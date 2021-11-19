Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом

Зеленский рассказал о семи кораблях с углём для покрытия потребностей страны. Эксперт отметил, что главе Украины уже предлагают объявить импичмент. "Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая. Риски, что будут перебои с электроснабжением на Украине, достаточно велики", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро в страну прибудут 7 кораблей с углём, которые удовлетворят спрос на энергоноситель до конца 2021 года. Почему власти в Киеве готовятся к отопительному сезону за "пять минут" до зимы и к чему это в итоге может привести, рассказал эксперт по энергетике Алексей Гривач.

Прежде всего он отметил, что покупка угля за рубежом имеет целый ряд минусов. Во-первых, Киеву необходимо искать дополнительные средства на его оплату. А во-вторых, уголь с кораблей ещё надо как-то доставить на предприятия. Для этого нужны логистические цепочки, о создании которых следовало подумать гораздо раньше.

Сейчас наверстать упущенное время будет сложно. Возможны перебои в поставках электроэнергии из-за дефицита угля. Особенно, когда будет холодать, соответственно, возрастать потребности в дополнительных энергоресурсах,

- считает Алексей Гривач.

Также он припомнил недавние слова замминистра энергетики Украины Максима Немчинова, который обещал в случае дефицита газа во время отопительного сезона закупить недостающее голубое топливо в Словакии. Однако эксперт напомнил, что у Словакии нет своего газа, а значит, его придётся покупать втридорога через посредников.

Мы видим, какие цены складываются на споте: это очень дорогое удовольствие,

- подчеркнул Алексей Гривач.

Подводя итог, он отметил, что вопрос энергетики на Украине крайне политизирован. Вокруг ситуации идёт постоянная политическая борьба. Зеленскому чуть ли не предлагают объявить импичмент. И расплачиваться за всё это будут простые украинцы.

Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая. Риски, что будут перебои с электроснабжением на Украине, достаточно велики,

- подытожил эксперт в беседе с Nation News.