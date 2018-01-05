Зима после «апреля»: на Центральную Россию надвигается похолодание

В Центральной части России на смену «апрельской» погоде идут заморозки. В начале января синоптики говорили о «крымском погодном сценарии» развития зимы, однако уже к Рождеству столбики термометров опустятся до минусовой отметки. К концу праздников температура может понизиться до -10 °С. Похолодание будет сопровождаться ветрами и метелями, но при этом дни станут более солнечными.

«Апрельская» погода в Центральном регионе России в предстоящие дни сменится заморозками. Температура будет стремиться к своей январской норме. Таким образом, нынешние 0…+3 °С постепенно начнут трансформироваться в -1…-6 °С. Похолодание начнётся с завтрашнего дня, 6 января. Со следующей же недели столбики термометров уже не будут подниматься выше нулевой отметки.

«В пятницу, 5 января, Центральный регион будет находиться в зоне влияния волнового атмосферного фронта с запада, сопровождаемого небольшими осадками в смешанной фазе, но аномально высокий температурный фон не претерпит существенных изменений», — говорится на сайте погодного центра «Фобос».

Как отметил специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, в настоящее время Центральный регион ещё продолжает согревать черноморское тепло. Однако, по словам эксперта, западный фронт развеют потоки полярного воздуха.

«В средние широты России начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, за которым хлынет полярный воздух. В итоге на северную половину Европейской России вернутся заморозки», — рассказал Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».

Для Москвы последним днём затянувшейся оттепели станет суббота, 6 января.

«Столбики термометров поднимутся до +1…+3 °С, небольшие осадки будут выпадать в смешанной фазе. В Рождественскую ночь столица ещё останется в тёплом секторе циклона, кое-где возможны слабые осадки, температура составит 0…+2 °С. В дальнейшем похолодает, возможны кратковременные снежные заряды. Во вторник даже в середине дня уже не выше -3 …-5 °С, осадки постепенно пойдут на убыль, а из-за облаков наконец-то уверенно выглянет солнце», — заключил Тишковец.

© Агентство городских новостей «Москва»

Специалист подчеркнул, что порывы ветра в это время могут увеличиться до 13—18 м/с.

Плавное похолодание

О том, что похолодание будет происходить плавно и без резких скачков, RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Мы даём плавное похолодание. Сегодня у нас от 0 °С до +2 °С в центре города и до -2 °С по Московской области, завтра днём тоже от +1 °С до +3 °С, до -1 °С по области, в воскресенье — от -2 °С до +3 °С. То есть тепло, — пояснил он. — И только в понедельник будет чуть-чуть холоднее — от -1 °С до -6 °С. А днём — от -3 °С до +2 °С. В первый рабочий день (9 января. — RT) будет то же самое. Ночью температура от -1 °С до -6 °С, а днём — от 0 °С до -5 °С. 10 января будет точно такая же погода».

На страницу галереи

Холоднее станет в четверг, 11 января. Однако, по словам синоптика, такое понижение температуры соответствует климатической норме.

«11 января будет чуть прохладнее — от -3 °С до -6°С и днём от -1 °С до -6 °С. 11 января мы только выйдем на норму по температуре», — отметил Цыганков.

«Сейчас по норме должна быть температура -8,4 °С, а у нас вчера была +2 °С . А вчера и вовсе было на десять градусов выше нормы», — сказал синоптик.

Аномальное тепло

Синоптики отмечают, что в целом 2017 год стал для России аномально тёплым. Средняя температура на протяжении всего года была выше нормы.

«В течение года в разных регионах страны регистрировались максимальные значения среднемесячной температуры. В целом по России это произошло в марте. В этом же месяце максимум был достигнут в Уральском, Сибирском федеральных округах и на севере Дальневосточного округа. В апреле данное событие повторилось на севере Дальнего Востока, а в декабре осуществилось в Южном и Уральском федеральных округах. За весь год среднемесячные температуры воздуха ни в одном районе России ни разу не достигали значений, близких к экстремально низким температурам», — говорится на сайте Гидрометцентра России.

Начавшийся 2018 год эту планку пока удерживает. В частности, в Москве специалисты центра «Фобос» отмечали «крымский погодный сценарий» развития зимы. Он же стал причиной своеобразного антирекорда.

«Вообще средняя температура конца декабря — начала января 2018 в центре России составила около +1 °С. А ведь это климатическая норма Симферополя», — пояснял ранее Тишковец.

Он также отмечал, что «климатическое бесснежье», царившее в Москве последние несколько дней, наблюдалось в январе впервые за 138 лет. По словам Тишковца, из-за него «температурный минимум первого дня 2018 года составил -2 °С, что почти на восемь градусов выше нормы».

Между тем в Санкт-Петербурге рекордно тёплым стало 3 января. Воздух прогрелся до +4,7 °C, и таким образом был установлен абсолютный максимум для данного дня.