Зима будет очень холодной: украинцев отключают от теплоснабжения целыми домами

Начинается противостояние местной и центральной власти перед стартом отопительного сезона. Цены на газ не позволяют запустить процесс, что выражается в искусственном затягивании подписания договоров с «Нафтогазом», региональные элиты ждут от Кабмина льгот и скидок.50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа.«Учитывая это, “Нафтогаз” в очередной раз просит производителей тепла ускорить подготовку всех необходимых документов и подачу заявок в нашу компанию или же активизировать поиск альтернативных поставщиков газа», — сказано в сообщении.В компании подчеркнули, что украинцы, которые централизованно получают тепло, также могут повлиять на ситуацию — им достаточно обратиться к своему производителю тепла и спросить, имеет ли он соответствующий договор.А между тем, в Лисичанске в этом году отопительный сезон во многих многоквартирных домах вообще не начнётся – их отключают от теплоснабжения и не поквартирно, а целыми домами.С отопительного сезона 2021/22 гг. будет прекращена подача теплоносителя в 28 жилых домов, в 2022 г. отключат ещё 107 домов, а в 2023 г. – 106 мгогоэтажек в центре города, а в 2024 году закроют оставшиеся котельные, обогревающие 87 домов.Причина отключения – не накопленные жильцами долги за отопление, – это как раз повод – а сознательный отказ от заключения с «Газпромом» прямого контракта на поставку газа по фиксированным ценам и ставка на закупки газа по биржевым ценам в ЕС.И дома отключают исходя из старых тарифов – новые, когда газ приблизился к 1 доллару за м3, лишь ускорят эту тенденцию. При этом для нужд украинского ЖКХ хватило бы газа внутренней добычи, себестоимость которой – 1 гривна/м3 (1 доллар – 26,5 гривен) при отпускной стоимости населению свыше 7 грн/м3.Фактически, в ближайшие несколько лет тысячи многоквартирных домов в небольших украинских городах – отключат и отключаются от централизованного теплоснабжения не только в Лисичанске – станут нежилыми, так как отапливать их иным способом невозможно.Электрические сети не только изношены, но и не рассчитаны на электрическое отопление, а впереди рост стоимости электроэнергии. Уголь и дрова на Украине дорогие и в дефиците – да и представить в каждой квартире по буржуйке сложно.И даже если предположить, что спустя пару лет удастся избавиться от паразитической газовой надстройки, запустить снова систему отопления выйдет не везде – коммуникации изношены, а часть из них непременно порежут на металл.