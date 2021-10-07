Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг • 150 • Аналитика © AFP 2021 / Miguel Medina Равнодушная природа устроила неприятный сюрприз эковоинам всех стран. Лето в Арктике началось с запозданием, низкое давление препятствовало поступлению теплых воздушных масс. И тут коварный арктический лед повел себя в соответствии с законами физики, полностью скомпрометировав повестку глобального потепления. Он не стал таять. На сегодня площадь ледника составляет 4,81 миллиона квадратных километров. Это на треть больше, чем, например, в 2012 году. Мало этого. Матушка-природа уготовила нам еще один сюрприз. Вслед за осенью — это, конечно, шоковый спойлер для людей-эльфов — к нам придет зима. Большое количество льда вокруг Северного полюса будет работать холодильником для всего полушария. Огромные воздушные массы поплывут по планете, остужая атмосферу Евразии и Северной Америки. То есть — еще один спойлер — зимой будет холодно. Все это звучит по нынешним временам какой-то извращенной ересью. Какая там зима? Эковоины и примкнувшие к ним миллионы людей-эльфов давно живут в вечном лете, весь день водят хороводы, подкрепляясь соевым нектаром и кокосовой амброзией, ложатся спать с наступлением темноты и не имеют ни малейшего представления о том, что такое электричество и как оно вырабатывается с помощью изящных ветряков с белыми лопастями. Во главе хороводов выступает прекрасная девушка Грета Тунберг. Она призывает юных эковоинов не ходить в школу, а вместо этого проводить "климатические забастовки", то есть срываться всем классом с уроков и тусоваться на площадях. Всему человечеству она прописала не мыться в душе, не есть мяса, не летать на самолетах, не ездить на машинах и срочно перерезать всех коров. © AFP 2021 / Spencer Platt Группа студентов принимает участие в акции в поддержку сохранения климата и против ископаемого топлива и других факторов глобального потепления перед зданием ООН Ее последователи сделали следующий логичный шаг и на полном серьезе призывают нас перестать размножаться. Ребенок, видите ли, загрязняет природу. Его карбоновый след — 58,6 тонны углекислого газа каждый год, легко ли? А ведь еще памперсы там, банки из-под детского питания. Да и вообще: деторождение — это фу. Я все жду, кто же сделает следующий шаг, осуществит, так сказать, каминг-аут и доведет зеленую повестку до ее логического завершения, предложив всему человечеству самоубиться. Ну в самом деле: мы же каждую секунду как проклятые выдыхаем углекислый газ. Ну пора же уже сделать с этим что-нибудь. Однако каждую зиму зеленая повестка сталкивается с реальностью. Ртуть в старых неэкологических термометрах опускается ниже нуля, вступает в свои права генерал Мороз — и тут оказывается, что в квартире холодно, бензин вздорожал, счет за электричество составляет сотни евро в месяц, а цены в ближайшем кафе внезапно взлетели в полтора раза. © AFP 2021 / Spencer Platt Группа студентов принимает участие в акции в поддержку сохранения климата и против ископаемого топлива и других факторов глобального потепления перед зданием ООН Люди-эльфы догадываются, что между всеми этими событиями есть какая-то связь, но не понимают какая. Единственное, что им остается, — как можно яростнее выполнять ритуалы своей религии и еще тщательнее сортировать мусор. Включать душ на минуту, электрокамин — на полчаса, ложиться спать в носках, свитерах и шапках и уговаривать себя, что все это делается ради матушки-природы. Нехорошее поведение арктического льда напоминает нам о реальной силе матушки-природы и заставляет задаться разными неприятными вопросами. Главный из них — а не преувеличено ли воздействие людей на экосферу Земли? В конце концов, наша планета существует уже четыре с половиной миллиарда лет. За это время тут развилась жизнь и вполне себе успешно эволюционировала, породив в результате человека разумного с его верой в Грету Тунберг и розовых поняш. Некое минимальное воздействие на атмосферу планеты человечество стало оказывать лишь десятки лет назад. Да и то, все ТЭЦ на планете выбрасывают пока на порядок меньше СО 2 , чем обычные вулканы. А русская тайга поглощает этот CO 2 тоже в промышленных масштабах, недоступных никаким заводам. Это, кстати, делает нашу страну абсолютным мировым донором кислорода. Если глобальное потепление и впрямь вызвано выбросами углекислого газа, то отечественная природа борется с ним лучше всех на планете. Нашей стране полагалось бы за это премии от ООН выписывать, а не углеродным налогом ее