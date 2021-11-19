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Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом

19 ноября 2021, 04:00  •  88 • Политика
Зеленский рассказал о семи кораблях с углём для покрытия потребностей страны. Эксперт отметил, что главе Украины уже предлагают объявить импичмент. "Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая. Риски, что будут перебои с электроснабжением на Украине, достаточно велики", - подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро в страну прибудут 7 кораблей с углём, которые удовлетворят спрос на энергоноситель до конца 2021 года. Почему власти в Киеве готовятся к отопительному сезону за "пять минут" до зимы и к чему это в итоге может привести, рассказал эксперт по энергетике Алексей Гривач.
Прежде всего он отметил, что покупка угля за рубежом имеет целый ряд минусов. Во-первых, Киеву необходимо искать дополнительные средства на его оплату. А во-вторых, уголь с кораблей ещё надо как-то доставить на предприятия. Для этого нужны логистические цепочки, о создании которых следовало подумать гораздо раньше.
Сейчас наверстать упущенное время будет сложно. Возможны перебои в поставках электроэнергии из-за дефицита угля. Особенно, когда будет холодать, соответственно, возрастать потребности в дополнительных энергоресурсах,
- считает Алексей Гривач.
Также он припомнил недавние слова замминистра энергетики Украины Максима Немчинова, который обещал в случае дефицита газа во время отопительного сезона закупить недостающее голубое топливо в Словакии. Однако эксперт напомнил, что у Словакии нет своего газа, а значит, его придётся покупать втридорога через посредников.
Мы видим, какие цены складываются на споте: это очень дорогое удовольствие,
- подчеркнул Алексей Гривач.
Подводя итог, он отметил, что вопрос энергетики на Украине крайне политизирован. Вокруг ситуации идёт постоянная политическая борьба. Зеленскому чуть ли не предлагают объявить импичмент. И расплачиваться за всё это будут простые украинцы.
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая. Риски, что будут перебои с электроснабжением на Украине, достаточно велики,
- подытожил эксперт в беседе с Nation News.

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