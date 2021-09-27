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Зигзаги немецкой политики

27 сентября 2021, 14:15  •  113 • В мире
К итогам выборов бундестаг 26 сентября
На выборах в бундестаг 26 сентября победили социал-демократы (СДПГ), набравшие по официальным предварительным результатам 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия «Союз-90/Зеленые» – 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 10,3%.
Левая партия (Die Linke), завоевавшая менее 5% избирателей, в парламент не попала, но она сможет сформировать маленькую фракцию в бундестаге, поскольку ее представители Грегор Гизи и Гезине Лётч получили прямые мандаты в Берлине, а Сёрен Пельманн в Лейпиге.
Главные претенденты на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС), заявили о своей готовности сформировать новое правительство. Исход их конкуренции неясен.
Лидер партии «Союз-90 / Зеленые» Анналена Бербок признала ошибки, которые не позволили партии стать ведущей политической силой в Германии, хотя еще пять месяцев назад зелёные уверенно лидировали во всех опросах общественного мнения. Падение рейтинга зелёных и их лидера Анналены Бербок связано с падением промышленного производства в Германии в текущем году и обострившихся из-за этого социальных проблем. Из всех партий зеленые наиболее агрессивно отвергали газопровод «Северный поток-2» и поддерживали санкции в отношении России.
Показательны результаты земельных выборов в земле Мекленбург – Передняя Померания, которая выиграет больше всех от пуска нового газопровода. СДПГ, агитировавшая за «Северный поток-2», победила здесь, набрав 40% голосов (на предыдущих выборах 2016 года у этой партии было 30,6% голосов), а ХДС получил худший за всю историю результат (13,3%), уступив правой «Альтернативе» (16,7%).
Euronews считает, что результаты выборов «означают неожиданное возрождение Социал-демократической партии, которая еще несколько месяцев назад сильно отставала в гонке».
При этом социально-экономические проблемы, созданные падением промышленности под прессом «пандемии», никуда не делись, а прогнозы восстановления экономики ухудшаются.
Предвыборные программы различных партий мало отличаются. Доминирует пресловутая «климатическая повестка». «К тому же партии ссорятся между собой в вопросе, кто виноват в провале в Афганистане и как остановить миграционные потоки в Германию», – отмечает Александр Рар. Однако ни на вопрос «кто виноват?», ни на вопрос «как остановить размывание немецкого общества чуждыми ему элементами?» ответа нет.
Добавляются и другие проблемы. Весной депутатов ХДС/ ХСС уличили в коррупции при закупке медицинских масок. Армин Лашет много потерял, когда жизнерадостно улыбался во время посещения земель, пострадавших от наводнений. Тем не менее, Deutsche Welle считает, что Лашет может стать канцлером, если возникнет комбинация зелёные + ХДС + СвДП. Второй вариант правительственной коалиции: зелёные + СДПГ + СвДП (канцлер Шольц).
При сравнении комбинаций очевидно, что от перемены одного из слагаемых в одной возможных тройственных коалиций сумма не изменится. Любое правительство в Германии будет продвигать климатическую повестку Евросоюза (декарбонизация, пересмотр и расширение Европейской системы торговли выбросами).
При этом ряд немецких экспертов считает климатическую повестку Евросоюза (и Германии) оторванной от реальности. Экономист из Institut für Wirtschaftsforschung Карен Питтель отмечает, что ни один из предвыборных манифестов немецких партий не обеспечивает достижение «климатической нейтральности» даже к 2045 году. Ни одна из партий не предлагает «надежных способов» для перехода к нулевым выбросам к 2045 г. или хотя бы сокращение выбросов на 65% к 2030 г. В программе тех же зеленых больше заигрывания с избирателями, чем практических мер.
О химеричности «климатической нейтральности» в ближайшие десятилетия говорится и в докладе немецкого Федерального агентства по окружающей среде (Umweltbundesamt).
Сомнительно, чтобы пять парламентских партии Германии в бундестаге нового состава справились с декларированной задачей реализации «климатической повестки» без политического ущерба для себя.
Фото: REUTERS
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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