облагать. Точные измерения температуры на Земле системно ведутся чуть больше столетия — во временных масштабах нашей планеты это ничто. Из истории нам прекрасно известно, что в XIV-XIX веках наши предки спокойно пережили "малый ледниковый период" — тогда добрые лондонцы зимой катались на коньках по замерзшей Темзе. А до него было средневековое "глобальное потепление" — когда Гренландия была зеленым островом с мягким климатом, где спокойно жили люди и росли зерновые культуры. Считается, что сегодня углекислого газа в атмосфере слишком много. Однако ученые из университета Потсдама рассчитали, что в период плиоцена (это 2,6-3,3 миллиона лет назад) уровень CO 2 был точно таким же. А вот когда углекислого газа стало меньше, начался ледниковый период. Независимые исследователи полагают, что глобальные колебания температур связаны прежде всего с активностью Солнца. Только оно и может, по большому счету, повлиять на экосферу Земли, в том числе и на таяние ледников. Не факт, что глобальное потепление реально существует. Не факт, что оно устойчиво. Академик РАН океанолог Геннадий Матишов полагает, например, что нас вскоре ждет очередной "малый ледниковый период". Все это было бы интересно обсудить. Планета действительно наш общий дом, и полезно было бы понять, что мы реально можем для нее сделать. Ведь в зеленой повестке, несомненно, есть рациональное зерно. Есть свой смысл и в сортировке мусора, и в его правильной утилизации. Предельно важно для России сокращение вредных выбросов промпредприятий, что позволило бы значительно оздоровить нацию. Давно пора прекратить бессмысленно растрачивать воду и тепло — вспомним, ведь к этому призывали еще в Советском Союзе. Все эти вопросы заслуживают живой и заинтересованной дискуссии. Спора, в котором вполне могла бы родиться истина. Печаль в том, что все дискуссии в этой сфере практически запрещены. Крымских астрономов выгоняют из единственного жилья Грета Тунберг сотоварищи стали истинной инквизицией нашего времени. Причем их контролю над информационным полем инквизиторы прошлых лет могли бы только позавидовать. Практически любое СМИ, любая цифровая платформа навязывают нам зеленую повестку. Доведенная до абсурда, она грозит стать новой сектантской религией наших дней. Ту же историю с арктическим льдом, который не захотел таять, уже зачистили из всех поисковиков. Если вы попытаетесь ее найти — будьте готовы продраться через десятки интернет-страниц, на которых будет царить сплошная паника: лед тает, господа присяжные заседатели! Даже странно вспомнить, что еще несколько лет назад многие СМИ умудрялись сохранять независимость в зеленых вопросах. Британская Daily Mail печатала, например, задорные разоблачения метеорологов, которые годами завышали температурные данные, лишь бы обеспечить себе гранты на "потепление". Была еще забавная история про британского ученого, по данным которого был составлен устрашающий график грядущего глобального потепления "в форме хоккейной клюшки". "Клюшку" демонстрировали мировым лидерам на климатических саммитах. Потом ученого попросили предъявить эти данные. И тут выяснилось, что он их потерял. Все. Целиком. Прямо у себя в офисе, среди папок и бумажек. С тех пор их так и не нашли. Но сегодня за зеленую повестку взялась мировая финансовая элита. Все эти наспех придуманные выбросы и квоты стали предметом биржевых торгов, а под это дело все информационное поле было просто зацементировано. В каждой уважающей себя газете появился "зеленый" раздел. Экологическая сознательность стала уделом каждого образованного гражданина. Главные инфоресурсы планеты неустанно вбивают в податливые мозги наших современников тренд на веганство, на отказ от потребления, отказ от деторождения. Экорелигия предполагает, что таким образом мы спасаем природу. Но по факту мы лишь набиваем карманы мировых финансовых спекулянтов. Безумные цены на отопление, свет, продукты питания — вот и все, что несет массам зеленая повестка. Ну и лишний повод наехать на Россию. Английские газеты давно называют любое похолодание "русским циклоном" или "сибирским морозом". Что, арктический ледник — тоже мы? Правильным ответом на это было бы возвращение к истинной сути зеленой повестки. На самом деле, она призвана спасать здоровье людей и природы. Но в той версии, что сейчас практикуется в Европе, она способствует только обогащению кучки финансовых спекулянтов. Им — триллионы долларов, простым людям — голод и холод. Надо с этим срочно что-то делать. Пора вернуть эту землю себе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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