадлежит нерезидентам. То есть, в сухом остатке поднимаемые запасы газа из подземки меньше 8 миллиардов кубов. Это реально тот ресурс, который есть, и который можно использовать для какого-то там планирования, нужд населения и т.д.«Так вот, вот этого ресурса впритык — вот просто впритык хватает на население, на работу жилкоммунэнерго, который в соответствии с подписанным меморандумом и с принятыми решениями по льготной цене должен быть отдан в регионы на школы, садики, на социальную сферу и т.д. Это впритык. В этих запасах отсутствует промышленность и отсутствует ТЭЦ генкомпании — то есть, отсутствует электрогенерация», — утверждает специалист. И вряд ли Украину, которая 7 лет назад «слезла с московской газовой иглы», спасёт газ в режиме реверса. Дело в том, что реверсная база не гарантированная (какими были поставки из РФ), она сработает только в том случае, если по ту сторону венгерской ил словацкой границы есть ресурс газа.А учитывая ту игру, которую ведёт Россия в последние месяцы для стимулирования разрешительных органов ЕС и Германии по сертификации «Северного потока-2», газовых запасов в Европе нет. И что делает Украина? Она не пытается договориться с Россией, нет. Наоборот, устами дипломатов типа Кулебы и Данилова заявляет, что в случае какой-то экстраординарной ситуации, Киев решением СНБО экспроприирует газ для спасения страны, а летом отдаст. Потом. Может быть. И стоит ли винить нерезидентов, которые вот уже четвёртую неделю подряд выводят «голубое топливо» из украинских хранилищ?«Они испугались. Только на прошлой неделе вывели миллиард кубов. Потому что никто не хочет в этих экспериментах участвовать», — пояснил Виктор Куртев. По его словам, в начале сезона Украина извлекает 160—170 миллионов кубов в сутки, но в феврале этот показатель будет 40 миллионов: чем меньше давление, тем меньше способность. Но ведь февральские морозы никто не отменял. Опять же, правительство в своих «радужных» прогнозах не учитывает фактор аварийности — от слова вообще. Хотя, в прошлом году, зимой «полетела» Запорожская ТЭС, а в этом большинство ремонтных кампаний провалены из-за неплатежей. И при этом Шмыгаль на всю страну заявляет публично о том, что веерных отключений не будет. Это сюр. Аварийность не планируется — она просто случается. И в этом случае энергосистема должна быть способна заместить этот аварийно отключённый элемент сети электрической, какой-нибудь блок генерирующий, без ограничений, без обесточивания потребителей. Это логика работы системы со времён плана ГОЭЛРО. И по физике, по структуре своей это на самом деле очень надёжная система. Это нужно было умудриться её так за 30 лет угробить, чтобы у одной из критических инфраструктур была неспособность себя воспроизводить.«Так что практика отключений высока. И атом страну не спасёт, и аварийность будет сильно выше. Уголь, если и будет, то его категорически не хватит», — предрекает горсть издания «Хвыля». И отмечает, что компенсировать этот провал можно только за счёт импорта из России и Белоруссии. Европа не потянет., — уверяет энергетик. Пока же весь импорт — это 400 мегаватт из РБ. И что делает Украина? Начинает строить стену на границе с Белоруссией и обостряет кризис с мигрантами... В итоге, белорусы на прошлой неделе не подтвердили импорт госкомпании, а Лукашенко дал поять, что «света не будет», пока об этом не попросит Зеленский.«В конце прошлой недели Батька сказал: „Пусть мне Первый позвонит. У нас как бы демократия неправильная, президент нелегитимный — ну пусть позвонит — дадим 900 мегаватт‟», — сообщают инсайдеры.Но, судя по всему, экс-комик не позвонил, а Украина сидит со своими 400 мегаваттами, да и то, они идут на заводы Виктора Пинчука и прочих промышленников. А пул потребителей остаётся «с носом». Впрочем, ни 400, ни 900, ни 3000 мегаватт ситуацию уже не спасут. «Даже если мы российское сечение загрузим, они тоже нас не спасают. Потому что если у нас не будет импорта, у нас будет изолированная работа, то наши ограничения и отключения могут достигнуть при низких температурах до 5000 мегаватт», — уверяет Виктор Куртев. По его словам, страна не проходит вечерний пик, который составляет 4.500 мегаватт. Если будет частичный импорт, то это будет 2000—3000 мегаватт. То есть, в первом случае это почти половина страны без света, а если во втором случае — треть страны без света.Вообще же, уверяет эксперт, проблемы энергетиков не должны касаться простых людей — они должны их не замечать. «Мы не должны бороться за урожай, мы не должны героически преодолевать зиму — всё должно работать на автомате», — резюмирует он. Сейчас же Украина не обойдётся без ограничений и отключений ни при каких обстоятельствах. Ситуация, в которой накануне зимы оказалась Украина — самая тяжёлая за всю историю независимости. Она тяжелее, чем в 1990-х годах, когда у страны были другие проблемы, но была командно-административная система вертикальная в энергетике, и она работала.«Сейчас у нас уже два с лишним года как бы рынок. Но он разбалансирован, потому что разбалансирована техническая и финансовая системы. Совокупные долги на энергорынке в разных сегментах, между субъектами, составляют порядка 50 миллиардов гривен. Поэтому ситуация аховая. И чем дольше мы будем оттягивать момент признания этого, тем болезненнее для нас всех и для страны будет столкновение с бетонной стеной, которое будет очень скоро», — прогнозирует интервьюер.Готова ли к этому власть? Ведь чтобы проблему решить, её вначале нужно признать. Ситуация, в которой страна находится, не спровоцирована олигархами. Первопричина в том, что система управления разрушена. В ней царит полная вакханалия. Только когда вакханалия в Минздраве или в Минобразовании, то мы это чувствуем позже, потому что у нас каждый год или каждое десятилетие качество образования падает, качество человеческого ресурса падает. Но это отложенная плата. А в энергетике расплата мгновенная, и платить будут украинцы, а не симбиоз полезных идиотов и коллаборантов-бизнесменов.Впрочем, в энергетических проблемах Украины Виктор Куртев винит и... Путина, это традиционно для украинской «политоты». Он считает, что энергетическую безопасность Украины подрывают и прямые агенты России — в рамках гибридной войны северного соседа., — делает вывод эксперт.И уверяет, что ситуация настолько аховая. Настолько, что скоро Зеленский получит из Москвы интересное предложение по поводу спасения Украины, но с набором политических условий. «Нас ведут к каким-нибудь Харьковским соглашениям-2, к какому-нибудь долгосрочному прямому контракту с Газпромом, какой-нибудь воде в Крым...», — считает энергетик. И в итоге, Украине придётся выбирать: мёрзнуть зимой, по графику давать электроэнергию в регионы, или принять условия РФ.Правда, есть часть общества, которая не примет это соглашение ни в каком виде, потому что это зрада зрадная. Впрочем, качать лодку станут не только патриоты: команды Зеленского наплодила врагов во всех сферах. О внешнем влиянии тоже не стоит забывать.Так что очень скоро вопрос встанет о состоятельности Украины как государства., — резюмировал специалист.Ну, а украинцы знают тоже: никогда Зеленский не вылезет из тёплой ванны, не станет посыпать голову пеплом и извиняться. Он актёр, привыкший к аплодисментам, а не к освистанию. Он будет тянуть до последнего, снимать «видосики», менять избирательную систему, воевать с оппозицией и олигархами, отключит свет всей стране, но будет карабкаться на второй срок. Рейтинги пока позволяют. Позволят ли так с собой обращаться украинцы? Это покажет зима... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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