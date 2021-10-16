Зима близко: Латвия будет молиться, Литве поможет Беларусь

Вильнюс согласен на «тоталитарное» белорусское топливо

Приближение зимы и резкое подорожание газа на европейских рынках заставляет власти стран ЕС искать пути, как пережить зиму, если она вдруг, как обещают синоптики, окажется действительно морозной.

Например, экс-премьер Латвии, а ныне глава Latvijas Gāze Айгарс Калвитис, давая интервью в эфире программы «900 секунд» на TV3, предложил всем гражданам страны надеяться на тёплую зиму, иначе последствия могут быть плохими – ведь сегодня никто не берётся предсказать, как долго будут расти цены на энергоресурсы, в том числе и на природный газ.

«Ну, вы знаете, надо дружно всем помолиться и перекреститься, чтобы в ноябре и декабре в Европе не было минус 30 градусов, поэтому я вообще не могу предсказать ситуацию на энергетическом рынке»,

– сказал он.

Калвитис рассказал, почему газ внезапно подорожал. Как оказалось, не Россия виновата в этом, а «сочетание нескольких факторов». В начале года – дефицит газа в Латинской Америке, летом – энергетический кризис в Азии, а поскольку цены на газ там в два раза выше, чем в Европе, весь газ и был перенаправлен на азиатские рынки, что в свою очередь вызвало дефицит газа уже в Европе. Однако не всё так плохо, уверен глава Latvijas Gāze – латышское хранилище газа заполнено на 80%, этого вполне хватит до конца февраля – начала марта. А там и зиме конец. Проблема в том, что март в Прибалтике бывает холоднее, «чем самая морозная зима», отметил Калвитис. Тем не менее, Евросоюз обязательно справится с проблемой и не бросит Латвию в беде, уверен экс-премьер.

«Европейским политикам пришлось запретить реэкспорт европейского газа в Азию в сентябре, и мы не можем допустить, чтобы вся европейская экономика остановилась из-за того, что некоторые компании зарабатывают миллиарды»,

– цитирует Айгарса Калвитиса латышское интернет-издание Press.lv.

В Польше и Литве по-другому подошли к проблемам, связанным с наступающей зимой и закупили в «тоталитарной» Белоруссии топливные гранулы, сделанные из отходов древесины. Несмотря на то, что эти страны продвигают новый пакет санкций в отношении Белоруссии, которые могут затронуть и деревообрабатывающую промышленность. Ну а пока санкции не введены, Польша и Литва покупают большие партии гранул, которые помогут не замёрзнуть зимой.

Удивительно, но в Вильнюсе никто не озаботился тем, что топливные гранулы могут быть «идеологически неправильными» и тем самым угрожать национальной безопасности Литвы.