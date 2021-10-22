Зима, прорубь, рыба. Кто этот русский, не сумевший понять Путина

Фёдор Лукьянов не сумел понять сравнение Владимира Путина. В соцсетях начали спрашивать: кто этот русский, не знающий сказку о волке? Рассказываем доступно.

Работа президента России Владимира Путина на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай" подарила миру десятки новых крылатых фраз. Многие были известны и ранее - это пословицы, поговорки, выжимки из русского фольклора, которыми Путин пытался доступно объяснить сложные мировые процессы. Однако в сцепке с глобальными международными событиями старые-добрые истины не только звучали ново, но и кое-кем оказались непоняты...

Например, когда Владимир Путин объяснял причины газового кризиса в Европе и реагировал на попытки наших европейских партнёров возложить вину за собственные ошибки на русских, прозвучала следующая цитата:

Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: "Мерзни, мерзни волчий хвост!" Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке.

Удивительно, что директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов не понял смысла сказанного:

"А волк кто?" - спросил Лукьянов Путина. На что президент ответил:

"Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбу".

Многие зрители после неудачной реплоики Лукьянова спрашивали, кто этот русский, что недопонял и сказку, и Путина? Отвечаем. Фёдор Лукьянов - журналист-международник, политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь НИУ ВШЭ и, кстати, один из авторов "Большой Российской энциклопедии". Очевидно, не той части энциклопедии, где речь идёт о русском фольклоре.