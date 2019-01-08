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«Зима сменила амплуа»: в европейскую часть России пришли аномальные морозы
08 января 2019, 21:24 • 100 • В России
Жителей европейской части страны ожидают аномальные морозы, которые продлятся до 10 января. Как отмечают синоптики, температура в Москве и области опустится ниже климатической нормы, а сильных осадков в столичном регионе не будет. При этом москвичам следует учитывать резкое падение атмосферного давления.
© Агентство городских новостей «Москва»
В европейской части России установятся аномальные морозы. Об этом RT рассказал дежурный синоптик центра «Фобос» Александр Синенков. Он также добавил, что вскоре после морозов наступит небольшое потепление.
Ранее о том, что в Центральном и Приволжском федеральных округах температура опустится ниже нормы и будет аномальной, сообщал ТАСС со ссылкой на региональные гидрометеорологические центры и управления МЧС.
«Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие двое суток на значительной территории Центрального федерального округа… Преобладающая температура воздуха в регионах ЦФО днём 9 января ожидается от -11°С, ночью — -15…-22°С. Небольшой снег пройдёт лишь местами, на дорогах возможна гололедица», — сообщили в агентстве.
В «Гисметео» предупредили, что температура будет самой низкой с начала зимы.
«Тем временем русская зима сменила амплуа. Рождественская неделя будет морозной. 7-10 января ожидается самая низкая температура в этом сезоне: в Москве до -18°С, по области до -26°С. Дневные значения понизятся до -10°C. Такая погода считается холодной для этого времени. Среднесуточная температура окажется на 4— 6 градусов ниже климатической нормы», — отметили синоптики.
В «Гисметео» также подчеркнули, что прошедшие в начале года снегопады стали «самыми продуктивными в этом сезоне» и значительно превысили норму.
«За двое суток, 2-3 января, снежный покров прирос на 14 см снега. Утром 4 января его высота достигла самого большого значения в ходе зимы (38 см). Такие сугробы более типичны для февраля и на треть превысили норму», — говорится на сайте компании.
В то же время ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков считает, что называть такую температуру «аномальной» не стоит.
«Никаких аномальных морозов, обычная рождественская температура, типичная для этого времени. Разве что на 3 — 5°С ниже климатической нормы. Минимальные значения в ЦФО — до -20…-25°С, а в Приволжском федеральном округе в отдельных районах до -30°С», — сказал он.
Старков добавил, что морозы продержатся «недолго, два-три дня», а потом температура повысится. Однако, подчеркнул он, погода останется характерной для зимы и сильного потепления ждать не стоит.
Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT подчеркнула, что москвичи столкнутся с погодой на 2 — 3°С ниже нормы, тогда как для аномалии отклонение должно составить 5 — 7°С.
При этом Позднякова добавила, что осадков в столичном регионе будет немного, а морозы отступят уже с 10 января. «К 10 и 11 числу ночная температура будет около -10°С, дневная -5…-7°С в Москве, может до -10°С по области», — добавила главный специалист Метеобюро столицы.
Кроме того, москвичам стоит приготовиться к падению атмосферного давления, предупредили «Метеоновости».
«Основным неблагоприятным фактором в этот день в столичном регионе будет падением атмосферного давления, на которое с ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сообщили в агентстве.
Жителям столицы стоит следовать рекомендациям медиков и быть осторожными, напомнила врач-терапевт Людмила Лапа.
«Обязательно надо принимать терапию, выполнять рекомендации врача. Если у человека низкое давление, то не выходить на улицу голодным. Если происходит спазм сосудов — надо принимать сосудорасширяющие средства. Если давление высокое — без терапии не выходить, если находимся в помещение — обязательно крепкий сладкий чай, надо поддерживать тонус сосудов в хорошем состоянии», — отметила она в беседе с RT.
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